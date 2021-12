Les macronistes de droite voient Pécresse comme une bulle qui explosera vite; Les équipes Zemmour s’inspirent de la méthode Macron 2017; L’Obs dézingue le caractère de Taubira, Mélenchon celui de Montebourg; La Chine fait main basse sur l’Amérique latine

Eric Zemmour a accordé un long entretien à la rédaction de Valeurs Actuelles. L'Obs s'intéresse à une nouvelle histoire de France.

Gilles Klein,, amateur de phares et d'opéras, journaliste sur papier depuis 1977 et en ligne depuis 1995.

Dieu et la science à la Une de l’Express, dans un numéro double en vente jusqu’au 5 janvier, comme L’Obs qui propose une nouvelle histoire de France. Valeurs Actuelles interroge (longuement) Éric Zemmour. Le Point ayant publié un numéro double la semaine dernière n’est pas en kiosque.

La macronie espère l’éclatement de la bulle Pécresse

Alors que Valérie Pécresse tutoie désormais les 20 % d’intentions de vote et semble bien installée dans le match de la présidentielle, la macronie se rassure comme elle peut en continuant de miser sur l’éclatement prochain de la « bulle Pécresse » selon L’Obs.

« La droite est clairement ragaillardie par sa candidature, analyse ainsi un membre du gouvernement. Elle rassure les 20 % d’électeurs qui ont voté Fillon en 2017, à commencer par la droite Sens commun. Mais les écarts avec nous vont assez vite se creuser. »

« Elle ne tiendra pas, on se donne rendez-vous dans un mois, vous verrez », avance un macroniste issu des rangs de la droite cité par l’Obs. En attendant, un récent sondage Ipsos indique que Valérie Pécresse vient bien mordre sur l’espace du président, lui chipant 1,5 point.

Zemmour 2022 copie Macron 2017

Calendrier, levée de fonds, innovations numériques. L’équipe d’Éric Zemmour emprunte volontiers ses méthodes à celles d’Emmanuel Macron il y a cinq ans selon Marianne.

Dans l’équipe on revendique d’ailleurs clairement cette inspiration. Sa conseillère et compagne, Sarah Knafo, a longuement épluché les « Macronleaks », des dizaines de milliers de l’équipe de campagne macroniste, piratés et diffusés par le site WikiLeaks juste avant le second tour de 2017.

Marianne indique que Zemmour est allé à Londres lever de l’argent, comme Macron l’avait fait. Il y a aussi le grand meeting de Villepinte de Zemmour inspiré de celui de la porte de Versailles en décembre 2016 avec Macron. Il y a aussi des détails comme le point d’exclamation ajouté au nom du parti : « En Marche ! » face à « Reconquête ! »

Atouts et faiblesses de Christiane Taubira

Selon l’Obs, Christiane Taubira ne manque pas d’atouts. Un charisme lumineux, qui séduit les jeunes et tous ceux qui y voient une figure anti-Zemmour ; une expérience indéniable ; un talent d’oratrice porté par une poésie certaine ; une approche antisystème tout en étant centriste… Elle est aussi lestée de handicaps : une longue absence de la vie politique, un entourage quasi inexistant, des propos souvent contradictoires (sur les vaccins, par exemple), et un caractère réputé « velléitaire », quand ce n’est pas « mauvais ».

Montebourg exaspère Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon n’a pas vraiment apprécié que Montebourg, le chantre de la « remontada », dont la campagne est aujourd’hui bien mal embarquée, se filme en train de l’appeler et publie la vidéo sur les réseaux sociaux raconte l’Obs.

Ni qu’il le questionne sur le mode : « Alors, Jean-Luc, on fait quoi ? » « Comment ça, “on” ? Moi, je sais ce que je fais », a rétorqué un Mélenchon stupéfait par le toupet de son rival. En privé, le héraut « insoumis » assure qu’il sait à quoi s’en tenir depuis longtemps avec le théâtral Montebourg : « Ce gars-là, il ment comme un arracheur de dents. »

La Chine fait main basse sur l'Amérique latine

Autrefois soumis à l'influence du pays de l'Oncle Sam, le continent latino-américain, que l'on surnommait "l'arrière-cour de Washington", est devenu la chasse gardée de Pékin.

Particulièrement préoccupante aux yeux du Pentagone est la perspective de l'utilisation militaire qui pourrait être faite, du jour au lendemain, des ports de commerce et des aéroports civils.

Les Etats-Unis soupçonnent le grand rival asiatique d'être derrière le projet argentin de base navale en Terre de Feu. Annoncé cet été par le président Alberto Fernandez, cet investissement à 300 millions de dollars doit faire d'Ushuaia un "hub" logistique pour l'Atlantique Sud.

Enfin, last but no least, le seul câble Internet sous-marin connectant l'Afrique à l'Amérique du Sud est chinois. Déployé en 2018 par Huawei, le South Atlantic Inter Link (SAIL) relie le Cameroun au Brésil. Les Occidentaux, Etats-Unis en tête, y voient bien sûr un danger pour la sécurité de leurs communications.

Les soucis de Mimi Marchand, l’amie de Brigitte Macron

Impératrice de la presse people, l’intrigante Michèle Marchand s’est imposée dans les hautes sphères de la politique en se mettant au service des présidents Sarkozy et Macron raconte l’Obs. Jusqu’à cette sale affaire Takieddine qui lui vaut d’être mise en examen pour “subornation de témoin” et “association de malfaiteurs”…

Cet été, elle a croupi trente-trois jours à la prison de Fresnes pour violation du contrôle judiciaire lié à sa mise en examen pour « subornation de témoin » et « association de malfaiteurs » dans l’affaire de la rétractation de Ziad Takieddine.

En tout cas, l’enquête judiciaire n’a pas mis en péril son amitié avec Brigitte Macron. En témoigne ce stupéfiant appel téléphonique intercepté le 29 juillet dernier que la première dame passe depuis le portable de son garde du corps. « Il faut que tu tiennes, que tu tiennes bon », dit Brigitte à Mimi qui vient de sortir de prison. Brigitte Macron juge « dégueulasse » le traitement infligé à son amie selon L’Obs.

Dans sa jeunesse, l’ancienne compagne du caïd Hafed a déjà purgé une peine de prison dans les années 1980 (pour chèques en bois) et écopé d’une semaine de préventive à Fresnes dans l’affaire de la caisse noire de l’hebdomadaire « Voici » (2003). Mais replonger à 74 ans, quand on tutoie d’habitude les sommets, quel cauchemar ! D’autant que cette fois-ci, les juges d’instruction la soupçonnent d’avoir joué un « rôle prépondérant dans une affaire d’une gravité majeure ».

Marine Le Pen et sa stratégie de second tour

La candidate RN poursuit sa quête de normalisation note l’Express. Une stratégie assumée "de second tour", alors même que sa qualification n'a jamais paru aussi incertaine.

Il y a des choses qui mettent Marine Le Pen en colère. Que l'on qualifie son parti d'extrême droite, par exemple, quand elle se bat depuis plus de dix ans pour sortir de la radicalité.

Car jamais la fille de Jean-Marie Le Pen n'a paru moins assurée de jouer le duel auquel elle se prépare depuis plus de quatre ans. La candidature de l'ancien chroniqueur de CNews, la désignation de Valérie Pécresse par le parti Les Républicains... Tout concourt à ébranler l'édifice. "Eric Zemmour nous affaiblit", reconnaît en privé la quinquagénaire, qui se rassure en répétant qu'il contribue aussi, par ses outrances, à la recentrer. Plutôt que de courir après lui, la députée a décidé de jouer une partition différente.

Cette stratégie de second tour fait pourtant tousser de nombreux cadres en interne, où l'on n'a jamais été aussi peu certain de passer la barre du premier.

Éric Zemmour et la gauche

Longue interview d’Eric Zemmour dans Valeurs Actuelles. Le candidat à la présidentielle parle de la gauche : « Nous vivons la fin de la gauche (…) cela ne signifie pas qu’elle n’exerce pas encore son magistère dans les médias, les universités, à l’école, au cinéma , dans le monde de la culture. Mais cela signifie que, politiquement, le peuple français s’est détourné de la gauche, pour la simple et bonne raison que la gauche s’est détournée du peuple français pour se soumettre aux minorités. La gauche a rejeté son patriotisme et ne parle plus que de République alors qu’elle en présente une vision dévoyée qui trahit les idéaux même de la République. »

Zemmour accuse un journaliste de la Provence d’avoir envoyé le programme de son déplacement à Marseille à « ses amis antifas » pour « qu’ils viennent le saboter ».

Zemmour explique qu’il a réalisé à Villepinte « la responsabilité nouvelle » qui est la sienne. « J’étais auparavant un littéraire, un écrivain, ce sont des fonctions assez individualistes. Je me désormais chargé d’âmes. C’est nouveau pour moi, je le confesse volontiers. »

Concernant ses rapports avec les médias : « Ils m’invitent. Je peux m’exprimer à la télévision, à la radio. Certes, je ne suis pas traité comme les autres, mais je peux parler aux Français. Le jeu est biaisé, faussé, je suis défavorisé, mais je peux encore m’exprimer. »

Dieu et la science

Avec près de 70 000 exemplaires déjà vendus, Dieu, la science, les preuves est le best-seller surprise de cette fin d'année estime l’Express. Ses auteurs, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, sont de fervents catholiques. Selon eux, la science serait aujourd'hui devenue "la nouvelle alliée de Dieu". Convoquant le big bang, la mort thermique de l'Univers ou les constantes cosmologiques, leur plaidoyer va jusqu'à défendre l'idée d'un "miracle" à Fatima en 1917.

De grands astrophysiciens qui mettent en garde contre le mélange des genres entre foi et raison. "Je n'ai jamais vu un collègue devenir croyant à cause de la physique, ni un seul perdre sa croyance à cause de la physique", résume le philosophe des sciences Etienne Klein.

Le sujet a même inspiré le président de la République en personne. Emmanuel Macron livre son credo pour une France "infiniment rationnelle et résolument spirituelle".

« Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. » écrit le président, qui ajoute « Oui, la science et Dieu, la raison et la religion peuvent donc vivre côte à côte, parfois même se nourrir. Cela est même souhaitable tant aspiration à la raison et besoin de transcendance cohabitent en chacun de nous. »

L’histoire de France revisitée

Un dossier de 40 pages pour 30 dates : L’Obs veut « dépoussiérer le roman national » mais sa « Nouvelle histoire de France » ne sort pas beaucoup des entiers battus à part quelques exceptions, du rêve impérial de François 1er en 1519 en passant par la prise de pouvoir du Roi Soleil en 1661 ou la Saint-Barthélémy en 1572, et l’entrée de Marie Curie à la Sorbonne en 1906. L’entrée de Simone Veil au Panthéon en 2018 clôt cette promenade historique qui réserve peu de surprises.

On note quand même deux pages consacrées aux « illusions perdues » de Savorgnan de Brazza en « Afrique Equatoriale française » et celles de Belley, le premier député noir, qui plaida pour l’abolition de l’esclavage aux côtés de Mirabeau en 1794.