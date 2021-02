La destruction des étoiles par des trous noirs trahie par les neutrinos émis ; Des micro-organismes terrestres pourraient résister aux conditions de vie sur Mars

Le rover Perseverance sur Mars (vue d'artiste).

La destruction des étoiles par des trous noirs trahie par les neutrinos émis

L'astronomie des neutrinos a fait de grands progrès ces dernières décennies et, après la détection des neutrinos solaires et des supernovae, elle se connecte de plus en plus aujourd'hui à l'astrophysique des trous noirs. On commence à observer les neutrinos émis par les étoiles détruites par les forces de marée des trous noirs supermassifs.

Des micro-organismes terrestres pourraient résister aux conditions de vie sur Mars

La vie terrestre pourrait-elle résister à l'environnement martien ? C'est la question que se posent les chercheurs dans le cadre de l'exploration spatiale, mais aussi de la protection planétaire. Une équipe apporte aujourd'hui de nouvelles réponses : certains de nos champignons pourraient survivre -- temporairement au moins -- sur Mars.

Rebondissement avec l'origine énigmatique de Phobos et Deimos, les lunes de Mars

L'origine des lunes de Mars est une énigme pour les planétologues. Quelques scénarios ont été proposés cependant, le tout dernier faisant intervenir une collision il y a plus d'un milliard d'années.

Exoplanètes : les champs magnétiques contrôleraient aussi leur formation

La gravitation n'est pas la seule force motrice de la cosmogénèse planétaire, les forces électriques et magnétiques y contribuent aussi. Des simulations numériques prenant mieux en compte les effets de ces forces tendent à expliquer pourquoi les superterres et les exoneptunes sont plus nombreuses que les géantes gazeuses parmi les exoplanètes.

Le mystère des squelettes humains du lac de Roopkund dans l’Himalaya

Voilà près de 80 ans qu'ils ont été découverts. Les squelettes humains du lac de Roopkund. Et ils continuent, aujourd'hui encore, d'intriguer les chercheurs.

