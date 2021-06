La Nasa va lancer deux nouvelles missions à destination de Vénus.

La Nasa retournera explorer Vénus, la sœur jumelle de la Terre

La Terre et Vénus sont des planètes « sœurs » et pourtant, elles ont évolué très différemment, l'une des deux étant devenue un enfer volcanique et dépourvue d'océans. La Nasa envisageait deux nouvelles missions à destination de Vénus pour tenter de mieux comprendre l'origine de ces différences et tenter de prouver que des volcans font bel et bien encore des éruptions en ce moment même sur Vénus. Ces missions, Veritas et Davinci+, ont été sélectionnées.

Fusion nucléaire : le soleil artificiel chinois bat son record de température

En décembre dernier, un tokamak chinois à peine allumé, le HL-2M, avait atteint les 150 millions de degrés Celsius. Ce vendredi 28 mai, un autre tokamak chinois, l'Experimental Advanced Superconducting Tokamak (East) a fait mieux. Il a atteint 160 millions de degrés Celsius. Mais il a surtout réussi à maintenir son plasma à une température de plus de 120 millions de degrés Celsius pendant 101 secondes.

Et si le trou noir au centre de la Voie lactée était en fait… de la matière noire ?

Notre Voie lactée -- comme d'autres grandes galaxies dans l'Univers -- abrite en son centre, un trou noir supermassif. Il est trahi par les effets gravitationnels qu'il exerce sur d'autres objets. Mais des chercheurs envisagent aujourd'hui que ces effets pourraient aussi bien être expliqués par la présence, à sa place, d'un amas de matière noire.

Première découverte de gravures préhistoriques en Écosse

En se promenant un soir, un archéologue amateur est tombé par hasard sur des gravures animales très anciennes, une première en Écosse.

La Nasa explore les mystères de la glace cosmique avec des neutrons

La glace amorphe ne se rencontre pas sur Terre, en dehors des laboratoires, mais bien à la surface des poussières cosmiques ou des planètes glacées du Système solaire. Elle y est le lieu d'une chimie prébiotique que l'on veut comprendre pour élucider le mystère de l'origine de la vie.

