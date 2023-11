Les télescopes James-Webb et Spitzer dévoilent les changements en cours dans un jeune système solaire voisin ; Deuxième test du Starship : que faut-il en penser ?

Les télescopes James-Webb et Spitzer dévoilent les changements en cours dans un jeune système solaire voisin.

© AFP PHOTO / ESA / WEBB, NASA & CSA, J. LEE AND THE PHANGS-JWST TEAM

En observant le disque de poussières autour de la jeune étoile SZ Chamaeleontis (SZ Cha) à l’aide des téléscopes spatiaux Spitzer et James-Webb, une équipe d’astronomes ont remarqué de brusques changements en l’espace de seulement quinze ans, au fur et à mesure que des planétoïdes se forment dans ce jeune système planétaire. La faute à la dynamique du disque protoplanétaire naissant, encore très erratique. Les auteurs estiment que l’étude de cette jeune étoile et de son disque de poussières peut nous permettre de mieux comprendre la formation et l’évolution de notre Système solaire.

Deuxième test du Starship : que faut-il en penser ?

La deuxième tentative de vol "intégré" du Starship ne s'est malheureusement pas déroulée comme prévu. Pour l'instant, il est trop tôt pour comprendre les raisons des dysfonctionnements rencontrés par les deux parties du lanceur. Toutefois, il est important de noter que ce deuxième vol s'est déroulé de manière plus encourageante que le précédent, avec deux phases de la mission réussies. Ce deuxième vol est très prometteur pour SpaceX et laisse entrevoir un troisième vol encore bien plus accompli.

Pourquoi la Nasa a coupé le contact avec ses missions sur Mars ?

Un silence radio temporaire avec Mars vient de débuter. Pourquoi les missions martiennes, dont les célèbres Curiosity et Perseverance, ont cessé de communiquer avec la Terre ?

Des lettres jamais ouvertes pour les marins français du XVIIIe siècle refont surface

Ces lettres, datant du XVIIIe siècle et envoyées aux marins français, avaient été interceptées et confisquées par les Britanniques durant la guerre de Sept Ans. Jamais ouvertes, entreposées dans les archives britanniques, elles sombraient dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un historien les extrait de leur profond sommeil. Ce que ces échanges épistolaires d'un autre temps dévoilent est tout simplement l'universalité et l'intemporalité des sentiments ainsi que la profondeur et l'intimité des liens familiaux.

Découverte de 100 sites archéologiques cachés dans les images de Google Earth

Grâce aux images de Google Earth, des archéologues ont pu identifier sur le territoire serbe plus de 100 enceintes fortifiées datant de l’âge du Bronze. Une découverte qui remet en question l’isolement supposé de cette région face au développement que connait alors le reste de l’Europe.

