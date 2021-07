Laeticia Hallyday obligée de s’infliger un job d’été; Raphaël Elmaleh, l’arme de Monaco pour faire oublier Charlène; Ed Sheeran commande des sextoys à Courtney Cox, The Weeknd fricote avec Angelina Jolie; Bernadette Chirac échappe à une explosion au gaz

Le mariage d'Arnaud Ducret, la romance de Dany Boon et de Laurence Arné, et la première sortie officielle du petit fil de Caroline de Monaco en une des hebdos People

Mais aussi, le remariage de Thomas et Nabilla se termine en cambriolage; les 93 ans de Line Renaud sur une péniche; Kanye West s’ennuie en compagnie de ses mouflets et Andie MacDowell assume ses cheveux gris sur tapis rouge.

Que ce soit celle que l’on choisit ou celle qui nous est tombée dessus, pour les people cette semaine, l’important c’est la famille.

Laeticia Hallyday passe un début d’été studieux. Public la voit « forcée de se remettre au boulot » et Closer fait le compte de ce qu’elle doit encore au fisc. Quoiqu’il en soit, la veuve de Johnny passe à la vitesse supérieure pour éponger ses dettes et enchaine les rendez-vous professionnels à Paris. Au menu, encore et toujours les montages financiers de son mari à détricoter, et la vente de Marnes-la-Coquette à concrétiser, mais aussi, et c’est la nouveauté, un concours de chant organisé avec l’équipe historique du chanteur pour dénicher de nouveaux talents à produire : tout l’été, les candidats peuvent se filmer en train d’interpréter un ou plusieurs titres de l’idole des jeunes et le gagnant sera invité sur scène, le 14 Septembre, pour le concert hommage, aux côtés de Calogero, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Gad Elmaleh ou Julien Doré. Du lourd autrement dit. Côté porte-monnaie, il ne resterait plus « que » 13,6 millions à sortir pour être tranquille, après l’annulation d’un redressement à 471 000 euros décidée ces jours-ci. Sur les 30 initiaux, c’est quand même un bel effort !

La première sortie officielle pour Raphaël de Monaco. Enfin, on ne peut pas l’appeler comme ça, et il n’est même pas prétendant au trône. Mais expliquer tous les liens de parenté et lister les noms de famille rallongent considérablement cette revue de presse, entame sa compréhension fluide et son rythme ciselé ! Mais bon, puisque vous insistez, allons-y : ce petit garçon est le fils de Gad Elmaleh, dont il porte le nom. Sa mère est Charlotte Casiraghi, qui elle, est la fille de Caroline de Hanovre, née Caroline Grimaldi, Princesse de Monaco. Un membre de la famille régnante du Caillou, donc, qui, à 7 ans, a fait une apparition publique, poussé dans le dos par sa grand-mère, couvé par dessus par sa mère. L’occasion ? Une compétition équestre, le Jumping International de Monte Carlo. Le petit garçon, en veste bleue assortie à ses grands yeux, a eu une conduite exemplaire, se passionnant pour le spectacle. Les hebdos sont unanimes et estiment que la Principauté avait savamment orchestré cette sortie. C’était le meilleur moyen de détourner le regard de la place vide de Charlène, c’est sûr. La Princesse de Monaco, de son côté, n'a pas pour totalement coupé les ponts avec sa famille et veut le prouver : elle a posté sur son compte Instagram officiel, une série de photos d'elle en pleine visio avec ses enfants, leur montrant la pièce où elle se trouve, éxpliquant qu'elle fabrique des couvertures pour la crèche d'à côté. Plutôt mélancolique et pensive, elle se montre enfin envoyant des baisers à travers son smartphone, à des milliers de kilomètres de là.

Le bébé d’Amber Heard, lui n’aura pas tout ces soucis de filiation : l’ex violent(é)e de Johnny Depp a fait un bébé toute seule. Enfin a acheté plutôt (oui, je sais c’est réac !). L’actrice a annoncé la naissance de sa fille, Oonagh (« Une » en gaélique), née d’une mère porteuse et de père inexistant, puisque l’actrice en couple avec une dame depuis janvier dernier et a pris la décision seule d’avoir cet enfant. Public et Closer reprennent le même cliché du nourrisson posté sur Instagram, qui repose tendrement sur le torse de sa mère légale. Et ce serait presque mignon, si Madame n’avait pas en plus choisi de jouer les moralisatrices en ajoutant en légende : « J’espère que nous arriverons à un point où il sera normal de ne pas vouloir de bague pour avoir un berceau ». C’est normal depuis bien longtemps ma pauvre amie ! Ce qui l’est moins, c’est de payer une humaine 70.000 dollars pour se faire livrer un gosse.

Line Renaud a fêté ses 93 ans, à la fin du tournage d’ « Une Belle Course » : une petite fête sur une péniche à quai, à Paris, a été organisée par l’équipe du film, Dany Boon en tête qui considère l’actrice comme sa deuxième maman. L’occasion pour Voici de mettre en avant la romance du comédien avec Laurence Arné, seule invitée qui ne faisait pas partie du casting. Ensemble depuis 2018, leur complicité s’étale en gros plan et l’article se termine par une indiscrétion, comme une petite poire digestive : l’entourage évoque la possibilité d’un bébé…

Le remariage de Nabila et Thomas soldé par un cambriolage. L’influençeuse et son mari ont réitéré leurs voeux au château de Chantilly, devant les caméras d’un docu-réalité et une centaine d’invités. Les hebdos nous content la cérémonie en détail : l’arrivée dégoulinante de clichés dans un carrosse façon Lady Di, les violonistes en robes longues qui jalonnaient le parcours de la mariée rejoignant son.. et bien son déjà mari. Le couple uni à nouveau devant un arche de glycines, le homard et le tournedos Rossini, et pour finir la mésaventure digne d’un scénario qui s’est produite pendant la nuit des Noces : un cambrioleur s’est introduit dans la suite du couple, à 3H30 du matin, a dérobé pour 150.000 euros environ de babioles en tout genre, dont les cadeaux de mariage, puis s’en est allé, par la fenêtre… La télé-réalité sur sa vie, la vie maritale séquencée, le cambriolage… Toute ressemblance avec Kim Kardashian est peut-être fortuite mais tellement espérée qu’à se stade, on pourrait parler de l’efficace Méthode Coué.

De son côté, Gala était invité au mariage d’Arnaud Ducret, le papa des « Parents Mode d’emploi ». Dans les coulisses des préparations, le journal a pu compter les vannes des meilleurs amis du marié : Franck Dubosc « y a besoin de beaux gosses ici ? » ou Mickaël Youn tentant de faire croire que son survet’ bariolé était son costume pour la cérémonie. Le présentateur Arthur et François-Xavier Demaison faisant aussi partie des très intimes, étaient égalment venus entourer le marié. Imaginer l’enterrement de vie de garçon fait mal au crâne, non ? De jolies photos de la mariée, Claire, une danseuse mère de triplés ados, et le menu du diner (foie gras de canard et agneau), le magazine rapporte tous les détails, et rien ne dépasse. Longue route aux mariés, alors !

Le retour de la grande famille du cinéma : le Festival de Cannes a débuté cette semaine, et avec, le plaisir de commenter tous les looks de tapis rouge. Grâce à Voici donc, j’ai pu voir que Marion Cotillard, en lice avec le film Annette, avait une robe de sirène en alu, que Carla Bruni a retrouvé ses 20 ans en enchainant les poses devant les photographes en robe fendue, que Jodie Foster ressemble à une jeune fille tenant timidement la main de sa femme devant les photographes, que Andy MacDowell, l’éternelle Carrie de « 4 mariages et un enterrement" assume fièrement une magnifique chevelure grise et enfin que Lou Doillon a fait sensation dans une robe très très très décoltée, ultra longue, plissée or.

Angelina Jolie est-elle séduite par The Weeknd, un chanteur canadien de 15 ans son cadet ? C’est ce que veut croire Voici, qui raconte qu’ils ont diné en tête à tête dans un restaurant italien de Los Angeles. « Il n’ont pas cherché à se cacher, mais ils sont quand même repartis séparément», témoignage qui vaut tous les aveux pour l’hebdo. Mais Closer, plus prosaïque ou clairvoyant, balance qu’il s’agissait d’un diner de travail. Rien de plus.

Pendant que Kim Kardashian fait la belle en Italie, Kanye West se fade les enfants, et ça n’a pas l’air de lui plaire. Closer édite des photos du père, la mine renfrognée, à l’aéroport, attendant le coucou qui le ramène chez lui, l'oeil rivé sur son portable, insensible aux quatre marmots qui poireautent à côté. Le rappeur avait pourtant organisé un séjour au Mexique, dans une villa au bord du Pacifique mais c’était la première fois qu’il assumait la garde à temps plein (avec l’aide d’une nounou quand même) de North, Saint, Chicago et Psalm et l’entente est clairement moins fusionnelle qu’avec leur mère.

Bernadette Chirac a échappé à une explosion de gaz dans son appartement. Closer nous apprend que l’ancienne première dame a été tirée du lit par les pompiers alors q’une importante fuite était en cours dans son immeuble à Paris. Mais les secours sont arrivés à temps, ont colmaté la brèche avant que la situation n'empire et la veuve de Jacques Chirac a pu réintégrer son domicile.

Et comme plein de petits cousins dont on donne des nouvelles, voici le vrac de la semaine :

Nouvelle démonstration de leur idylle qui prend ses aises : Jenifer Lopez et Ben Affleck sont sortis en famille recomposée au parc « Universal Studio ».

Le chanteur Ed Sheeran, très copain avec Courtney Cox aime lui faire des blagues : chaque fois qu’il est invité, il commande à l'enceinte connectée de « Monica », tout un tas de Sextoys qui lui sont livrés le lendemain.

Le modèle de Francis Cabrel, c’est jaques Dutronc

A l’école, le petit George d’Angleterre a choisi de prendre des cours de danse classique.

Scarlett Johansson est sur le point d’accoucher de son deuxième enfant.

Kate Middleton est cas contact et malgré une vaccination complète, la Duchesse de Cambridge respecte les règles et se place à l’isolement pendant 10 jours. On se revoit la semaine prochaine alors ?