Les mers de « sable » de Titan pourraient être des mers de comètes brisées ; Une nouvelle étoile va apparaître dans le ciel durant plusieurs jours !

Les astronomes annoncent l’imminence d’un phénomène rare : une nova pourrait bien apparaître dans notre ciel dans les mois qui viennent.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Les mers de « sable » de Titan pourraient être des mers de comètes brisées

Titan, la lune de Saturne, avec son atmosphère essentiellement d'azote et ses lacs d'hydrocarbure, est parfois considérée comme une Terre primitive au congélateur. La mission Cassini-Huygens a révélé il y a presque 20 ans des détails de sa topographie qui font aussi penser à notre Planète bleue, avec par exemple ce qui ressemble aux mers de sable avec des dunes sur Terre. Mais les dunes de Titan pourraient avoir une origine très exotique selon certains planétologues.

Lire la suite sur Futura Sciences

Une nouvelle étoile va apparaître dans le ciel durant plusieurs jours !

Les astronomes annoncent l’imminence d’un phénomène rare : une nova pourrait bien apparaître dans notre ciel dans les mois qui viennent. Une étoile qui ne nous est pour l’heure pas accessible deviendra alors facilement visible à l’œil nu.

Lire la suite sur Futura Sciences

L’IA nuirait à notre qualité de vie au travail

Si vous êtes accro aux nouvelles technologies et les utilisez à l'envi au travail, peut-être devriez-vous faire marche arrière : une étude vient de montrer que certaines de ces TIC nuiraient à votre qualité de vie au travail plutôt que de l'améliorer !

Lire la suite sur Futura Sciences

Vénus, un enfer qui pourrait cacher des molécules organiques dans ses nuages

La vie pourrait-elle se développer dans les nuages d’acide sulfurique de Vénus ? L’hypothèse fait débat, mais reste présente, renforcée par de récents travaux de recherche. Ceux-ci montrent en effet que des acides aminés, qui forment les briques de base du vivant, sont capables de survivre dans les conditions atmosphériques de la planète.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le prix Nobel de physique Adam Riess estime que nous avons peut-être mal compris l'Univers

Le prix Nobel de physique Adam Riess a continué son travail avec les supernovae et les étoiles variables appelées des Céphéides pour percer l'énigme de ce que l'on appelle depuis quelques années la tension de Hubble, un désaccord entre deux méthodes permettant de mesurer l'expansion du cosmos observable. Riess et ses collègues ont encore mobilisé pour cela le télescope spatial James-Webb pour tenter de confirmer ou non les observations faites depuis des décennies avec Hubble. La tension persiste et pourrait donc bien impliquer que les cosmologistes doivent revoir leur copie avec l'Univers.

Lire la suite sur Futura Sciences