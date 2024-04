Le « quiet cutting », ce licenciement silencieux qui ne dit pas son nom, se répand dans le monde de l’entreprise ; Ces squelettes vieux de 2 500 ans révèlent un massacre au cœur des Andes péruviennes

Même si le nom est différent, l'objectif du « quiet cutting » reste bien le même : placardiser le salarié pour le pousser à démissionner.

Le « quiet cutting », ce licenciement silencieux qui ne dit pas son nom, se répand dans le monde de l’entreprise

Même si le nom est différent, l'objectif du « quiet cutting » reste bien le même : placardiser le salarié pour le pousser à démissionner, stratégie qui, dans le cadre d'une restructuration, évite à l'employeur les procédures de licenciement sans bourse délier. Sauf que cette pratique managériale peut dériver vers le harcèlement moral et qu'elle crée une ambiance de travail délétère dont pâtit la productivité de l'entreprise.

Ces squelettes vieux de 2 500 ans révèlent un massacre au cœur des Andes péruviennes

L'archéologie met souvent en exergue les pans d'histoire des plus brutaux que peuvent traverser des sociétés. Au cœur du Pérou, une équipe de chercheurs a découvert plusieurs dizaines de squelettes présentant un détail sordide : ils portent la marque de violents affrontements ayant causé leur mort, il y a 2 500 ans.

Artemis : trois entreprises en compétition pour construire un véhicule lunaire tout-terrain pour la Nasa

La Nasa lance la compétition pour le développement d'un véhicule lunaire tout-terrain pour les missions Artemis. Comme pour les atterrisseurs lunaires qui amèneront les astronautes sur la Lune, la Nasa fait le choix de l'achat de service plutôt que de développer ses propres véhicules. Premiers tours de roue prévus avec Artemis V.

La plus grande caméra astronomique jamais construite bientôt installée sur son télescope

Au terme d’une conception qui aura nécessité près de deux décennies et mobilisé plusieurs centaines de scientifiques du monde entier, dont plusieurs équipes du CNRS, la plus grande caméra astronomique au monde va être acheminée vers l’Observatoire Vera C. Rubin au Chili où elle sera installée en cours d’année. Pierre Antilogus, responsable scientifique de la collaboration LSST-France et chercheur au CNRS, nous raconte cette caméra qui promet des observations inédites.

L'inflexibilité intentionnelle, ou l'art de savoir dire « non » pour être plus productif au travail

Inflexibilité intentionnelle… à première vue, le concept semble hermétique et questionne. Pourtant, il s'explique sans mal et consiste en fait à savoir poser, au travail, des limites ou définir des cadres. Tout devient plus clair : l'inflexibilité intentionnelle - ou l'art de savoir dire « non » pour être plus productif au travail - pourrait nous rendre plus heureux, car plus performants !

