« Nous avons la preuve qu’il existe des civilisations extraterrestres » assure l'astrophysicien Avi Loeb ; La solution de l'énigme de l'allumage des quasars aurait été trouvée

« Nous avons la preuve qu’il existe des civilisations extraterrestres » assure l'astrophysicien Avi Loeb

Sommes-nous seuls ? C'est probablement la question la plus profonde qui se pose aujourd'hui encore à l'humanité. Et si la réponse à cette question était non ? Serions-nous prêts à l'accepter ? Pour Avi Loeb, astrophysicien à l'université de Harvard (États-Unis), une technologie extraterrestre a récemment traversé notre Système solaire. Il nous explique comment il est arrivé à cette conclusion.

La solution de l'énigme de l'allumage des quasars aurait été trouvée

Depuis environ une décennie et grâce aux observations conjointes, notamment de Hubble et du satellite XMM-Newton de l'Esa, on a découvert que ce ne sont pas les collisions entre galaxies qui sont responsables de l'immense majorité des allumages des quasars, contrairement à ce que l'on pouvait prévoir. Aujourd'hui, une solution à cette énigme est proposée sur la base de simulations numériques.

Système solaire : un nouveau scénario pour la formation des planètes

Le Système solaire est né il y a environ 4,56 milliards d'années dans un disque de matière entourant le jeune Soleil. La naissance des planètes dans ce disque ne se serait pas produite comme on le croyait en raison de la présence d'un élément radioactif nouvellement créé par une supernova.

La sonde spatiale Hope des Émirats arabes unis arrive en vue de Mars

Alors que tous les regards se focalisent sur le rover Perseverance de la Nasa, qui doit atterrir le 18 février, n'oublions pas que d'autres missions sont en vol à destination de Mars. Il y a la Chinoise Tianwen-1, dont la sonde doit arriver dans le courant du mois de février et son rover atterrir en mai, et la sonde Hope des Émirats arabes unis qui arrivera autour de la Planète rouge le 9 février.

Trois astronautes européens s'installeront dans la station orbitale lunaire

L'Agence spatiale européenne, qui a obtenu trois vols d'astronautes européens à bord du Gateway, devra choisir d'ici 2023 lesquels de ses astronautes elle enverra en mission à bord de cette station située à proximité de la Lune à l'horizon 2028. Le choix ne se fera pas seulement sur des critères d'aptitude physique et de compétence opérationnelle. D'intenses tractations politiques s'annoncent. Nos explications et nos hypothèses.

