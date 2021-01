Mars ressemblait à cette région sur Terre il y a 3,5 milliards d'années ; Ovnis : tous les documents déclassifiés de la CIA sont là

Crédits Photo: Halldor KOLBEINS / AFP

Les nanorubans de graphène font un pas de plus vers l'électronique du futur ; Découverte d'une exoplanète rocheuse aussi âgée que la Voie lactée ; Cette exoplanète « barbe à papa » remet en question les conceptions des astronomes

Mars ressemblait à cette région sur Terre il y a 3,5 milliards d'années

Depuis 2012, le rover de la Nasa Curiosity renvoie des données importantes sur les états chimiques et physiques des roches qui composent le cratère Gale. Un cratère martien qui abritait autrefois un lac. Mais la seule chimie ne suffit pas à reconstituer avec certitude les conditions climatiques passées. Alors des chercheurs sont partis en quête de roches similaires sur Terre. Ils en ont trouvé du côté de l'Islande.

Lire la suite sur Futura Sciences

Ovnis : tous les documents déclassifiés de la CIA sont là

En 2020, le nombre de signalements d'Ovnis a littéralement explosé dans plusieurs parties du monde. Le thème est à l'affiche d'une nouvelle série dont la diffusion vient d'être lancée sur Canal+. Le moment idéal pour le site The Black Vault de diffuser enfin plus de 2.700 documents déclassifiés par la CIA.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les nanorubans de graphène font un pas de plus vers l'électronique du futur

Le graphène est un matériau constitué d'une seule couche d'atomes de carbone au potentiel exceptionnel pour une nouvelle électronique. Mais il faudrait notamment pouvoir le produire industriellement sous forme de nanorubans. Des chercheurs russes du mythique MIPT ont trouvé une technique de synthèse en ce sens, prometteuse pour des applications en optique non linéaire.

Lire la suite sur Futura Sciences

Découverte d'une exoplanète rocheuse aussi âgée que la Voie lactée

Elle a été baptisée TOI-561b et elle est l'une des exoplanètes rocheuses les plus vieilles jamais découvertes. Une preuve que notre Univers a commencé à former des planètes bien plus tôt que l'imaginaient jusqu'alors les astronomes.

Lire la suite sur Futura Sciences

Cette exoplanète « barbe à papa » remet en question les conceptions des astronomes

En observant notre Système solaire, les astronomes se sont fait une idée de la manière dont les planètes se forment. Ainsi, pensaient-ils, les planètes géantes doivent s'appuyer sur un cœur solide relativement massif. Pensaient-ils... car des observations réalisées sur une exoplanète baptisée Wasp-107b viennent aujourd'hui remettre cette conclusion en question.

Lire la suite sur Futura Sciences