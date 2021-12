Laeticia Hallyday revient à la une des hebdos People

La semaine riche en émotions de Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny en promo pour le prochain documentaire à sortir sur le chanteur a d’abord invité Gala à Los Angeles. Elle y parle de leur vie en Californie, de la promesse faite d’élever les filles au pays de l’Oncle Sam et en profite pour surclasser son homme parmi les légendes du rock : «On dit que Johnny était l’Elvis français. C’est faux. C’est Elvis qui était le Johnny français ». Citation un brin mégalo, du producteur des Stones, invité pour le reportage sur la terrasse de la nouvelle maison. Puis, dans Closer, ce fut le moment de se recueillir à Saint Barth, 4 ans après la mort de notre Idole des Jeunes. Les larmes coulent, le cimetière scintillent sous des centaines de petites votives allumées à la nuit tombée, et, pour le mag, Laeticia « n’arrive pas à oublier Johnny » et elle avoue « lui parler tous les jours ». Jalil Lespert, lui « par respect » s’était assis à l’écart. Mais voilà que cette distance prend une toute autre signification à la lecture de Public pour qui il y a eu « gros clash » pendant ce séjour sous les tropiques. Le couple aurait échangé des amabilités en public, pour une histoire de retard à table, et aurait préféré passé l’après-midi décollé, l’une sur la plage, l’autre sur le bateau. Pourvu que personne ne tombe à l’eau.



Charlène de Monaco, toujours en cure et absente pour les 7 ans de ses jumeaux cette semaine, a pris un tacle en pleine poire de la part de sa rivale numéro 1, l’ex du Prince Albert, Nicole Coste. Public et Elle se font l’écho de propos tenus dans une soirée : « Je me fiche de ce qui se passe avec elle. Pourquoi je devrais m’en soucier ? Tout ce qui lui arrive, c'est le karma. » . Et puis, « Les habitants de Monaco m'aiment plus que Charlène. Ils m'aiment vraiment et me respectent. ». Ouch !



La sainte trinité de la teuf refait surface. Il y a 20 ans, Lindsay Lohan, Britney Spears et Paris Hilton dévissaient toutes les têtes à chacune de leurs (innombrables) sorties en boite. La première était une star de Hollywood, la deuxième remplissait des stades entiers de fans en délire, et la troisième s’épuisait à ne rien faire devant les objectifs. Les trois grâces ont traversé la dernière décennie en cahotant, voire en touchant le fond du trou : Prison et cure de désintoxication pour Lilo, tutelle forcée pour Britbrit, et ruptures en série pour Paris. Eh bien la roue a tourné ! Paris est mariée et envoie des dizaines de clichés depuis son voyage de noces, de ses roucoulades photoshopées. Lindsay Lohan a annoncé ses fiançailles avec le vice-président du Crédit Suisse qu’elle fréquente depuis deux ans. Et Britney, fraichement fiancée elle aussi, vient de fêter ses 40 ans au Mexique, son premier voyage libre et hors des frontières depuis 13 ans. Le futur mari avait vu les choses en grand avec un jet privé, sortie en yacht et feu d’artifice. Pour une fois, ça nous rajeunit, tout ça !



Gala nous dévoile (un peu) l’intimité des Macron/Sarkozy. A lire le papier, on pourrait presque imaginer des amis de 30 ans qui se tapent dans le dos en fumant des clopes. Les tandems évoluent en fonction des situations : parfois ce sont les filles qui sont soudées dans leur franc-parler « extrêmement cash, elles utilisent un vocabulaire imagé et haut en couleur ». Et parfois, c’est plutôt Nicolas Sarkozy et l’actuelle première dame, unis dans leur bonnes habitudes de vie, qui rattrapent leur +1 par le cou, quand ils « se laissent facilement emporter par la foule dans une soirée. »



Public estime, en couverture, que le couple Karine Ferri / Yoann Gourcuff va très mal mais pirouette cacahuète, en fait, il ne s’agit que d’une petite baisse de régime. La présentatrice traverse, certes, peut-être un tunnel professionnel où le téléphone de TF1 ne capte plus très bien, mais sa vie quotidienne a l’air de rouler plutôt. En promo pour un livre, elle fait le tour des librairies avec le sourire, et son footballeur de mari reste à la maison s’occuper des marmots. C’est pas la belle vie, ça plutôt ?



George Clooney refuse une proposition en or : une journée de tournage pour 32 millions d’euros. C’est l’acteur lui-même qui l’a révélé. Il s’agissait de participe à une campagne publicitaire pour une compagnie aérienne. Et ce n’est pas par soucis écologique qu’il a refusé, mais par dissonance avec la politique en vigueur dans le pays commanditaire : « un pays certes allié des USA, mais à la politique critiquable. » . Même si l’acteur n’a pas donné de nom, on pense très fort à l’Arabie Saoudite. La décision a fait tout de même, l’objet d’une discussion avec la femme de l’acteur, l’avocate internationale Amal Clooney. Conclusion : « Si ça m’enlève une minute de sommeil, ça n’en vaut pas la peine. »



La paparazzade de la semaine est pour Vianney photographié tout sourire, son bébé dans les bras par Voici. Le petit Edgar, 8 semaines, est emmitouflé dans une turbulette violette, on en voit pas un pore, mais le papa a l’air très attendri. Casquette vissée sur la tête et manteau de pluie, c’est l’habituelle promenade dominicale à Paris, en famille, à 4 donc.



Le premier Noël des Biden à la Maison Blanche tranche avec le froid polaire des Trump. 41 arbres, 25 couronnes, 1 800 mètres de ruban, plus de 300 bougies, 10 000 ornements et 78 750 lumières. La première dame a même demandé une rallonge pour plus de décorations. Tout y est, les chaussettes qui portent le nom des petits enfants sont accrochés sur la cheminée, une salle entière est prévue pour entreposer les cadeaux et diplomatie oblige, les journalistes ont même distingué une photo de l’ancien couple présidentiel parmi les ornements d’un sapin. Pendant le précédent mandat, les thèmes douteux choisis par Melania étaient largement moqués comme cette installation de branchages géants blancs et noirs totalement dépouillés, baptisée « couloir de l’effroi » par les internautes. La femme de Donald Trump avait même été enregistrée, dénigrant la magie des fêtes : « je me casse le cul pour les trucs de Noël, qui se fout des trucs de Noël et des décorations ? » Ouf, le Grinch est retourné dans sa tanière et l’esprit de Noël peut revivre !



Gala nous donne des nouvelles d’un revenant : Stéphane Collaro. L’animateur star des années Mitterrand a 78 ans, il vit aux Antilles avec une nouvelle compagne de 29 ans sa cadette. Il a gardé son sourire et avoue que sa « retraite est une vie de rêve ». Et pourtant ! Il pourrait bien y mettre un terme et revenir en métropole pour faire un reboot de son Bébête Show ! Oh oui oh oui ! On imagine Valérie Pecresse en Ma Dalton (évidemment), Emmanuel Macron en Border Terrier bien peigné, Anne Hidalgo en chat noir et Jean-Luc Melanchon en morse énervé !



Et pour finir, notre panier de Noël : Dans Paris Match, Claire Chazal envoie Roschdy Zem dans la friend zone, en haussant les yeux aux ciel qu’on ait pu imaginer autre chose. Camille Combal, omniprésent sur TF1, commence à irriter ses collègues qui n’ont plus que des miettes d’antenne. Brad Pitt n’aurait plus que la peau sur les os à cause de son divorce déprimant. Donald Trump a levé 1 milliard de dollars pour créer son propre réseau social. Le père de Marlène Schiappa fait partie de l’équipe de campagne de… Jean-Luc Mélenchon. Des candidats de Koh-Lanta iraient s’alimenter en douce, tous les trois jours, grâce à des touristes compatissants. Chantal Goya a hebergé Johnny Hallyday pendant 1 an, alors que Sylvie Vartan étaient aux Etat-unis, et il lui cuisinait des plats épicés. Les meilleurs amis de Nicoletta, Hervé Vilard et William Sheller sont comme les trois mousquetaires, amis pour la vie.

