Le télescope James-Webb nous fait découvrir les profondeurs de la nébuleuse de la Tarentule ; Quand la dérive des continents fait dériver la Lune

Ces images du Soleil révèlent des détails sans précédent de sa surface. Et aussi l'étoile Bételgeuse brillait d'une autre couleur il n'y a pas si longtemps

Et aussi : Ces images du Soleil révèlent des détails sans précédent de sa surface ; L'étoile Bételgeuse brillait d'une autre couleur il n'y a pas si longtemps ; La cuisine des humains préhistoriques en partie reconstituée par des scientifiques.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Le télescope James-Webb nous fait découvrir les profondeurs de la nébuleuse de la Tarentule

La grande nébuleuse de la Tarentule, située à seulement 160.000 années-lumière de la Voie lactée, dans la galaxie naine du Grand Nuage de Magellan, a été sondée par le télescope James-Webb. Voici ce que l'on y voit.

Lire la suite sur Futura Sciences

Quand la dérive des continents fait dériver la Lune

Depuis environ 50 ans, les modèles de l'évolution de la distance Terre-Lune produisaient un film de l'histoire de cette évolution qui, rembobiné, indiquait que la Terre et la Lune devaient avoir été en contact, autrement dit être entrées en collision non pas il y a environ 4,4 mais 1,4 milliard d'années, en contradiction avec les archives géologiques et la datation de la naissance de la Lune à la suite d'un impact géant. Des astronomes français viennent de trouver la clé de l'énigme : la dérive des continents.

Lire la suite sur Futura Sciences

Ces images du Soleil révèlent des détails sans précédent de sa surface

Il parait qu'une image vaut 1.000 mots. Alors voici les derniers clichés pris par le plus puissant télescope solaire du monde. Installé sur un volcan de l'île de Maui à Hawaï, il vient d'être inauguré.

Lire la suite sur Futura Sciences

L'étoile Bételgeuse brillait d'une autre couleur il n'y a pas si longtemps

Si l'étoile Bételgeuse apparait actuellement rouge à l'œil nu, ça n'a pas toujours été le cas. Des chercheurs viennent de démontrer que sa transformation en supergéante rouge s'est faite très récemment, et qu'elle était encore une étoile jaune il y a encore 2.000 ans !

Lire la suite sur Futura Sciences

La cuisine des humains préhistoriques en partie reconstituée par des scientifiques

En Grande-Bretagne, des chercheurs viennent de trouver de nouveaux indices sur l'alimentation des peuples qui habitaient la région durant le Néolithique, soit plusieurs milliers d'années avant notre ère. Tout indique une cuisine déjà élaborée, composée de mélanges de céréales, produits laitiers, et parfois de viande !

Lire la suite sur Futura Sciences