Quand le bison bronze et quand Miss France cherche un boyfriend : c’est l’actualité des montres

Une sportive chic qui attend avec impatience les épreuves de la belle saison (Briston)…

OMEGA x SWATCH : L’aiguille dorée…

Si la MoonSwatch (Omega x Swatch) a été la montre événement de 2022, voici cette année, en attendant une nouvelle série plus ambitieuse, baptisée Moonshine Gold, une version à aiguille des secondes dorée qui n’a été fabriquée que pendant la pleine lune de février – ce qui est encore le moyen le plus simple de contenir la production en dopant la spéculation puisque cette Moonshine Gold en biocéramique n’est jamais vendue que dans quatre boutiques à travers le monde [Londres, Milan, Tokyo, Zurich : pas Paris, désolé !]. Swatch annonce cependant la possibilité d’élargir à d’autres boutiques dans le monde la distribution de cette Moonshine Gold. Pour l’anecdote, l’or de cette aiguille des secondes est un revêtement à base d’or recyclé – merci pour la planète. Pendant que les amateurs s’arrachent cette version à quatre fois son prix sur les marchés parallèles, la vente des Omega x Swatch Mission to the Moon continue dans les Swatchstores, qui ne les livrent qu’au compte-gouttes, en fonction de livraisons aléatoires qui alimentent la flambée des prix sur les réseaux sociaux…

MARCH LA.B : Le bison bronzé…

Comme il est logique de s’y attendre, le mois de mars est un mois qui compte dans la vie de March LA.B, la petite marque française qui monte, qui monte. Voici la quatrième édition millésimée de la montre AM2 Slim, évidemmet désignée comme « Millésime mars 2023 » : le boîtier en bronze (36 mm) a conservé sa couronne de remontage identitaire à quatre heures, mais le cadran est vert, avec des marquages dorés, comme les aiguilles, et un bracelet en bison sauvage du Tennessee perforé. Notez bien la date, optimistement affichée en vert ! Indépendance française oblige, le tout est assemblé en France, même le mouvement automatique suisse, retravaillé à Besançon. Il n’y aura que 99 montres de cette série millésimée 2023 (comptez un peu moins de 2 000 euros pour cette AM2 bronzée, qui se patinera au fil du temps en fonction du mode de vie de son propriétaire)…

FESTINA : L’espièglerie parisienne…

Impossible de ne pas succomber au charme guadeloupéen de la belle Indira Ampiot, la nouvelle Miss France 2023. À son poignet (c’est la tradition), pendant un an, elle porte une montre Festina, piochée dans les différentes collections de la marque, des plus tendres au plus sportives et des plus sérieuses aux plus amusantes. Ci-dessous, on la découvre espiègle et très parisienne avec un chronographe Boyfriend au sertissage arc-en-ciel : boîtier et bracelet acier pour l’affirmation personnelle, zircons et couleurs pour la touche d’élégance féminine, le tout en 38 mm avec une étanchéité à 100 m pour une endurance tout-terrain (environ 160 euros). La nouvelle Miss France sait répondre aux défis du temps qui passe…

JACOB & CO : La complication ludique…

La tradition des montres « casino » remonte à des propositions mécaniques formulées dès la fin du XIXe siècle : on trouvait déjà alors des montres de poche dont le mécanisme aléatoire permettait de jouer à la roulette. Jamais à court ni d’imagination, ni de respect des traditions, la maison Jacob & Co ajoute une complication de haute mécanique [un tourbillon volant] à cette dimension hautement ludique. Pour jouer, on actionne le poussoir bien caréné à huit heures et la roulette se met en marche, faisant rebondir la bille en céramique qui va finir par se poser de façon aléatoire sur le numéro d’une des 37 cases de la piste (une verte, dix-huit rouges, dix-huit noires) : on aura compris qu’il vaut mieux que la montre soit posée à plat pour ne pas fausser la course de la bille, qui paraît rebondir et se relancer sur le rehaut du cadran. C’est une vraie roulette, dont le mouvement mécanique est réglé par un tourbillon volant visible uniquement au verso de la montre (boîtier de 44 mm). Or rose et onyx noir, en plus de quelques diamants semés sur le rehaut : facturée au prix d’un petit studio parisien (comptez dans les 300 000 euros), cette Casino Tourbillon donne envie d’enfiler son smoking pour aller affronter James Bond autour d’une table de haute mise, à Monte-Carlo comme à Las Vegas…

BRISTON : La sportive estivale…

Dix ans déjà pour Briston, la marque française qui a su imposer ses codes dans l’univers très concurrence de l’horlogerie indépendante : c’est toujours avec plaisir qu’on retrouve ces boîtiers « tonneau » en acétate « écaille de tortue » ou en acier, avec des couleurs très mode et un chic vintage inégalé – mais aussi, ce qui ne gâte rien, des prix qui sont restés raisonnablement sages, ce qui permet de s’offrir une Briston aussi souvent que nécessaire ! Pourquoi pas, dès ce printemps, la nouvelle Clubmaster Outdoor, un chronographe très viril en 44 mm, très fonctionnel d’esprit et très agréable à porter avec son bracelet en toile élastique genre sangle de parachute ventral, étanche à 100 mètres pour l’endurance et doté d’un mouvement à quartz pour la précision sans contraintes. Comptez autour des 400 euros pour cette montre qui sera votre tool watch de l’été dans une de ses six versions (trois couleurs et trois styles de boîtier, en plus d’une grande variété de bracelets). Il y a un sympathique esprit « Côte Ouest » – quelque part entre Ouessant et Saint-Jean-de-Luz dans cette Clubmaster Outdoor, dont la lunette tournante graduée confirme la vocation sportive, dans l’eau comme sur les pontons…

BON À SAVOIR : en vrac, en bref et en toute liberté…

•••• B.R.M Chronographes : la manufacture indépendante française B.R.M (Bernard Richards Manufacture) fête cette année ses vingt ans. Installée en région parisienne, dans le Vexin, elle a été pionnière dans la mise au point de mouvements mécaniques réellement Made in France et, à l’écart des modes et du tapage marketing dans les médias, elle a su se tailler une place inexpugnable dans le petit monde de la compétition automobile, notamment grâce à ses montres dont les détails – tous personnalisables – évoquent irrésistiblement l’univers des hautes mécaniques de course. Cette année, B.R.M s’offre même le privilège de devenir le chronométreur de compétitions comme le Championnat de France FFSA GT, le Championnat de France FFSA Tourisme ou le GT4 European Series. Pour souffler ses vingt premières bougies, Bernard Richards va profiter de la fête des 100 ans des Vingt-Quatre Heures du Mans, début juin, pour organiser une soirée privilégiée en avant-course et des visites des paddocks, avec une découverte des virages mythiques du circuit. C’est le bon moment pour s’offrir une B.R.M et gagner des invitations pour cet événement… ••• HERMÈS : le meilleur moyen de débanaliser les poignets équipés d’une Apple Watch reste l’option Hermès, le sellier français ayant développé une série de bracelets aux couleurs très Hermès immédiatement repérables (rose azalée, vert bambou et autres tissés quadrichromiques). En prime et en exclusivité pour Hermès, les écrans numériques griffés Hermès, qui permettent de porter une montre Hermès là où tout le monde – c’est-à-dire une bonne centaine de millions de personnes dans le monde – se contente de son Apple Watch standard. Ne pas manquer non plus, dans cet esprit de collaboration Hermès-Apple, des accessoires complémentaires hermésisés comme une coque de protection pour Airpods en veau Swift aux couleurs elles aussi très Hermès…

• LE QUOTIDIEN DES MONTRES

Toute l’actualité des marques, des montres et de ceux qui les font, c’est tous les jours dans Business Montres & Joaillerie, médiafacture d’informations horlogères depuis 2004...