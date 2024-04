Laeticia Hallyday déprime sur son yacht; Albert et Charlène de Monaco se tiennent chaud; Mary de Danemark reine-de-glacise son mari; Rocco Ritchie renoue avec Madonna, Shiloh Jolie-Pitt avec Brad; le Prince William lève le coude avec sa belle-mère

Unes des Hebdos People

Brad Pitt va récupérer un enfant. Shiloh Pitt, numéro 4 de la fratrie, bientôt 18 ans, n’a qu’une hâte : emménager chez son père. C’est ce que nous annonce Public, qui donne la parole à « un proche » : ils partagent les mêmes centres d’intérêt, l’art, l’histoire, les films classiques et les longues discussions sur l’environnement. » La post-ado se sent « à l’aise avec lui », et peut « parler de tout ». Ce ne serait pas le cas avec Angelina Jolie ? La madre doit être fumace.

Voici veut nous faire croire que Laeticia Hallyday est au fond du seau, mais c’est difficile à croire. Le mag consacre sa une à la veuve de Johnny, qui est en train de faire du paddle électrique à Saint-Barth. Y a cadre plus propice à broyer du noir, quand même. Et puis dans au fil des pages, on apprend que cette pauvre Laeticia vient de s’acheter un yacht, baptisé Shane, comme celui qu’elle avait avec Johnny à Saint Trop’ et sur lequel elle invite ses copines et son frère. « Entre deux séances de surf, les rires ont fusé et l’alcool a coulé à flot », mais non, pour mes collègues, la mère de Jade et Joy semble « un peu perdue », dans une impasse.

Madonna autorisée à soutenir son fils. Il est fini, le temps où Rocco Ritchie se cachait derrière son nom d’artiste, Rhed, et entendait faire son chemin tout seul… Sa célébrissime Môman a pris un jour de congé de sa tournée gargantuesque, s’est mise sur son 31, costume trois pièces et stetson, comme ses copines Kim K et Beyoncé, a embarqué tous ses enfants sous le bras, direction Miami et hop, les voilà réunis pour l’inauguration de l’expo. A l’arrivée, une bonne pub, donc, et une belle photo de famille sur Instagram.

Audrey Lamy, flemmarde ou inconsciente ? Public nous raconte que l’actrice s’est fait cambrioler, mais que quand elle a appris que les 3 responsables - également arrêtés pour effraction et vols dans une dizaine d’autres résidences autour de chez elle, étaient en situation irrégulière, l’actrice aurait préféré ne pas porter plainte. Près de 20.000 euros de biens dérobés, une baraque en vrac et une gouvernante sous le choc (oui, finalement, c’est l’info importante de ce gossip : Audrey Lamy a une gouvernante) : mais les pauvres, ils n’ont pas de papiers, on ne va pas en plus les expulser ! Baroque.

Tout comme Monsieur et Madame Tout le Monde, le Roi et la Reine du Danemark s’engueulent sur les pistes de ski. Après les rumeurs d’infidélité, les souverains se sont offerts un petit tour de pistes à Verbier, en Suisse. Mais le Daily Mail les a surpris fachés, La Reine Mary tournant ostensiblement le dos à son mari, le visage renfrogné. Le journal anglais décrit une ambiance « gelée » au sein du couple.

Tori Spelling en dit trop. La Donna Martin de la série Beverly Hills vient d’avouer, « candide » pour le Daily Mirror qu’elle ne peut pas aller aux toilettes seules. Ça fait plus de 20 ans que son mari doit absolument être présent dans la salle de bain, pour la petite comme pour la grosse commission. On comprend mieux pourquoi un, Dean Max Dermott a voulu divorcer et deux, pourquoi l’actrice a été vue en larmes, en grande discussions avec lui, devant un entrepôt. Séparée depuis juin dernier, elle doit avoir sacrément mal au ventre.

Charlotte Gainsbourg en robe blanche, c’est pas pour tout de suite. La fille de Jane Birkin a définitivement renoncé à passer la bague au doigt d’Yvan Attal, son « plus 1 » depuis 25 ans. Pourquoi ? Parce que la seule raison qui la poussait à organiser tout le tra la la la, c’était de réunir sa famille avec au premier rang, sa mère. Depuis sa mort, l’été dernier, l’heure n’est plus à la fête.

Les sœurs Kardashian sont parties en vacances et le font trop savoir. Bikinis et poses lascives à l’overdose, Kourtney, Kim, Khloé et Kylie passent leurs journées, les (grosses) fesses à la plage, dans les îles caribéennes de Turques-et-Caïques. Un peu de jet ski, beaucoup de farniente, et vue l’inondation de photos ultra léchées, on peut imaginer l’ile comme un gigantesque studio photo, avec raccord maquillage et stand lumière tous les 10 mètres. D’ailleurs, elles n’ont emmené ni mari, ni amant dans leur valise, les seuls mâles autorisés étaient un cuistot et un photographe.

Comme à ma maternelle, Meghan Markle compte sur sa maman pour lui organiser des goûters. Enfin, plus exactement, elle utilise sa mère pour se rapprocher de ses targets People. Public a décortiqué la stratégie : Doria s’est lentement mais sûrement rapprochée de Kris Jenner. Et hop, abracadabra, la fille s’incruste dans le tableau et la voilà copine avec les Spécial K. Elle peut ainsi s’offrir des miettes d’aura à bas prix. Puis rebelote, à présent, avec Beyonce : Doria fa été aperçue manoeuvrant avec Tina Knowles ; croisons les doigts, l’invitation de Meghan à la prochaine soirée ne devrait plus tarder.

Internet est fâchée avec Mel B : la Spice Girl a trouvé marrant de teindre son pauvre yorkshire en rose, pour partager avec lui un « spa day ». La maitresse se fait poser des tonnes de produtis cosmétiques sur la figure, et Cookie – c’est le nom de sa pauvre bête, se fait faire la couleur. Tollé parmi les fans qui supplient la chanteuse de laisser son toutou tranquille. L’histoire ne dit pas comment il va revenir à son pelage naturel.

Bianca Censori, oie blanche manipulée ? Closer voudrait inverser la tendance et présente Madame Kanye West comme la tête pensante de toutes ces sorties et tenues dans queue ni tête, enfin sans soutif’, ni culotte. La jeune femme de 29 ans aurait « tout prévu » et « appliquerait un plan » pour palper un maximum de flouz grâce à la notoriété de son mari. L’ancienne architecte aurait annoncé la bonne nouvelle elle-même à sa famille, nous sommes donc priés de la croire sur parole.

Et pendant ce temps, à la cour d’Angleterre…

Le Prince Andrew a failli écraser un chien : au volant de son Range Rover dans les allées de Windor, ouvertes au public, il pensait que les passants lui faisaient coucou, mais non, ils essayaient de lui dire de s’arrêter. Mais pas de stress, l’animal n’a rien et le frère du roi a trouvé le tout désopilant.

Les Sussex auraient une nouvelle série en préparation avec Netflix : le pitch ? Lui va parler polo, et elle sera suivi en train de « célébrer la joie de recevoir, de jardiner et de cuisiner. Maïté, sort de ce corps !

Et, le Prince William privilégie le temps quali avec la famille : le futur roi d’Angleterre a été aperçu avec son fils ainé, George dans les tribunes de match Aston-Villa – Lille ou encore, au pub avec sa belle-mère.

C’est dans le vieux pots qu’on fait les meilleures soupes ? Pas sûr. Mike Tyson, 58 ans va remonter sur un ring, pour affronter un petit jeunot, 30 ans plus jeune que lui, pro de MMA, le tout devant les caméras de Netflix. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour l’arg… pardon, pour la gloire.

Jean-Yves Le Fur, homme d’affaires et figure de la nuit, a été enterré cette semaine. De nombreuses stars lui ont rendu hommage en assistant à ses obsèques : ses amis, Carla Bruni et Laetitia Casta, Gilles Lellouche, ou les femmes de sa vie, Karen Mulder, Marie Gillain, Virginie Ledoyen ou encore Maïwen qui a elle-même annoncé la disparition de son ex-mari. La réalisatrice, très affectée a tenu a porté le cercueil au sortir de l’église. Jean-Yves le Fur avait 59 ans, il a succombé à un cancer du pancréas.

Et pour finir, avant de réparer le jokari : Albert de Monaco tient à « rétablir la vérité » et à protéger Charlène après les fuites sur ses son train de vie en or massif : « beaucoup de montants sont éxagérés, notamment ceux qui la concerne ». La fille de Ben Affleck et Jennifer Garner arbore un nouveau look, cheveu rare et court et costard cravate : désormais il faut l’appeler juste Fin. Alain Delon accepte son sort et ne fera pas appel de la décision judiciaire qui vient de le placer sous curatelle renforcée. Shakira ne dément pas fréquenter Lucien Laviscount, d’Emily in Paris, mais elle ne confirme pas non plus. Il va y avoir un « Briget Jones » 4, Renée Zellweger et Hugh Grant ont signé. Michael Douglas est tombé amoureux de Catherine Zeta-Jones parce qu’elle joue au golf.

