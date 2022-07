Renault et Total ne paient pas d’impôts sur les bénéfices en France ; Poutine et Xi Jinping s’inspirent de Staline ; Xavier Bertrand voit Marine Le Pen probable gagnante en 2027

Et aussi : Législatives, pas assez de femmes candidates LR

Débuts à Libération une demi-douzaine d’années, puis balade sur le globe, photojournaliste pour l’agence Sipa Press. Ensuite, responsable de la rubrique Multimedia de ELLE, avant d’écrire sur les médias à Arrêt sur Images et de collaborer avec Atlantico. Par ailleurs fut blogueur, avec Le Phare à partir de 2005 sur le site du Monde qui a fermé sa plateforme de blogs. Revue de presse quotidienne sur Twitter depuis 2007.

Gilles Klein,, amateur de phares et d'opéras, journaliste sur papier depuis 1977 et en ligne depuis 1995.

« Impôts ; Les privilèges du CAC 40 » à la Une de l’Obs qui révèle le maigre impôt sur les sociétés payé en France en par une trentaine de grandes entreprises. Marianne se penche sur les transports « avion, train, voiture » qui seraient « devenus un vrai cauchemar ».. « Que retiendra l’histoire de Bojo ? » Un Brexit et puis s’en va » L’Express fait le bilan de la carrière de Boris Johnson. Le Point lui revient sur la vie de « Staline » et montre comment Poutine et Xi Jinping s’en inspirent.

Borne silencieuse face à Abad

Selon Le Point, Damien Abad n’a reçu ni appel ni SMS d’Élisabeth Borne quand il a été exclu du gouvernement. L’ex-ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a en revanche eu deux échanges avec Emmanuel Macron, la veille de son éviction. Dès les premières accusations de viol contre l’ancien patron du groupe LR à l’Assemblée, la Première ministre n’avait pas caché vouloir que celui-ci quitte son équipe.

Législatives : pas assez de femmes candidates LR

Le Point souligne que « LR va devoir se serrer la ceinture au lendemain des législatives en raison d’un nombre bien moindre de députés, un autre manque à gagner sera très préjudiciable pour le parti : n’ayant pas, de nouveau, respecté la parité pour ces élections, avec seulement 38 % de femmes candidates, il sera privé de 1,7 million d’euros par an. De 2017 à 2022, il avait déjà écopé d’une pénalité similaire pour le même motif. «

Xavier Bertrand : Marine Le Pen peut gagner en 2027

Dans Le Point, Xavier Bertrand estime que « Sans un sursaut de la droite républicaine, la victoire de Marine Le Pen en 2027 n’est plus une hypothèse, c’est une très forte probabilité ! Une mécanique infernale s’est mise en place, dont Emmanuel Macron est responsable, il a joué avec le feu. De plus, la stratégie du costard-cravate des députés FN (sic) est très efficace. Elle ne vise plus à dédiaboliser, mais à les notabiliser. Empêcher la victoire des extrêmes continuera à être mon combat pour les années qui viennent. »

Xavier Bertrand considère que le parti Les Républicains n’est pas mort mais se veut lucide : « Arrêtons de faire croire qu’on a gagné les élections ! Nous avons perdu la présidentielle avec moins de 5 % et quasiment divisé par deux notre groupe à l’Assemblée. Notre score doit rester une anomalie dans l’histoire de la droite. Je me battrai pour qu’elle ne joue jamais les supplétifs et qu’elle redevienne une force centrale. »

Voitures électriques et bornes de charge : le fiasco

Le Point souligne que la France manque cruellement de bornes de charge pour véhicules électriques : « Le Conseil européen a récemment décidé d’interdire, à partir de 2035, la commercialisation des voitures thermiques. Sans infrastructures solides, on court à la catastrophe.Or en parcourant 1 400 kilomètres entre Paris et la Bretagne (aller-retour), nous avons constaté qu’une fois sorti des grandes villes il devenait impossible de recharger son véhicule rapidement. Le temps d’attente, sur une aire d’autoroute, est d’au minimum une heure, du fait tant des défauts de fonctionnement des bornes que des systèmes de paiement. »

Pourtant « En 2016, le gouvernement dirigé par Manuel Valls promettait pourtant des jours heureux à l’électrique. Au Mondial de l’automobile, Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, annonce un « objectif de 1 million de bornes pour les véhicules électriques », pour début 2020, soit 900 000 chez les particuliers et 100 000 bornes accessibles dans l’espace public. »

« L’autre accident industriel provient d’une querelle technologique avec l’Allemagne sur le design des prises électriques. Paris promeut le modèle de type 3, une prise un peu ovale développée par des champions français (Schneider Electric, Legrand et Scame). En face, Berlin réplique avec la prise de type 2, plus ronde et fabriquée par l’entreprise allemande Mennekes. Manque de chance : l’Europe a choisi les prises type 2. Il a fallu remplacer toutes les prises en France, pour un coût de 30 millions d’euros. Allemagne : 1. France : 0. »

La France Insoumise face aux violences sexuelles

Alors qu’elle se voulait exemplaire, La France insoumise est rattrapée par plusieurs affaires de violences sexuelles. Et accusée d’opacité, malgré l’existence d’une cellule interne de signalement

« C’est chiant, parce que la lutte contre le sexisme, c’est central pour nous et notre électorat. En plus, ça nous fait perdre de la crédibilité quand on charge Macron pour tous ses ministres accusés de viol. » Voilà ce que lance un militant « insoumis » à ses amis, en sortant d’une salle de projection, à propos de l’affaire Eric Coquerel, tout juste élu à la tête de la stratégique commission des Finances de l’Assemblée nationale, mais accusé de « harcèlement sexuel » lors d’une soirée en 2014 par l’ancienne figure des « gilets jaunes » Sophie Tissier – ce qu’il conteste. »

« L’affaire ajoute encore au trouble qui a saisi les « insoumis » depuis le retrait du journaliste et militant Taha Bouhafs aux législatives, après des accusations de violences sexuelles. »

« Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est mis en cause dans sa gestion interne de ces questions. Les dirigeants du parti peinent à convaincre, se contredisent parfois, déçoivent des compagnons de route, en particulier des féministes. Même les élues les plus sensibilisées au sujet

rechignent à répondre aux questions de « l’Obs ». L’affaire embarrasse jusqu’aux alliés de La France insoumise (LFI) : le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, s’en est ému lors d’une réunion de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale ».

Le cauchemar des transports

Selon Marianne « Avion, train, voiture... C’était une liberté. C’est devenu un cauchemar. Mais il y a une raison à cela : la recherche du profit à tous crins »

« Voilà le responsable de la dégradation de la qualité des transports. Le marché et ses adorateurs ou ceux qui en appliquent bêtement les principes (…) C’est bien lui le marché qui a transformé nos déplacements en cauchemars éveillés. ». Marianne s’en prend à la privatisation des autoroutes, et « à la variation en temps réel, en fonction de la demande, mais dans la plus grande opacité, les tarifs des billets ». Sans oublier l’avion : « Après deux années de restrictions sanitaires,

le secteur aérien redécolle. Mais, dans les aéroports comme dans la plupart des compagnies européennes, des dysfonctionnements dus au manque de personnel se multiplient sur fond de grèves à répétition. »

Abattage rituel : Hugo Clément menacé de mort

L’Express remarque qu’un tweet dénonçant l'abattage rituel sans étourdissement comme "une pratique cruelle" infligée aux animaux a, en effet, valu au journaliste Hugo Clément « une avalanche de menaces de mort et de discours haineux sur les réseaux sociaux ».

« Or, aujourd'hui, face à la polémique que suscite systématiquement le sujet, les politiques baissent les yeux et se taisent. Et les religieux juifs ou musulmans prêts à réfléchir à la question ou à envisager des pratiques alternatives hésitent à prendre position en dehors de quelques cercles très avertis. »

Les députés LR n'incarnent plus l'électorat de droite

L'Express constate que la droite parlementaire a disparu de pans entiers du territoire, comme la façade ouest du pays ou l'Ile-de-France. Inégale répartition. Dix-neuf députés LR sont issus de la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, quand seulement deux ont la Nouvelle-Aquitaine comme terre d'élection. Le Grand Est a envoyé neuf députés LR au Palais Bourbon, quand la Bretagne et l'Occitanie en ont offert trois. En Ile-de-France, les électeurs de droite continuent de basculer dans le camp macroniste, tandis que le RN a empoché plusieurs victoires dans le Var ou les Bouches-du-Rhône.

Renault et Total ne paient pas d’impôts sur les sociétés en France

L'Obs a interrogé les 40 entreprises du CAC 4O pour savoir quel impôt sur les sociétés (impôt sur les bénéfices) elles avaient payé en France en 2021, année où les supers profits ont explosé.

« 28 entreprises sur 40 ont accepté de communiquer ces données d'ordinaire tenues secrètes. Résultat : les sociétés du CAC ont réglé pour 9,8 milliards d'impôts sur les bénéfices en France. Ce qui représente 4,5% de leurs bénéfices mondiaux avant impôt. Ce chiffre ( jamais dévoilé à ce jour) est très bas. Il s'explique par des activités mondialisées ( les sociétés paient plus d'impôts à l'étranger) et par des pratiques d'optimisation fiscale. Il cache aussi des pratiques très différentes d'une multinationale à l'autre. Des entreprises paient beaucoup, d'autres rien du tout. »

« Celles qui assument ne rien payer. Elles sont deux. Renault et Total. Pourtant, le pétrolier réalise un bénéfice mondial de près de 16 milliards d’euros, emploie 35 000 salariés sur le territoire français, possède les plus grosses raffineries, anime un réseau de 3 300 stations service. Mais il explique « avoir dégagé un résultat fiscal déficitaire » en France, donc avoir réglé zéro euro d’impôts. Il préfère mettre en avant « le rabais de 10 centimes par litre » qu’il consent cet été aux automobilistes. Pour sa part, Renault, qui comptabilise un résultat net de près de 1 milliard, échappe également à l’impôt sur les sociétés en France. Faut-il en conclure que ses usines françaises ne lui rapportent rien ? »

International

Boris Johnson couvert de honte

Dans l’Express, ancien directeur de la communication de Tony Blair et essayiste, Alastair Campbell revient sur la démission de Boris Johnson dans un portrait corrosif : "Boris Johnson part couvert de honte, et cela ne lui fera ni chaud ni froid ».

Campbell ne mâche pas ses mots : « Suffisamment d'encre a déjà coulé pour décrire les mensonges, les calomnies, les promesses fausses ou rompues, les histoires inventées de toutes pièces, les épouses trompées, les maîtresses et les enfants, les scandales financiers, les bévues à répétition et l'incompétence de Boris Johnson. »

« Quiconque avait suivi sa carrière de journaliste, de député ou de maire de Londres savait qu'il était peu sérieux, cossard, indifférent à la fois aux tenants et aux aboutissants de la politique et à ses conséquences. Pour Johnson, la politique, comme le journalisme, était un jeu dont lui-même fixait les règles, avec pour objectif sa propre ascension, les intérêts du peuple et du pays arrivant loin derrière les siens »

« Le Daily Mail, le Daily Express, le Sun et le Daily Telegraph ont parfois donné l'impression d'être le service de presse de Johnson plutôt que des journaux cherchant à informer leurs lecteurs de l'état du pays ».

Poutine, le Staline moderne ?

Pour Le Point : « S’il existe des ressemblances entre les deux autocrates, les différences l’emportent » « L’an prochain, Vladimir Poutine battra un record : celui de Staline, resté vingt-quatre ans (1929-1953) à la tête de l’URSS. Au fil du temps, Vladimir Poutine n’a cessé de « peaufiner » sa stature d’homme d’État ayant marqué une « ère » de la multiséculaire histoire russe. Début juin, visitant une exposition consacrée à Pierre le Grand, dont la Russie célèbre le 350e anniversaire (Pierre le Grand est né en juin 1672), Vladimir Poutine a – sans complexe – comparé sa politique de conquête de l’Ukraine à celle du tsar. En attaquant la Suède et en occupant ces terres septentrionales au bord de la Baltique où il allait fonder sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand, expliqua-t-il, « ne s’est emparé de rien, il a juste repris et renforcé la Russie […] Aujourd’hui, ce que nous faisons, c’est reprendre pareillement des territoires russes et renforcer la Russie ».

Poutine reconnaît que sous Staline « Il y a eu des répressions. C’est un fait. Des millions de nos concitoyens ont souffert ». Mais, ajoutait-il aussitôt – troisième temps de sa « démonstration » –, « il ne faut jamais oublier que la diabolisation de Staline est l’un des angles d’attaque favoris de l’Occident contre la Russie et l’Union soviétique ».

Xi Jinping sur les traces de Staline

Le Point s’intéresse aussiau rapport entre Xi Jinping et Staline : « En Chine, Xi Jinping, qui se pose en égal de Mao, reprend à son compte la vision admirative que ce dernier avait de Staline. »

« Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Xi Jinping a imposé une tout autre lecture. La « résolution historique », qu’il a fait entériner l’an dernier par le plénum du PCC, est entièrement tournée vers la nécessité de maintenir le rôle dominant du Parti et le contrôle qu’il exerce sur la population, afin de faire pièce aux « complots » occidentaux. À l’instar de Staline, Xi utilise les purges pour éliminer ses opposants et asseoir son pouvoir au sein du PCC. Il a instauré un culte de la personnalité qui n’a rien à envier à celui dont s’entourait le bolchevique ; fait emprisonner des centaines de milliers de Ouïgours dans des camps de « rééducation », comme Staline avait fait déporter les Tatars de Crimée ou les Allemands de la Volga ; lancé la plus sévère répression idéologique depuis les événements tragiques de Tian’anmen en 1989. Il s’est opposé sans pitié aux revendications démocratiques des manifestants hongkongais. Il a introduit un contrôle social de la population sans équivalent dans l’Histoire. »