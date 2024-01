Laeticia Hallyday &Marc Lavoine s’envoient en mer en Thaïlande; Madonna carimémérise, Stéphanie de Monaco surmamounise; la reine du Danemark abdique pour… sa belle-fille; Alessandra Sublet n’a pas froid aux …; Karine Le Marchand fait la gueule à Maurice

Unes des hebdos People

Madonna fait la mémé dans les caraïbes : tout pour éviter le soleil ! En bateau avec son fils pendant des vacances bien méritées, la star s’est affichée couverte comme un oignon : manches longues, châle et chapeau géant. Autre astuce pour éviter toute brulure : le kayak de nuit ! A voir son air enjoué, en gilet de sauvetage et casquette noire, l’expérience a eu l’air de l’enchanter. Mais attendez : elle est très pâle, ne vieillit pas et fuit la lumière naturelle ? Et si elle buvait du sang aussi ?

Les Delon sont en guerre et portent plainte en rafale. Maintenant c’est Anouchka contre Anthony, en milieu de semaine, c’était l’inverse. Il faut suivre. Anouchka reproche à son grand-frère de la dézinguer dans les médias et l’ainé lui, veut comprendre pourquoi la petite n’a pas prévenu que leur père avait multiplié les tests – et les échecs cognitifs, depuis son AVC, il y a quatre ans et demi. Dans Paris Match cette semaine, dont il fait la couverture, Anthony laisse entendre que sa sœur ne s’occupe de son père que partiellement et suivant ses propres intérêts. Elle, a embarqué l’acteur dans sa croisade, lui faisant valider la thèse selon laquelle Anthony fout la m… par rancœur. Au milieu du fatras, on apprend que toutes les plaintes (oui, c’est à croire qu’ils ont eu un prix de gros) échangées plus tôt cette année avec Hiromi Rollin, la « dame de compagnie » manipulatrice ont été « classées sans suite, par manque d’infractions caractérisées » comprenez, arrêtez vos carabistouilles, on n’a pas que ça à faire. Mais malheureusement, une vérité émerge de tout ça et elle n’est pas gaie : selon toute vraisemblance, Alain Delon n'a plus toute sa tête, son « discernement est complètement aboli » selon un document officiel brandi par le fils. Voilà.

Vincent Cassel passe les fêtes en famille au Brésil et présente Narah à ses filles. Le Mousquetaire est parti comme chaque année se ressourcer au soleil et Paris Match nous montre toute la petite famille, belle-maman en sus, en train de faire trempette dans l’océan. Deva, 19 ans, Léonie, 13 et Amazonie, 5 ont donc fait connaissance officiellement avec le nouveau crush de Papa (copie conforme du précédent) : une magnifique jeune femme, de 27 ans, mannequin au sourire insolent.

Et pendant ce temps, Monica Bellucci entamait la nouvelle année en tête à tête avec Tim Burton. Les perdreaux de l’année ont partagé un diner de gala au Ritz, à Paris– Huîtres, coquilles saint jacques, langoustes et chocolat, avant de rentrer chez Madame, de l’autre côté de la Seine.

Halle Berry popose. Quelle idée a frappé l’actrice américaine de poster une photo d’elle entourée de de m… ? Le cliché devait être caliente, dans le désert du moyen orient avec pose lascive, en maillot à l’ombre de grosses roches, pieds nus dans le sable. Mais pas de bol, tous les internautes ont bugué sur ce tas maronnasse au premier plan qui ruine tout. On pense à l’odeur, à la saleté des pieds, une horreur, un gros raté malodorant pour l’ancienne James Bond Girl.

La Reine du Danemark abdique, vive le Roi. Margrethe du Danemark, surnommé Daisy (parce que Margrethe, margueritte, daisy en anglais…) a remis son trône dans les mains de son fils après 55 ans de règne. Décision surprise annoncée lors du traditionnel discours du Nouvel An. La raison ? Officielle : une lourde opération du dos qui a laissé la souveraine diminuée. Et officieuse selon Voici : la Reine a voulu éviter que sa belle-fille, la princesse Mary, star adulée des danois – « Kate Middeleton puissance 1000 », ne divorce. Tout récemment, le Prince Frédérik, roi dans 15 jours donc, s’est fait toper à dormir chez une autre dame, lors d’une visite officielle à Madrid. Voici nous dit que là-bas, le scandale est énorme, et que les rumeurs de séparation sont tenaces. La mettre sur le trone pourrait empêcher la Princesse de se faire la malle. Rusé.

La belle-doche de Harry emménage. Les carottes seraient-elles définitivement cuites pour le couple des Sussex ? La mère de Meghan Markle, Doria a posé ses valises à Montecito. Certes dans la maison des invités, mais avoir belle-maman à demeure, ça en crisperait plus d’un. « Elle est une grand-mère formidable » et prend son rôle très au sérieux – elle aurait même suivi une formation à près de 6000 euros avec une experte ès bébé et faire les trajets aller-retours depuis Los Angeles chaque fois qu’elle devait s’occuper des petits était exténuant, elle a donc sauté le pas, pour le plus grand bonheur de sa fille. Et le gendre qu’est-ce qu’il en dit ? Gageons qu’il laisse désormais caleçons et brosse à dents dans la suite du Palace qu’il réserve régulièrement derrière chez lui.

Alexandra Sublet retombe à l’eau de l’amour. La présentatrice a fait une Fabien Galthié en bonne compagnie du côté d’Antibes. C’est Noël, l’eau est à 15 degrés, le défi est trop beau : torse nue, en culotte, Alexandra a plongé son corps de naïade dans la mer, aux côtés d’un certain Vincent « qui travaille loin du showbiz » selon Voici et auprès duquel elle se réchauffe, collée-collée par la bouche entre autre. Elle qui se trouvait parfaitement bien en célib’ à l’air de se trouver parfaitement bien aussi en couple.

Ben Affleck et Jenifer Lopez s’envoient du bon temps à Saint Barth. La chanteuse se balade sur la plage ses écouteurs sur les oreilles et esquisse quelques pas de danse, l’acteur conduit une minimoke blanche. Oh, t’as vu ce collier comme il est beau ? Tu le veux ? Je te l’offre ma chérie. Ben sait faire plaisir à sa femme, même si le cliché repris dans tous les mags le montre un peu hésitant à se lancer. Regarde-t’il l’étiquette ou soupèse t’il la qualité ? En tout cas, il a payé.

Pierce Brosnan est sorti des clous. A 70 ans, le très sage interprète de James Bond s’est fait pincé à Yellowstone, un parc naturel américain en train de se baigner dans des thermes pourtant interdits au public.

Karine Le Marchand tire la tronche à Maurice. La plage, le soleil, le bouquin tranquille sur un transat, rien n’y fait, la présentatrice n’a pas l’air ravie et pour Public, elle doit même « tout oublier » de son année pourrie. Attaquée pour « son empathie surjouée » selon le Point à l’encontre des paysans de son émission « l’Amour est dans le Pré », déçue par son copain Stéphane Plaza « un con, un goujat », elle a bien besoin de recharger les batteries. En solo avec sa fille, le séjour fera peut-être le job, mais lui redonnera t’il le sourire ? Mystère.

Le boy-friend de Laurent Ruquier porte son portable dans son slip. Pris en flag sur la plage, Hugo Manos préfère que l’objet ne prenne pas le sable et vêtu d’un seul petit maillot jaune version moule b…, il n’avait pas d’autre choix pour se passer de la crème que de glisser l’engin à côté du sien. Frais.

Karine Ferri snow-papouille son mari. Ces deux-là sont toujours amoureux, après 3 enfants et 4 ans de mariage, et ils le montrent, aux sports d’hiver cette fois. Malgré le casque, les lunettes et les bâtons, la présentatrice réussit à jeter un gros poutou-poutou et une petite main aux fesses à Yoann Gourcuff sur les pistes et dans Closer. Bonne année !

Shia LaBeouf a fait sa confirmation. De notre côté de l’Atlantique, l’acteur américain était plutôt connu pour son côté bourrin « Block-buster type Avengers et accusations d’abus en tout genre ». Mais, il a entamé un chemin spirituel et se voit maintenant devenir Diacre. Retraite chez les moines franciscains, coupe façon tonsure, regard pénétré : il coche toutes les cases. Bon quand on sait que la vocation lui est venue l’année dernière, après avoir interprété un frère franciscain, le Grinch se dirait « ça lui passera aussi vite que ça lui est venu, il faut parfois du temps pour quitter un rôle ». Mais d’autres, bien mieux intentionnés, diraient « Et pourquoi pas ? »

Stéphanie de Monaco est une grand-mère très investie. « Vous ne voulez pas aller au cinéma ? je peux garder la petite ». Voilà ce qu’entendent régulièrement Marie et Louis Ducruet qui ont offert à « Moune » sa première petite fille. La petite Victoire, née au printemps dernier, a aussi « une tatie super investie », en la personne Pauline Ducruet qui a été choisie pour être sa marraine. Et pour info, le parrain reste aussi dans le cercle fermé de la famille – de Louis, puisqu’il s’agit de son demi-frère, Michael.

Et pour finir avant d’entamer un « Janvier sans alcool », après la galette et mon anniversaire, promis : le jour de Noël, Timothée Chalamet a assisté à un match de basket avec son père, le correspondant du « Parisien » à New-York. Hutch est mort : l’acteur qui incarnait le comparse de Starsky, David Soul s’est éteint des suites d’un cancer à Londres. Il avait 80 ans. Dominique de Villepin vit en colloc’ avec sa fille Marie, 37 ans, dans un duplex avenue Foch. Laeticia Hallyday prépare un bouquin, une autobiographie avec le journaliste rock and roll, Simon Liberati et passe le jour de l’an en thaïlande avec Marc Lavoine et leurs enfants. L’athlète Oscar Pistorius est sorti de prison après avoir fait les deux tiers de sa peine pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Pour Noël, Phoenix Hilton, le fils de Paris, a eu une voiture à pédale, une mini range-rover floquée à son nom et un coussin à l’effigie de sa mère. Le rappeur Snoop Dogg va commenter ls JO de Paris pour la télé américaine.

