La mystérieuse anomalie détectée au Cern pointe-t-elle vers une nouvelle physique ? ; Des restes de Théia sont-ils enfouis sous la surface de la Terre ?

Le Grand collisionneur de hadrons du CERN.

Et aussi : SpaceX signe un accord avec la Nasa pour éviter des collisions dans l'espace ; Oumuamua ne serait ni une comète, ni un astéroïde, ni un vaisseau spatial extraterrestre… ; Les Hyades auraient buté sur un « sous-halo de matière noire »

La mystérieuse anomalie détectée au Cern pointe-t-elle vers une nouvelle physique ?

Plusieurs extensions du modèle standard, comme la technicouleur ou la compositeness, prévoient l'existence de leptoquarks, des particules capables de changer des quarks en leptons et de provoquer la désintégration du proton. Traqués depuis des décennies, ils sont peut-être responsables de mystérieuses anomalies dans la désintégration de certaines particules observées avec le détecteur LHCb au Cern.

Des restes de Théia sont-ils enfouis sous la surface de la Terre ?

Et si le plus grand rival d’Elon Musk était Volkswagen ?

Théai, c'est le nom que les astronomes ont choisi pour désigner la protoplanète hypothétique qui aurait donné naissance à la Lune en entrant en collision avec la Terre. Le tout, il y a 4,5 milliards d'années. Aujourd'hui, des chercheurs émettent une folle hypothèse : les restes de Théia resteraient enfouis profondément dans le manteau de notre planète !

SpaceX signe un accord avec la Nasa pour éviter des collisions dans l'espace

L'augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment due aux méga-constellations comprenant plusieurs centaines, voire des milliers de satellites, est un sujet de préoccupation pour les agences spatiales. Alors certes, ces constellations géantes font des efforts importants pour s'intégrer au mieux dans le trafic spatial et empêcher toute collision, mais le risque zéro n'existe pas. La Nasa et SpaceX ont trouvé un accord pour limiter ce risque et gérer au mieux les manœuvres d'évitement des satellites Starlink.

Oumuamua ne serait ni une comète, ni un astéroïde, ni un vaisseau spatial extraterrestre… ; Des nouvelles espèces de bactéries découvertes dans l'ISS

Oumuamua ne serait ni une comète, ni un astéroïde, ni un vaisseau spatial extraterrestre…

Les astronomes ont tour à tour pensé qu'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Peut-être même d'un iceberg d'hydrogène ou d'un engin extraterrestre. Et aujourd'hui, l'affaire 'Oumuamua rebondit une fois de plus avec une explication solide et convaincante.

ISS : Thomas Pesquet sera le prochain commandant de la Station spatiale internationale

Les Hyades auraient buté sur un « sous-halo de matière noire »

Visibles tous les soirs d'hiver dans le Taureau, l'amas des Hyades est l'essaim d'étoiles le plus proche du Système solaire. Une étude montre qu'il aurait rencontré une masse mystérieuse dans la Voie lactée qui expliquerait l'asymétrie de ses « queues de marée ».

