Mars : on en a maintenant la certitude, les ingrédients de base de la vie étaient à sa surface ; La Nasa a trouvé une solution pour soulever la Station spatiale sans l’aide de la Russie

Mars : on en a maintenant la certitude, les ingrédients de base de la vie étaient à sa surface

D'après une nouvelle étude s'appuyant sur les recherches du rover Curiosity, les roches martiennes renfermeraient une fraction significative de carbone organique, l'un des éléments essentiels à l'apparition de molécules biologiques.

La Nasa a trouvé une solution pour soulever la Station spatiale sans l’aide de la Russie

Dans le cas où l'agence spatiale russe Roscosmos déciderait de suspendre ou d'arrêter sa participation au programme de la Station spatiale internationale, le complexe orbital pourrait bien ne plus être piloté ! Dans ce contexte très incertain, la Nasa veut vérifier que le cargo Cygnus de Northrop Grumman et Thales Alenia Space est capable de relever l'orbite de la Station. Une manœuvre a été réalisée avec succès le 26 juin.

La Chine a un plan pour trouver une Terre habitée !

Trouver des exoplanètes, les astronomes savent faire, maintenant. Mais l'exercice se complique lorsqu'il s'agit de trouver des planètes jumelles de notre Terre. Ces planètes sur lesquelles la vie pourrait être apparue. Des scientifiques chinois sont désormais prêts à relever le défi.

Des milliards de superterres dans la Voie lactée seraient habitables durant des milliards d’années !

Des chercheurs ont modélisé l'atmosphère potentielle de nombreuses exoplanètes très différentes de la Terre. Pour un grand nombre d'entre elles, ils ont montré que, avec une atmosphère primitive composée d'hélium et d'hydrogène, elles pourraient abriter de la vie durant des milliards d'années.

Mars : des images à couper le souffle de sa surface prises par une sonde chinoise

Voilà environ un an et demi que la sonde chinoise Tianwen-1 tourne autour de Mars. Sans relâche. Avec pour mission de photographier l'intégralité de la surface de la Planète rouge. C'est désormais chose faite. Et les images sont à couper le souffle.

