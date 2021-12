Le disque d'accrétion du trou noir M87* imagé par l'Event Horizon Telescope.

Et aussi : Des étoiles survivent de façon inattendue à la destruction par des trous noirs supermassifs ; Ces xénobots en forme de Pac-Man sont capables de se reproduire dans le corps ; Découverte de l’exoplanète GJ 367b, une sous-Terre dense et surchauffée.

ll y aurait un trou noir supermassif dans une galaxie naine satellite de la Voie lactée

C'est du jamais-vu et cela questionne les modèles de croissance des galaxies et des trous noirs supermassifs. La galaxie naine Leo I en orbite autour de la Voie lactée contiendrait en son centre un trou noir aussi massif que celui de notre Galaxie.

La comète la plus brillante de l'année se rapproche de la Terre : comment l'observer ?

La comète Leonard : retenez bien son nom car elle va faire parler d'elle en décembre et jusqu'au début de l'année 2022. Découverte il y a un an, elle s'annonce comme la comète de l'année ! Voici comment, quand et où l'observer ?

Des étoiles survivent de façon inattendue à la destruction par des trous noirs supermassifs

On observe des étoiles détruites par les forces de marée des trous noirs supermassifs depuis un certain temps, par exemple avec Tess, le chasseur d'exoplanètes. Une équipe d'astrophysiciens a reproduit le phénomène sur surperordinateur en trouvant des résultats surprenants. Certaines étoiles survivent alors que l'on pouvait s'attendre au contraire.

Ces xénobots en forme de Pac-Man sont capables de se reproduire dans le corps

Des chercheurs ont créé des robots à partir de cellules souches de grenouilles, capables de se reproduire en empilant de nouvelles cellules souches qui vont à leur tour donner des robots. Et ainsi de suite sur plusieurs générations. Une expérience fascinante qui pourrait nous renseigner sur les origines de la vie.

Découverte de l’exoplanète GJ 367b, une sous-Terre dense et surchauffée

Une exoplanète moitié moins massive que la Terre mais plus dense et bien plus chaude, a été découverte autour d'une naine rouge proche. Cet objet, d'un type peu commun parmi ceux découverts à ce jour, aidera à mieux comprendre l'origine de ces planètes.

