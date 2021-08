xxx

Un nouvel amoureux pour Lily-Rose Depp

La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp s'est remise de sa séparation avec Timothée Chalamet. A 22 ans, elle est tombée dans les bras de l'acteur américain Austin Butler, 29 ans. Ils ont été photographiés en train de s'embrasser, à la sortie d'un célèbre restaurant londonien. C'est dans Closer.et dans Public qui annonce qu'Austin va jouer le rôle d'Elvis Presley.

Vanessa P. maman de Lily-Rose est heureuse

Trois ans après s'être mariés, contrairement aux rumeurs, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ont été vus au Festival de Cannes pour la présentation du film "Cette musique pour personne" dans lequel ce réalisateur a dirigé sa compagne (photos dans Public).

Dans Gala, Samuel encense sa dulcinée : "C'est une très grande artiste". le duo semble bien fonctionner puisqu'on retrouvera Vanessa, à la rentrée, dans une pièce de théâtre mise en scène par... son mari, bien sûr.

Pour Voici, tout cela est la preuve que Vanessa "donne une deuxième chance à son mariage."

Tendres vacances pour le ministre de la Justice

Elle vit au Canada plus de la moitié de l'année, lui est un des ministres les plus en vue de l'actuel gouvernement. Vous les avez reconnus : il s'agit de la chanteuse Isabelle Boulay et d'Eric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice. Les deux amoureux, ensemble depuis cinq ans, se sont enfin retrouvés souligne Closer. Ils ont passé quelques jours à Nice où le ministre a une propriété. Ils fait quelques sorties nocturnes. Ainsi on les a vus le 31 juillet à l'ouverture du festival de Ramatuelle où ils ont assisté au spectacle de Gad Elmaleh.

Vacances en célibataire pour Alessandra Sublet

Alessandra Sublet a été vue (photos dans Closer) au bord de l'eau à Saint Tropez avec ses deux enfants Charlie 9 ans, et Alphonse, 6 ans. D'habitude les deux petits habitent chez leur père le producteur Clément Miserez, à Paris. Tandis que leur maman réside dans le sud de la France. Mais rassurez-vous ! Elle les voit tous les quinze jours. Et au passage on note qu'en ce moment elle semble donc célibataire, après deux divorces.

Vacances en célibataire pour Karine Le Marchand

A bientôt 53 ans, Karine Le Marchand est en pleine forme comme le montrent les photos dans Closer, où on la voit en maillot de bain sur une plage de Saint-Barth, aux Antilles. Elle n'est pas seule : sa fille Alya, 18 ans, est avec elle. On constate qu'Alya est aussi grande que sa maman.

Sa maman que l'on va retrouver dans la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Camille Combal n'a pas le pied marin

Vacances bien méritées, sur la Côte d'Azur, pour Camille Combal qui a collaboré à sept émissions différentes sur TF1. L'homme à tout faire ne réussit pas tout. Il n'est pas infaillible. La preuve : il est parti en ramant dans un canoë avec sa femme, Marie Treille Stefani, et leur chien Gaspard. Mais ils n'ont pas été loin : leur embarcation a chaviré. Heureusement, ils n'étaient pas loin du bord. Ils avaient pied. Car, si Marie portait un gilet de sauvetage, Camille trop sûr de lui n'en portait pas. A bientôt 40 ans (le 18 septembre) Camille s'est bien remis de ce naufrage, rien à voir avec le Titanic.

Lionel Messi SDF

Le meilleur joueur du monde, la star du football a signé son contrat avec le PSG, mais il n'a pas encore de logement parisien, pour lui, sa femme Antonella et leur petite famille qui compte déjà 3 enfants. Closer souligne que les malheureux sont pour l'instant logés au Royal Monceau, côté de l'Arc de Triomphe dans l'un des plus beaux palaces parisiens.

Véronique Sanson a gagné face au cancer

Après trois années de lutte contre un cancer des amygdales, Véronique déclare à Femme Actuelle qu'elle est en rémission. Mais elle reste prudente "en totale rémission. Enfin, jusqu'au prochain coup de Trafalgar.

Les échasses de Lady Gaga

Etonnante photo de Lady Gaga dans Public. On remarque d'abord une belle robe-bustier bouffante. Mais ce sont surtout ses chaussures qui attirent l'attention : des chaussures montantes à lacets, en cuir blanc, et des talons aiguilles qui dépassent 20 cm de haut. Mais son pas semble pourtant bien assuré.

Le cochon de Britney Spears

Un cochon ? Non Britney Spears ne parle pas de son papa avec lequel elle est fâchée depuis des années. On sait que ce dernier semble avoir (enfin) décidé de passer la main et de ne plus contrôler les finances de sa fille. En attendant cette délivrance, elle est allée passer quelques jours de vacances à Hawaï, où elle a été vue en train de caresser un joli cochon (photo dans Public).

Jamel Debbouze est casse-pieds

Des techniciens qui ont travaillé avec lui sur le film "Pourquoi j'ai pas mangé mon père", descendent en flammes, Jamel Debbouze. L'équipe n'avait pas le temps de manger, devant travailler au rythme imposé par leur patron. De plus, il était systématiquement en retard, pas très impliqué. Et il avait la folie des grandeurs, tout en étant trop sûr de lui. Le film a, d'ailleurs, reçu un accueil plus que mitigé de la part des critiques de cinéma. Bref, Jamel n'est pas drôle quand il travaille semble-t-il, si l'on en croit Public.

Adoption (tardivement) contestée pour Angelina Jolie

Selon un ancien ami d'Angelina Jolie, un des trois enfants adoptés par la star n'était peut-être pas orphelin comme on l'a dit officiellement. L'histoire raconté par Public est ancienne. Maddox qui a aujourd'hui 20 ans, a été adopté en 2002. L'ancien directeur d'un Organisation Non Gouvernementale au Cambodge indique que l'un des parents aurait été vivant au moment de l'adoption. Et sous la pression de l'entourage d'Angelina, cet homme aurait même été jusqu'à signer un document le présentant comme comme le père de Maddox. Il explique qu'il s'est senti obligé de signer, d'autant plus que l'actrice était une donatrice de son organisation. Le magazine se demande si Angelina ignorait cette histoire. Pas sûr car l'organisation en question a fini par couler en 2004 après avoir falsifié des documents et blanchi de l'argent.

Le trou noir de Salvatore Adamo

Cruel retour en scène pour le chanteur Salvatore Adamo, après 60 ans de carrière. Invité au festival des Francofolies de La Rochelle, il s'est planté à la troisième chanson. Il a essayé trois de suite de continuer pour sortir de ce trou noir avant d'abandonner et de passer à la chanson suivante sous les yeux de sa femme Nicole, qui était dans la salle. Elle craignait un malaise, mais c'était simplement un trou de mémoire. souligne Paris Match qui a interviewé Salvatore le lendemain.

Kim Kardashian et Kanye West séparés continuent à travailler ensemble

Après avoir décidé de demander le divorce le 19 février 2021, Kim Kardashian prend un nouveau départ, mais ne tourne pas le dos à son-ex mari Kanye West, le père de ses quatre enfants. S'ils sont séparés au bout de sept ans de mariage, Kim et Kanye semblent avoir fait la paix, et continuent de travailler ensemble note Paris Match.

Kanye s'est associé à Gap pour sortir une doudoune unisexe rouge qu'il portait le 22 juillet à Atlanta. Comme par hasard, Kim assistait au concert et elle était habillée tout en rouge.