Le guitariste de Queen Brian May et Patrick Michel expliquent comment ils réalisent les images stéréo d’astéroïdes ; Hubble est de retour et voici ses nouvelles images du cosmos

Le guitariste de Queen, Brian May.

Le guitariste de Queen Brian May et Patrick Michel expliquent comment ils réalisent les images stéréo d’astéroïdes

On peut être guitariste du groupe pop-rock Queen et... un scientifique reconnu. C'est le cas de Brian May qui s'est spécialisé dans la production d'images stéréo d'astéroïdes. Ce travail, d'un réel intérêt scientifique et pas seulement artistique, il le fait en étroite collaboration avec son ami Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, investigateur principal et co-investigateur de nombreuses missions internationales. Découvrez leur travail dans cette vidéo.

Hubble est de retour et voici ses nouvelles images du cosmos

Travaillant depuis le contrôle de mission au Goddard Space Flight Center de la Nasa à Greenbelt, Maryland, ainsi qu'à distance en raison des restrictions imposées par la Covid-19, les ingénieurs de la Nasa ont finalement mené à bien la commutation du télescope Hubble sur un ordinateur de bord de secours. Hubble a repris ce weekend ses observations après un mois d'arrêt, comme le prouvent de nouvelles images.

Naissance en direct d'une lune autour d'une planète géante !

En 2018 et 2019, des astronomes découvraient deux planètes en formation autour de l'étoile PDS70. À l'époque, on supposait que ces deux planètes étaient entourées d'un disque de poussière, lieu de naissance présumé des satellites naturels ! Aujourd'hui, Alma confirme la présence d'un disque qui entoure l'exoplanète PDS 70c, à l'intérieur duquel il pourrait se former jusqu'à trois lunes. Les explications de Myriam Benisty, chercheuse à l'université de Grenoble (France) et à l'université du Chili, qui a dirigé cette étude.

La Nasa veut envoyer un télescope accroché à un ballon géant pour rivaliser avec Hubble

Bien moins coûteux que les satellites et plus faciles à lancer, les télescopes rattachés à des ballons stratosphériques constituent une alternative prometteuse pour les observations dans le proche infrarouge. Le nouveau projet de la Nasa dans ce domaine s'appelle SuperBit et sera lancé en avril prochain.

Une exoplanète s’invite par surprise dans les observations du satellite Cheops

Un article daté du 28 juin rapporte l'observation imprévue d'une exoplanète massive par le satellite Cheops. L'appareil étudiait alors deux planètes orbitant autour de l'étoile Nu2 Lupi, située à 48 années-lumière.

Une mystérieuse structure découverte dans la Voie lactée

Plusieurs années et des centaines d'heures d'observations avec plusieurs instruments différents ont été nécessaires aux astronomes pour le confirmer. Une structure massive se cache dans le milieu interstellaire qui remplit la Voie lactée. Un disque épais de gaz moléculaire « noir » situé en bordure de notre Galaxie.

