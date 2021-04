Pourquoi souffrir de tous ces câbles qui s’emmêlent derrière votre télé ou votre ordi quand des solutions existent ?

Si votre salon ressemble à cela, Atlantico ne peut malheureusement rien pour vous.

Atlantico : Comment expliquer que les appareils audios soient tous sans fil aujourd'hui ou que nos smartphones fassent des merveilles, mais que les câbles soient toujours aussi nombreux derrières nos ordinateurs et surtout nos téléviseurs, reliés à des consoles, bars de sons, box internet... Avec deux ou trois fils à chaque fois ?

Jérôme Durel : Un problème majeur de l'électronique est que l'on n'a pas trouvé de solution simple pour transférer de l'électricité sans câble. Il existe bien des recharges sans fil, mais elles ont une portée et une puissance très faibles. C'est la première raison à la présence des câbles.

Pour le reste, il n'y a pas de problème technique qui nous empêcherait de transférer de l'audio, de la vidéo ou de l'internet sans fil. Comme vous le dites, on le fait déjà avec des enceintes ou nos téléphones. Ceci étant dit, les solutions utilisées pour envoyer de la vidéo sans fil ne sont pas optimales. La qualité des images ne cesse de s'améliorer – on est passé à la haute définition, puis au 4K, on parle maintenant de 8K... - avec un nombre d'images par seconde qui augmente également. Envoyer ce volume de données demande des technologies assez pointues qui pourraient souffrir de problèmes d'interférences. C'est pour cela que le câble HDMI est aujourd'hui le plus intéressant en termes de simplicité, de coût et de fiabilité.

Il y a également un problème de latence qui s'ajoute. De la même manière que le Wifi a une latence plus élevée que le filaire, cette latence existe pour l'audio et la vidéo, ce qui peut poser des problèmes notamment pour les jeux vidéo. D'autant plus si le son et l'image sont tous les deux sans fil : des problèmes de synchronisation pourraient apparaître.

Le sans-fil crée donc toute une série de problèmes dont le coût de résolution serait supérieur au bénéfice.

Une solution simple pour éviter les câbles qui s’emmêlent est de les remplacer par des câbles plus courts que ceux fournis avec nos produits. Est-ce que cela permet d'avoir, en plus, des câbles de meilleure qualité ?

Non. Les câbles de meilleure qualité pourraient potentiellement avoir un impact sur l'image, mais la plupart des tests effectués montrent que la différence est tellement infime qu'elle est imperceptible à l'oeil nu. Aujourd'hui le câble vendu avec votre télévision est suffisant. Si vous voulez le changer, n'importe quel câble acheté dans une grande enseigne fera l'affaire.

Y-a-t-il un risque de regrouper les câbles dans une gaine ou de les attacher avec du velcro ou du chatterton ?

Non, il faut surtout faire attention à la ventilation des produits. Mais vous ne risquez rien à rassembler les câbles, s'ils sont en bon état.

Avez-vous des conseils particuliers pour limiter les câbles ?

Certains fabricants ont limité le nombre de câbles. Les téléviseurs haut-de-gamme de Samsung, par exemple, utilisent un boîtier appelé OneConnect qui est déporté. Vous branchez vos différents câbles à ce boîtier qui peut se cacher dans votre meuble, et de ce boîtier part un seul câble qui va vers la télévision et regroupe audio/vidéo/électricité.

Une autre solution pour limiter les câbles est de passer au maximum par les services connectés du téléviseur. Plutôt que d'utiliser un décodeur TV, vous pouvez vous en séparer et télécharger les différences applications des chaînes ou services (Netflix, Canal+, Amazon Prime, Disney+, Molotov TV...) directement sur votre téléviseur.

La dernière solution est d'utiliser Chromecast pour streamer le contenu de votre ordinateur sur votre téléviseur, sans fil. Certains téléviseurs possèdent le protocole Chromecast nativement, mais il est aussi possible d'acheter un petit boîtier qui se branche sur la TV pour le rendre compatible.

Les conseils d'Atlantico :

- Remplacez vos câbles par des câbles plus courts

- Utilisez une multiprise que vous cacherez au bas de votre bureau ou de votre meuble pour qu'un seul câble soit branché au mur. Vous pouvez même la ranger dans une boîte à câbles. Autre solution : attacher la multiprise ou les câbles sous le meuble, là où personne n'ira jeter un oeil

- Si votre téléviseur est fixé au mur, achetez une gaine assortie à la couleur de votre mur

- Gérer les câbles n'est pas forcément synonyme de les faire disparaître. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour couvrir vos câbles. Certains achètent mêmes des câbles Ethernet vert fluo pour donner à leur installation un air vintage.