Le Point choqué par les méthodes de LFI, L’Express d’avoir été aux mains du KGB; Badinter contre la gauche Twitter; deux ans de guerre en Ukraine; Marine Le Pen risque l’inéligibilité; Macron, manageur de l’année

Revue de presse des hebdos.

Et aussi, à la Une de vos hebdos : ”48% de la population mondiale se retrouve impliquée dans des combats,” souligne Marianne : guerre déclarée, gelée comme en Géorgie ou guerre civile, mais aussi guerre hybrides, opposants des Etats à des milices ou à des armées non nationales comme en Palestine ou au Yemen. Pour l’Express, les nouveaux médicaments anti-obésité ont le vent en poupe, mais… on n’en connaît pas encore les risques. On en retiendra que, tant qu’on n’est pas malade, il vaut mieux chasser les sucres, et que ”le gras, c’est la vie.”

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.

LFI, machine à exclure

”Un mouvement oligarchique,” à la ”direction auto-cooptée” : quand les militants eux-mêmes le disent au Point, c’est que ”la colère enfle” fortement. L’hebdo enquête sur les purges que connait le parti mélenchoniste, alors que certains militants claquent la porte d’eux-mêmes : ”la logique Insoumise, c’est la loyauté, pas le mérite.” Le groupe local de Hautmont, dans le Nord a eu l’outrecuidance de proposer un candidat local aux législatives ? Il est écarté du circuit. Pour le Point, ces groupes d’action sont des coquilles vides : ”leur mission se cantonne surtout à relayer la bonne parole à travers des actions de communication.” L’un de leurs membres lui confie : ”deux thèmes sont vraiment tabous et impossibles à remettre en question : la façon dont est organisée LFI et les sujets de politique internationale.”

Le parti est doté d’un ”Comité de respect des principes,” une sorte de ”tribunal populaire, censé juger les faits répréhensibles commis par les militants LFI.” Il agit sur saisine anonyme reçue par mail, et si la moitié de ses 8 membres est tirée au sort comme ceux d’autres instances, l’ex-DG de l’Huma a réussi à l’être cinq fois de suite… Les actes d’accusation sont parfois écrits, mais pas signés, et flous : une militante a été exclue sans pouvoir se défendre, accusée qu’elle était d’avoir été ”malveillante” avec une personne ”fragile.” Traduction: "Elle avait, c’est exact, refusé de se rendre à l’anniversaire d’une militante mal en point…”

Le Point raconte par quelle procédure expéditive Raquel Garrido a été muselée pendant 4 mois à l’Assemblée pour avoir critiqué le mouvement. La députée a mis 10 jours à obtenir une liste des incriminations du parti auprès de David Guiraud, l’élu chargé de la procédure. ”Parmi celles-ci, le bureau des députés LFI l’accuse d’avoir alimenté anonymement des articles de presse, ce qui est pourtant un sport national chez les parlementaires Insoumis” commente l’hebdo. Un ”procès” sans procédure claire, qui ”au total, changera six fois en une dizaine de jours,” durant lequel l’incriminée ne peut être assistée, et qui décidera de son sort à huis-clos, et à main levée…

En mai 2023, La Gauche écosocialiste de Clémentine Autain ”veut porter une voix différente à l’intérieur de LFI. Manuel Bompard met le holà dans un courrier interne, consulté par Le Point. « Il n’y a pas et il n’y aura pas de courant à La France insoumise »”

Guerre en Ukraine : p…, deux ans

Ces chiffres, dans l’Obs : ce chiffre onusien de 10 000 civils tués, ce chiffre américain de ”500000 militaires tués ou blessés dans les deux camps”, es chiffre de 6,3 millions de réfugiés hors du pays, et 3,7 à l’intérieur… dont le philosophe ukrainien, Constantin, Sigov dit que ”la guerre supprime les noms et les visages des gens, effaçant leur caractère unique au profit de l'anonymat de chiffres impersonnel.”

S’obstiner à parler ukrainiena valu à la gloire nationale, le poète Chevtchenko, l’exil en 1846. Alors les hebdos se sont donnés le mot, et donnent la parole aux écrivains, ceux pour qui ”la langue ukrainienne est devenue notre maison, notre seul refuge” (l’Obs) : quand ils entendaient parler ukrainien, les Russes disaient : « Parle un langage humain ! » Comme s’il s’agissait d’une langue de sous-humains…”Andrei Kourkov l'attachant auteur du Pingouin témoigne dans Le Point : Poutine ”m’a volé ma capacité à m’extraire du quotidien, à imaginer des histoires, à jouer avec des personnages, toutes choses nécessaires pour écrire un roman. Comment pourrais-je imaginer des situations romanesques alors que, chaque jour, des jeunes gens de 20 ans perdent la vie pour défendre nos valeurs ?” Il comprend la peur de ceux qui cherchent à éviter la mobilisation. D’ailleurs, ”le phénomène est marginal. À ma connaissance, 20 000 personnes se cachent pour éviter la mobilisation. Sur un pays de 43 millions d’habitants, c’est peu. C’est surtout la propagande du Kremlin qui tente de faire croire que nos jeunes commencent à refuser de partir à la guerre.”

La rédactrice en chef du journal en ligne Ukraïnska Pravda souligne dans l’Obs le paradoxal manque de soutien des pays du Sud : ”dans les pays du Sud, la guerre en Ukraine est vue comme un conflit par procuration, interrégional, pas du tout une guerre coloniale. Nous partageons pourtant avec ces pays l’expérience d’avoir été colonisés pendant longtemps. La propagande russe sur le continent africain a été très efficace.” Et cette descendante de Tatars exilés en Ouzbékistan de considérer que ”la fake news russe la plus efficace, c’est peut-être d’avoir réussi à convaincre le monde entier que la Crimée était historiquement russe.” Même Sarkozy

L’Obs rappelle qu’un des derniers combats de Badinter fut de démontrer ”pourquoi et comment il devrait être « juridiquement possible » de poursuivre le maître du Kremlin devant un tribunal international, pour « crime d’agression »,« crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ».”

Tous badintéristes !

Le Point nous en rappelle les plus belles colères, ”cette voix chargée d’une souffrance sublimée par une fureur maîtrisée, qui semble être la voix de la damnation.” L’Obs en fait le panégyrique, sans oublier de nous dire que c’est chez l’ancien Garde des Sceaux que la fille illégitime de François Mitterand fut reconnue par son père. Hollande, Taubira lui rendent un hommage appuyé, et Mélenchon ne peut pas se retenir de s’y identifier, voyant en lui ”aussi un encouragement à prendre les chemins de crête dans l’abandon général quand il prévaut…” Mauvaise langue ? L’hebdo cite un PS-ologue de talent pour qui ”en poussant Badinter, Mélenchon voulait sans doute entraver une candidature de Lionel Jospin qui s’annonçait déjà.”

Marianne en profite pour dézinguer en son nom ”la gauche Twitter.” La phrase de Victor Hugo : ”on ne doit jamais retirer à un être humain sa vie ni la possibilité de devenir meilleur” résume à ses yeux son combat, ”que la gauche a largement épousé. Jusqu’à récemment, en tout cas. Car, désormais, une partie du camp progressiste est tentée de revenir, au nom de causes nobles telles que la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, sur certaines valeurs essentielles qui ont fait sa grandeur dans l’Histoire.”

La liberté de la presse encore une fois menacée

Cette fois-ci, par les députés, nous apprend le Point : en réponse aux agressions qu'ils subissent de plus en plus, la loi sur la protection des élus et particulièrement des maires, a été l'occasion pour les députés de « détourner cette juste cause pour modifier (à leur bénéfice et à celui de leurs pairs) la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une sénatrice LR puis une députée Renaissance ont , rapporte l'hebdo, par voie d'amendement, fait allonger « le délai de prescription pour attaquer des propos supposés injurieux ou diffamatoires : celui-ci restera de trois mois pour le commun des mortels, mais sera allongé à un an pour les élus. » Alors que « Personne n’a besoin d’un an pour savoir s’il s’estime diffamé ou injurié, » cette exception instaure « une menace continue de poursuites sur les journaux qui enquêtent et écrivent régulièrement sur eux. L’intimidation permanente. Une arme juridique de dissuasion contre l’investigation journalistique. »

"Une loi datant de 1881”, entendez ”une vieillerie obsolète,” pour la députée Renaissance, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez : il a fallu près de 90 ans pour trouver un texte équilibré, qui garantisse la liberté d'expression et construise des gardes-fous contre ses abus. L’hebdo cite Clemenceau au pouvoir en 1917, pour qui ”le droit d’injurier les membres du gouvernement doit être mis hors de toute atteinte.”…

Les générations futures ont-elles des droits ?

Pour lutter contre le réchauffement climatique, on convoque désormais dans les tribunaux les intérêts des générations futures. Depuis 1992, les défenseurs de l’écologie ont cherché à faire reconnaître par l’ONU les droits des générations futures. ”La puissance évocatrice du concept trouve même un relais politique en la figure de François Mitterrand,” affirme Marianne, pour qui l’usage du droit ”est un moyen supplémentaire de construire un rapport de force avec des politiques et des entreprises considérées comme trop attentistes.” Mais le concept n’est pas encore stabilisé, et semble évoluer dans le sens d’une ”exigence d’anticipation et de prévention de la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain” plutôt que vers un droit individuel, au nom duquel les individus pourraient agir en justice. Problème, ces générations qui n’existent pas ne peuvent pas avoir de statut juridique. A quelle échéance faut-il penser ? ”Avec l’accélération de la perte de la biodiversité, cela relève du temps court pour la viabilité et l’habitabilité de la planète,” affirme le philosophe Dominique Bourg. De plus, la professeure de droit Diane Roman souligne combien grande est ”la tentation de placer les valeurs que l’humanité représente au-dessus des intérêts et des droits des individus” bien concrets d’aujourd’hui. Et l’hebdo de citer le principe de précaution, le devoir de vigilance, la carence de l’action publique, le droit à la vie, concepts juridiques définis et déjà utilisés par la justice. Pour concrétiser ces droits, une piste est suggérée par une décision de la Cour constitutionnelle allemande : ”la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre après 2030 devrait être mieux précisée dans la loi, sous peine de nuire à la « répartition proportionnée des opportunités de liberté entre les générations. » Une perte de chance, en somme.

Ça change des écologistes français : plusieurs membres des Verts sont poursuivis par Valérie Pécresse pour harcèlement : "depuis 2016 : au moins seize plaintes ont été déposées" contre elle, ”notamment pour détournement de fonds publics ou prise illégale d’intérêts… toutes classées sans suite” selon le Point. Elle dénonce un « harcèlement cynique et malhonnête » qui ”l’a obligée à consacrer beaucoup de temps à sa défense.”

Après Bayrou, Marine Le Pen doit-elle avoir peur de l’inéligibilité ?

En septembre, Marine Le Pen, son père et sa soeur comparaîtront pour ”détournement de fonds publics,” accompagnés de cadres du RN. Avec pour elle le risque d’être frappée d’inéligibilité avant la présidentielle. L’affaire des emplois présumés fictifs du RN remonte à 2014, quand les services de l’Office européen de lutte anti-fraude s’intéressent à deux collaborateurs de Marine Le Pen – son garde du corps et sa secrétaire parisienne – payés sur des fonds communautaires. Or les règles européennes interdisent de ”financer directement ou indirectement des contrats établis avec les partis politiques."

Pour Marianne, ”en février 2015, la lecture d’un simple organigramme du FN montre que 20 assistants parlementaires européens occupaient des fonctions officielles au sein du parti…” Le président du Parlement européen saisit en 2015 la France, et estime le préjudice annuel à 1,5 millions d’euros. Les perquisitions exhument ”un mail du 16 juin 2014 adressé à Marine Le Pen par le trésorier du RN, Wallerand de SaintJust : « Dans les années à venir, et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen. » Une phrase dont l’enquête judiciaire va faire son miel.”

Marine Le Pen est présentée comme ”l’héritière puis la tête pensante d’un « système » mis en place dès 2004,” qui a financé le garde du corps de Le Pen père, le salaire de Yann Maréchal-Le Pen, qui a « précisé devant les enquêteurs : “Je n’ai jamais travaillé sur un dossier politique européen, je n’en ai pas les compétences. » D’anciens responsables ”ont admis un « système d’enveloppe budgétaire via des emplois litigieux centralisés au plus haut niveau de l’appareil du parti »,” les élus RN échappant en contrepartie au versement de leur cotisation. Pour sa défense, Marine Le Pen indique ”qu’elle avait simplement suggéré aux députés européens d’engager en priorité des militants du FN…” alors que l’instruction précise qu’elle ”avait un réel pouvoir d’impulsion et de décision sur le principe du recrutement, l’affectation d’un collaborateur à l’enveloppe de tel ou tel député.” »

Les cadres du MoDem ont été condamnés ”avec sursis « en l’absence de caractérisation d’un système ». Or, dans le cas du RN, le mot « système » est présent à presque toutes les pages de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal…"

Tous infiltrés !

Quel point commun entre les punaises de lit et les étoiles juives taguées sur les murs parisiens ? Ces nouvelles font partie de ”Portal Kombat”, le nom donné à ”l’opération de propagande informationnelle de grande envergure en provenance de Russie. Une opération de déstabilisation à grande échelle,” nous apprend Le Point, ”puisqu’elle s’étend à toute l’Europe” lancée en septembre 2023. Et il faut croire que la décrédibilisation du gouvernement français séduit : 10 000 français ont consulté le mois dernier le site pravda-fr, qui mêle fake-news (l’interdiction d’utiliser son portable dans les rues à Paris, fin des visas pour les étudiants russes en France), enquêtes-bidon, tribune de Florian Philippot qui ”demande l’arrêt de l’aide à l’Ukraine,” point de vue ”de l’économiste Jacques Sapir, longtemps proche de Jean-Luc Mélenchon, pour qui la France a choisi le mauvais cheval en apportant son aide à l’Ukraine.” LePoint nous apprend qu’il possède ”200 sites frères” en Europe. Derrière eux, une ”pieuvre numérique, la start-up russe Tigerweb, ”qui crée des sites Internet depuis l’invasion de la Crimée par la Russie il y a dix ans.”

Une autre ”nébuleuse baptisée RRN, Reliable Recent News (« Actualités récentes et fiables »)” a mené la même opération en juin, avec 353 sites. ”Certains, en anglais, se concentrent sur les crimes de guerre… ukrainiens.” Les sites français plagient les titres de presse ou le ministère des Affaires étrangères. Selon le magazine, c’est un adjoint du porte-parole de Poutine qui serait l’architecte de ces opérations, menées via un réseau d’oligarques ou d’institutions soucieuses de montrer leur allégeance.

C’en est fini de la corruption des journalistes, grâce aux fermes à trolls de Wagner, passées sous le contrôle des services de renseignement russes. Après tout, la désinformation est une mission que leur avait confiée Staline, mais elle change d’échelle à l’heure d’internet, et menace les élections européennes : pour un spécialiste, « Ils viseront les acteurs antisystème, c’est une stratégie du chaos. »

La Chine n’est pas en reste : après le 7 octobre, ”la diplomatie chinoise a opté pour une ligne propalestinienne dure, minimisant les exactions du Hamas et dénonçant la riposte israélienne. Alimentant la déferlante, des influenceurs chinois se sont rués dans la brèche, multipliant les contenus anti-israéliens, voire nettement antisémites.” Pas par conviction, mais ”pour saper l’influence des Etats-Unis.” A tel point que ”les camps se rejoignent” : ”la guerre du 7 octobre a permis à des influenceurs politiques antidémocraties de devenir des mastodontes, comme le très jeune (24 ans) Jackson Hinkle,” qui a récemment effectué un voyage en Chine ”à la gloire du parti”…

L’Express aux mains du KGB !

Tout cela a de quoi nous rendre nostalgiques du temps où L’Express était dirigé par… un espion du KGB ! L’hebdo révèle que son ancien directeur, Philippe Grumbach a, ”pendant 35 ans, émargé au KGB.” Comme, le rappelle l’hebdo, Charles Hernu, ou Jean Clémentin, ancien rédacteur en chef du Canard enchaîné, pour le renseignement tchécoslovaque. Intime de Mendès-France, puis de Mitterrand et de VGE, le journaliste a été découvert par un doctorat en histoire lors de ses recherches dans les archives du KGB, emportées par leur ancien responsable lors de son exfiltration au Royaume-Uni en 1992. Une ”pièce maitresse de Moscou”, honorée par ”des relations directes avec cinq maîtres espions du KGB à Moscou.”

Parmi ses faits d’armes identifiés, la transmission d’un faux document (”les conseils prétendument donnés à Giscard d’Estaing par les Américains pour battre Mitterrand et Chaban-Delmas, son rival gaulliste au premier tour”) à Chaban-Delmas, ”dans le but manifeste de faire obstacle à l’union au second tour des divers courants de la droite”.

Quant à sa ligne politique, l’hebdo se veut rassurant, citant un chasseur d’espions : "Grumbach n’était pas un agent de désinformation. Vu ses contacts politiques sommitaux, c’était tout simplement un agent de la ligne PR du KGB, chargée du renseignement politique. Un mélange des genres n’aurait pas été longtemps tenable.” Et ne croit pas à des motivations idéologiques, mais plus à l’appât du gain…

On n’en a pas fini avec les cabinets de conseil…

”Un phénomène tentaculaire,” dénonçait la commission d’enquête du Sénat après l’affaire McKinsey, qui a mis en évidence les coûts astronomique du recours aux prestations de conseils par l’Etat. ”pour en finir avec l’opacité de ces activités et mieux prévenir les conflits d’intérêts,” l’Assemblée national a voté une proposition de loi qui en encadre le recours. Mais, nous apprend Marianne, ”l’ex-président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a été lui-même mandaté par le cabinet Accenture pour affaiblir la loi,” et le lobby du secteur a livré clé en main des amendements aux députés.” Les membres de ladite commission ”se sont émus des reculs sur le texte adopté par les députés…”

Macron, manageur de l’année

L’Express nous donne quelques leçons de management élyséen :

- Manager par l’indifférence. Comme envers Bayrou, après sa relaxe, ne pas l’appeler, ne rien dire, laisser Attal le contacter pour refuser ses projets. Commenter d’un ”moi, je le précarise."

-”Parfois, faire preuve de souplesse.” Parce que ”qui a dit que la cohérence, en Macronie, tenait lieu d’absolu ?” persifle l'hebdo en rappelant la proposition faite à Le Maire de prendre la tête de la liste Renaissance aux européennes, et à Darmanin de prendre enfin les rênes du grand ministère social dont il rêvait… Jadis. Commenter d’un "Ils me font ch…”

-Décider sans rien demander. Nommer son conseiller intérieur et sécurité préfet des Yvelines, le féliciter, pour qu’il se demande bien pourquoi il n’est plus désiré…

-Toujours encourager. Décider avec Attal de”lâcher” pour calmer la fronde des agriculteurs, puis commenter en privé : "moi quand je vais à Whirlpool, je ne cède pas sur tout…"

L’Express rapporte « cette confidence comme un remords : "Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses… Les gens, je les choque, je les attriste.” » Et pourtant un de ses intimes tient à le dire : ”Emmanuel a un cœur…”

La bureaucratie, vraie plaie du PS

”Il faut à tout prix simplifier le fonctionnement du PS : on a le statut d’une multinationale avec le chiffre d’affaires d’une boulangerie, ça devient ridicule.” Ceux qui ne figurent pas sur la liste PS aux européennes vitupèrent contre la ”bureaucratie socialiste” qui exige de prendre en compte les différents courants : ”ça n’a rien de démocratique,” lâche un élu PS dans Marianne. ”C’est ce qui conduit ceux qui perdent systématiquement depuis trente ans à squatter des candidatures.”