La guerre des étoiles se prépare : l’US Space Force déploie son unité pour détruire les satellites ; La Darpa lance une étude d’infrastructure révolutionnaire pour s’établir sur la Lune

La Darpa lance une étude d'infrastructure révolutionnaire pour s'établir sur la Lune

Le télescope James-Webb a détecté une des galaxies les plus jeunes connues ; Les imperfections parfaites du monde animal ; Paris est la ville la plus mortelle d'Europe pendant les canicules, révèle une étude

La guerre des étoiles se prépare : l’US Space Force déploie son unité pour détruire les satellites

Aux États-Unis, l’US Space Force vient de mettre en place sa première unité dédiée au ciblage des satellites d'autres nations ainsi que leurs stations au sol. La guerre dans l'espace se met en place.

Le télescope James-Webb a détecté une des galaxies les plus jeunes connues

Le télescope spatial James-Webb a posé ses yeux sur elles pour la toute première fois il y a environ un an maintenant. Et les astronomes en sont désormais convaincus. La galaxie de Maisie est l’une des plus anciennes qu’ils n'aient jamais observée.

La Darpa lance une étude d’infrastructure révolutionnaire pour s’établir sur la Lune

Pour optimiser les technologies permettant de maintenir une infrastructure lunaire durable et autosuffisante, la Darpa lance le projet LunA-10. Il permettra de combiner des technologies propres à la logistique, l’énergie et les communications.

Les imperfections parfaites du monde animal

L’Australienne Alex Cearns est une photographe hors du commun. Les animaux, elle les aime. Si profondément qu’elle a choisi de mettre sur le devant de la scène des chiens imparfaits, de ceux qui ont bravé les obstacles de la vie. Déformations, maladies, accidents, maltraitances. Ils ont connu le pire. Et sans se plaindre, ils se sont adaptés à leur corps. Ils ont refusé de devenir des laissés-pour-compte pour, aujourd’hui, profiter de la vie dans des familles qui les aiment et leur permettent de prendre la seule place qu’ils revendiquent : celle du meilleur ami de l’Homme !

Paris est la ville la plus mortelle d'Europe pendant les canicules, révèle une étude

Face aux dangers du réchauffement climatique, Paris se distingue tristement comme la ville la plus vulnérable aux canicules. Une récente étude met en lumière la surmortalité alarmante de la capitale lors de températures extrêmes. Alors que l'Europe s'adapte, Paris doit repenser son urbanisme pour protéger ses habitants.

