Petit guide des meilleures applications pour améliorer vos photos

Des visiteurs prennent une photo en selfie alors qu'ils visitent la Tour Eiffel à Paris, le 16 juillet 2021.

Grâce à de très bonnes applications sur smartphone, il est possible de pouvoir retoucher vos photographies et d'améliorer la résolution de vos clichés sans avoir étudié le graphisme ou savoir vous servir de Photoshop.

Vous ne possédez plus d’appareil photo depuis longtemps. Tous vos clichés, vous les prenez avec votre téléphone portable. Mais malgré toute la technologie qu’embarque votre smartphone, vous arrivez toujours à prendre des photos floues… Heureusement, il y a aussi des apps pour régler ces problèmes.

Adobe Lightroom

Si vous êtes abonnés à la suite Adobe. Vous pouvez télécharger Lightroom pour mobile. Que cela soit sur iPhone ou sur un Android, Lightroom est disponible. Une fois téléchargé, l’application permet de régler la résolution, il suffit d’utiliser vos talents de graphiste et améliorer la définition. La suite Adobe est à réserver aux experts et son prix est quelque peu prohibitif soit 11,99 euros par mois.

Pixlr

Une application facile à utiliser qui améliore la résolution des photos d’un seul clic. Il y a une large gamme d’outils de retouche photo comme des effets ou la double exposition. Pixlr est disponible sur iOS et Android pour un coût nul contre des publicités dans l’application et des achats intégrés pour des fonctionnalités. Point négatif, la résolution ne peut pas être changée parfaitement et il pourrait être nécessaire de passer sur Lightroom pour un meilleur résultat.

Rémini

L’interface de Rémini est si claire et simple que l’application est devenue la plus populaire pour améliorer ses photos. Elle permet d’améliorer instantanément ses photos d’un passage de doigt. On passe d’une photo floue à la HD rapidement, mais les réglages sont moins précis qu’avec Pixlr ou Lightroom. Bien évidemment Rémini est gratuite et disponible sur iOS et Android.

Animer

Aujourd’hui, on aime que tout se règle d’une seule pression. Si cette phrase vous parle Animer est faite pour vous. L’application utilise l’IA pour améliorer vos photos d’une simple pression. En bonus, il est possible d’ajouter une animation et certains effets. Gratuit pour IOS et Android.

Snapseed

Notre dernière application est 100 % gratuite. Sans publicités ou sans achats intégrés. C’est un éditeur de photo assez complet qui vous permettra d’augmenter la résolution des photos sans aucune limite, mais Snapseed ne perd en charge que les JPEG et RAW… Disponible sur iOS et Android.

