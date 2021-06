Mais qui est le père du bébé de l'amie danseuse de François Hollande (se demande Public)?; Brigitte Macron séduit la famille royale britannique; JLo &Ben Affleck s'embrassent en public; Kylian MBappé se frite avec les Bleus, Kendji Girac avec sa famille

Brigitte Macron et la Reine d'Angleterre, stars du G7

Cette semaine, les hebdos nous offrent de l’info fleuve, fournie, détaillée, sous plusieurs angles et même mouillée, vous allez voir.

La femme enceinte, Public et François Hollande. Comment ne rien dire en suggérant le plus gros ? Vous trouverez un cas d’école dans Public, cette semaine. François Hollande serait-il le père de l’enfant à naitre de Juliette Guernez ? Le magazine ne s’autorise même pas la question, mais jette tous ses atouts dans l’entonnoir pour que nous, lecteurs, soyons les responsables de cette supputation. Vous vous souvenez de ce scoop de novembre : L’ancien président avait été vu en compagnie de cette danseuse de l’opéra de Paris, promenant leurs chiens, laissant imaginer une nouvelle idylle. Oui, et alors ? Rien, rien, c’est jute pour parler. Et là, maintenant, 7 mois plus tard, elle est sur le point d’accoucher. Ah, oui ? Et ? Et ben rien, ho, c’est comme ça, pour dire… Julie Gayet, la régulière, avait tout fait, cet automne pour laisser passer l’orage, ajoutant un gros coeur rouge et solide sous un selfie de couple. La demoiselle, en revanche, n’avait rien dit, n’avait pas affiché un éventuel compagnon, qui aurait permis de faire taire les rumeurs dans l’oeuf. Donc ? Et bien Public dit tout ça, j’dis rien.

Le G7, côté récréation. « Bonjour Brigitte, je suis le mari de Jill ». Voilà comment s’est présenté le président américain à notre première dame. Ca commençait très fort, ce sommet ! Pour Gala, Point de Vue et Match, c’était même carrément la rigolade, les blagues ont fusé, et à voir les photos, l’ambiance avait, en effet, l’air plutôt détendue. Brigitte Macron remporte les honneurs de Gala. Un check du coude avec BoJo pour enterrer la guerre des saucisses, la révérence maitrisée à la Reine, les discussions à bâton rompue avec sa collègue prof, Jill Biden, ou encore l’aparté avec le Prince Charles et Camilla qui retarde tout le protocole, tellement ils s’entendent bien : un sans faute ! Pour Point de Vue, c’est plus Elizabeth II, évidemment qui a été le rayon de soleil du sommet : En robe à fleur, rose ou blanche, la souveraine est de retour et ça se voit. Elle a choisi, par exemple, un sabre plutôt qu’un couteau pour découper un gâteau parce que « c’est plus original » et puis elle a lancé une blague toute british, lors de la pause officielle des chefs d’état : « sommes-nous supposés avoir l’air de nous amuser ? » Quelle farceuse !

Pour célébrer l’anniversaire de Johnny, Laeticia Hallyday a voulu lui rendre un nouvel hommage : elle a organisé un road trip, en Californie. Des Harleys, des bandanas, des arrêts bière/clope dans les bars downtown, de la testostérone et du cuir ? Non non. Ses filles, trois copains, et un minibus climatisé. C’est tout de suite moins glamour. La troupe s’est recueillie dans une grotte New-âge du Colorado que le chanteur aimait particulièrement, nous dit Voici, avant de retourner à Palm Spring. Et pendant ce temps, Jalil Lespert, l’amoureux tenu à distance par l’immigration américaine ne se laissait pas abattre : l’acteur a retrouvé sa fille et son ex, Sonia Rolland sur son tournage, en Martinique, photo d’illustration en combi de plongée.

Et puis dans le clan Hallyday, c’est au tour de Laura Smet de faire un geste pour enterrer la hache de guerre : elle a déclarer à Madame Figaro, qu’elle serait ravie de participer à l’inauguration de la statue de son père, organisée « à ce qu’il parait » au mois de septembre. Un peu moite comme main tendue, mais y a plus qu’à !

Kim Kardashian a à nouveau raté son examen de droit. Sans doute était-elle perturbée par la révélation de la nouvelle relation de son ex, avec le mannequin russe Irina Shayk. « Ca ne la dérange absolument pas » selon un proche. Pourtant, Public est persuadé que l’escapade en Provence avec sa nouvelle fiancé était un coup bas de Kanye West à destination de Kim : la France étant LE symbole de leur histoire. Closer de son côté nous apprend pourquoi la starlette a jeté le rappeur : parce qu’ils ne vivaient pas dans le même état. Et que c’est justement, quand ils étaient loin l’un de l’autre qu’ils s’entendaient le mieux. C’est Kim elle-même qui s’est confiée à sa mère dans l’un des derniers épisodes de sa télé-réalité, ajoutant qu’elle voulait un homme avec qui regarder des séries, avec qui faire du sport, quelle était prête pour les petites expériences, prenant conscience qu’elle avait déjà toutes les choses grandioses. Voyons, je peux lui proposer de retourner au supermarché un samedi, parce que la caissière a fait passer 2 fois les cornichons, ou de faire une lessive de blanc, avec une chaussette rouge oubliée dans le tambour. - ce serait une super idée de métier à destination des stars hors sol d’Hollywood, ça, non ? Tu fais quoi dans la vie ? Metteur en scène de petites expériences.

Alain Delon a t’il toujours la grosse tête ? Un peu. Paris Match consacre une interview fleuve à l’acteur, 7 doubles pages qui laissent (largement !) l’opportunité d’aborder TOUS les sujets, de sa beauté à sa solitude en passant par Vladimir Poutine et le mariage pour tous… Donc forcément, le résultat est un peu Kloug. Florilège : on apprend par exemple qu’il écrit à l’encre verte en hommage à sa mère, qu’il aimerait tourner son dernier film avec une femme comme réalisatrice « pour changer », qu’il est pour l’euthanasie, qu’Omar Sy ou Jean Dujardin ne lui paraissent pas du tout être des héritiers de son talent, Vincent Cassel, peut-être, qu’il se fout d’Instagram et de Trump mais qu’il a une passion pour Biden, qu’il aime Monaco, que son chien comprend tout ce qu’il dit, que Bernard tapie a son 06, et qu’il ne pense rien de Didier Raoult. Au final, on ne sait pas si c’est lui-même ou l’intervieweur, Cyril Viguier qui prend Alain Delon pour Dieu…

Kylian Mbappé, lui, pourrait bien l'avoir chopé, le melon. C'est Public qui nous le prouve. Griezman serait-il le tireur d'élite de penalties dans le coeur du coach ? "J'ai peut-être raté l'info, mais il n'y pas de hierarchie pour l'instant". Le tacle est lancé en pleine conférence de presse. Et quand Olivier Giroud, utilise lui aussi les journalistes pour régler ses comptes, en se plaignant du manque de passes, c'est tout aussi fier qu'il répond, se sentant visé "si j'ai quelque chose à dire à un joueur, je le dit, et ça ne sort pas des vestiaires". Non content de faire le coq, il fait aussi lanterner son club le PSG, qui n'a toujours pas recueilli sa signature pour la prolongation de son contrat. Bel esprit !

Katy Perry et Orlando Bloom ne se cachent pas et vivent la vie de Monsieur Tout le Monde : le couple de stars américaines s’est offert une escapade à Venise en famille. Les photos tournent en boucle dans les hebdos de la semaine. Tenues décontractés, Selfies amoureux, selfies en famille recomposée modèle, la promenade en gondole, Spritz à la main, tout y est. Au moins, ils sont amoureux et montrent à leurs enfants l’un des joyaux de la planète. On ne va pas se plaindre, quand même !

Alexandra Lamy, elle, c’est dans le Cévennes qu’elle est partie s’éclater avec sa fille et une bande de copain. En tournage pour son premier film en tant que réalisatrice dans la région, « Chouchou » a relâché la pression, en s’offrant un bain revigorant dans le Gardon. Tout sourire, et en maillot une pièce fleuri, l’actrice rayonne aux cotés de Chloé Jouannet, l’enfant quelle a eu avec Thomas Jouannet et qu’elle dirige pour la première fois. Mais pas question d’être copines dans la vie ! Alexandra Lamy a des principes : « Si l’on passe cette frontière générationnelle, les enfants perdent tout respect pour leurs parents, et ça, je ne supporte pas ».

L’histoire de Jennifer Lopez et Ben Affleck s’accélère. Public pense que l’acteur a accepté de laisser son ex/nouvelle petite-amie gérer leurs apparitions de couple et entamer notamment un relooking en prévision de l’évènement People de la rentrée aux US, le Met Gala. Et s’il restait des sceptiques quant à leur retour de flamme, c’est fait : la photo (volée ou voulue ?) du bisou s’étale partout. Il s’agit d’un gros plan en extérieur, sans ambiguïté, pris à l’anniversaire de la soeur de J-LO.

Une autre bombe américaine renoue elle aussi avec un ex : Angelina Jolie. Après avoir clamé qu’elle ne renouerait jamais avec l’amour tant sa rupture était difficile, l’ex de Brad Pitt a été aperçue à New-York, entrant dans l’immeuble de son premier mari, l’acteur Johnny Lee Miller, apportant une bouteille de rouge pour le diner. Vu le regard triste de l’actrice à la sortie, la soirée a du être nostalgique. Leur rencontre, c’était il y a 25 ans. Aujourd’hui, ils ont des enfants du même âge, chacun un divorce sous le bras… Selon Voici, elle est ressortie vers 22H30, c’est sur, ça a l’air moins festif que les escapades des Benifer.

Les proches de Kendji Girac sont des gros lourds, utilisant son nom comme un sésame pour faire n'importe quoi. "Hé, je suis le cousin de Kendji Girac, tu me laisses rentrer ? Mais je te promets, regarde, j'ai des vidéos de lui en pyjama !". On imagine ces comportements gênants, inacceptables pour le chanteur qui veut incarner le gendre idéal. Tant pis, il va devoir faire le ménage dans ses contacts !

Et les petits crunchs pour finir : Maitre Gims a balancé à Sept à Huit qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière pour profiter plus et mieux de ses enfants. Kate Moss veut se reconvertir en tatoueuse. L’enfant de la chanteuse Jenifer est troisième un fils, Juvanni. Après Roland Garros, Serena Williams est partie se reposer à l’Eden Rock, et à voir sa tête quand elle essaye de se baigner, l’eau est encore un peu fraiche. A Roland Garros, encore, Mel Gibson a pris la pause avec Jean Dujardin, comme Yvan Attal et sa fille Joe, Claude Lelouch et son petit-fils Boaz, Cyril Lignac et Déborah ou Ophélie Meunier, enceinte, et son mari, Mathieu Vergne.