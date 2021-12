L’Elysee balance sur l’ex love story entre Lisnard et Macron, l’ex responsable des territoires de Zemmour balance sur son boss; Les amis de Nicolas Hulot se sentent cocufiés, Bayrou & Ferrand en pleine lune de miel; La France nid naïf d’espions étrangers

Paris Match publie une enquête sur Nicolas Hulot. Le Point s'intéresse à l'espionnage.

« La France nid d’espions, Comment les services secrets étrangers opèrent sur notre sol » à la Une du Point. L’Express se demande où va l’argent de nos impôts. L’Obs se penche sur ceux qui « ont quitté la ville » et tente d’expliquer « Comment l’exode urbain remodèle la France ». Paris Match s’intéresse au scandale Hulot et ne ménage pas l’écologiste qu’il appelle « L’idole démasquée ».

David Lisnard énerve l’Elysée

Les critiques adressées à l’exécutif par le nouveau patron de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard exaspèrent la

garde rapprochée du président, qui ne se prive pas d’ironiser sur la « love story » entre le maire LR de Cannes et Macron de 2016 à 2018, dont de nombreux SMS feraient foi selon Le Point.

Les diplomates amusés par Xavier Bertrand

Les propositions des candidats au congrès LR en matière d’affaires étrangères font sourire les diplomates autour d’Emmanuel Macron. Notamment celles de Xavier Bertrand, qui suggère qu’il suffisait d’appeler Vladimir Poutine pour solder le conflit avec la Biélorussie, à la frontière polonaise.

Le Pen résiste à Zemmour

Marine Le Pen s’est assurée d’avoir « des oreilles » dans l’équipe rapprochée d’Éric Zemmour. Elle surveille son rival souligne Le Point. Elle est informée en direct des noms des cadres du RN que les proches de Zemmour tentent de débaucher… Et agit.



« Le responsable national des fédérations du RN, Gilles Pennelle, tient sa boutique. Le visage de chaque participant aux conférences d’Éric Zemmour, notamment à Nantes et près de Saint-Malo, est scruté à la loupe. « Le public, c’est la droite du Trocadéro, pas nos électeurs. On n’a reconnu personne », confie l’élu, qui a remis son rapport le 22 novembre à la candidate, à l’issue d’une tournée des 99 fédérations : « Pas un seul élu RN n’a rejoint Zemmour. L’appareil est intact, je dors tranquille. »

Lune de miel entre Bayrou et Ferrand

Au début du quinquennat, François Bayrou et Richard Ferrand ont failli en venir aux mains. Mais cette époque est passée : « ce 29 novembre 2021, c’est main dans la main qu’ils lançaient Ensemble citoyens ! (…) Et le patron du MoDem ne dit plus que du bien de son adversaire d’hier : « On s’est méchamment frités, comme on dit en termes rugbystiques, presque physiquement. Mais nous nous sommes découverts. Je le trouve loyal, simple de fonctionnement comme je crois l’être aussi, et franc. Quand ça ne va pas, on se le dit. »

La chute de saint Nicolas

Paris Match prend position avec son titre de Une « Le scandale Hulot » et avec le titre de l’article (8 pages intérieures) « Nicolas Hulot L’idole démasquée ».



Aux yeux de l’hebdo la diffusion de l’enquête d’Envoyé Spécial sur France 2 « lui aura été fatale ». et « en défendant la planète, il est devenu l’homme le plus populaire de France. En s’attaquant aux femmes, il se transforme en paria. » Et « Autour de lui, au ministère, à la fondation, chez les Verts, partout on dresse un cordon sanitaire dès qu’apparaît une stagiaire.



Match accuse même Patrick Poivre d’Arvor et Nicolas Hulot de s’être amusé à partager un système de points « pour chaque femme conquise dans le grand public ».



« Avec son pendentif en forme de queue de baleine, son éternelle frange et son côté moine-soldat de l’écologie, Hulot était devenu une icône – « une charge qui l’écrasait », dixit un ami. Jusqu’à ce jeudi 25 novembre, où le totem est tombé. » note Le Point.



« Ses proches, qui ne remettent pas en question les témoignages des femmes et qui n’ignoraient pas son « côté don Juan », se sentent « trahis » – voire « cocufiés », selon l’expression de l’un d’eux –, tous sont « atterrés ». « Jusqu’au visionnage de l’émission, je n’y croyais pas », confie une de ses amies, « sous le choc », qui lui envoyait encore un SMS de soutien la veille. « Là, je me suis dit : “Mais c’est vrai, il l’a fait !” »



L’Obs, de son côté, raconte que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte a reçu un coup de téléphone de Hulot, alerté sur la diffusion d’une enquête sur lui. Il lui aurait dit : « pesez bien les conséquences ».

Un proche de Zemmour déserte

Pierre Meurin, un des proches soutiens d'Eric Zemmour, fustige les lacunes de sa pré-campagne raconte l’Express qui lui donne la parole.



« Jusqu'à la fin de l'été, Pierre Meurin, âgé de 31 ans, figurait parmi les six membres du "comité exécutif" secret placé auprès d'Eric Zemmour pour préparer son entrée dans la vie politique. Cet ex-collaborateur de Marion Maréchal à l'ISSEP, également président

pendant plusieurs années des Jeunes pour la France, le mouvement de jeunesse du parti de Philippe de Villiers, était chargé de structurer les forces zemmouriennes dans les territoires. C'est lui qui a coordonné, à la fin du mois de juin, la première campagne d'affichage en faveur de la candidature du polémiste. Aujourd'hui, pourtant, le voilà en retrait. Les choix stratégiques opérés depuis plusieurs semaines par Eric Zemmour ne lui conviennent pas. »



« Je ne soutiens pas cette candidature teintée de désespérance. Il faut proposer "du rêve" à nos concitoyens et non seulement du sang et des larmes (…) Je partage ses convictions sur le danger migratoire, mais il ne convaincra pas les Français de lui apporter leurs suffrages sur un simple "votez pour moi sinon vous allez mourir". Or, en substance, c'est son message. En six mois de pré-campagne électorale, son ton pour le moins anxiogène n'a pas évolué depuis son terrible discours à la Convention de la droite de septembre 2019. »

La France nid d’espions étrangers

Ce 11 octobre, dans une circulaire passée inaperçue, Jean Castex s’adresse à ses ministres et secrétaires d’État. « La lutte contre les ingérences étrangères dans notre société et dans le fonctionnement de notre démocratie est l’une des priorités du gouvernement […]. La mise en œuvre de cette priorité exige aujourd’hui de renforcer l’encadrement des actions d’influence ou d’ingérence étrangères qui s’exercent de manière discrète, voire occulte, auprès des élus et des décideurs publics français ».



Le Point évoque le cas des services secrets marocains : « Après l’affaire Pegasus, c’est le nouveau scandale qui guette : comment un espion du royaume chérifien a été chargé d’infiltrer le Conseil français du culte musulman ».



« C’est une épouse de nationalité étrangère qui quitte son mari après avoir appris qu’il avait perdu son habilitation secret-défense ; un étudiant chinois qui rentre précipitamment dans son pays pour enregistrer chez lui le brevet que s’apprêtait à déposer l’entreprise où il était en stage ; de mystérieux vols d’ordinateurs sur les lignes de transport menant aux centres d’excellence de la recherche française ; ou encore une PME d’un secteur sensible qui, à l’occasion de la réception d’une délégation étrangère, en vue de la signature d’un contrat, s’aperçoit trop tard qu’un virus a été transféré sur son serveur via une clé USB… Tous ont été rencontrés par un des services les plus secrets de l’Hexagone : la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). Installée au fort de Vanves et forte de 1 600 agents, répartis dans 70 bases. »



On lira aussi l’étonnante histoire d’une espionne espagnole tentait de voler les secrets d’EDF.

Orange : la colère de Stéphane Richard

Obligé de quitter son poste après avoir été condamné dans l’affaire Tapie, Stéphane Richard, PDG d’Orange ne mâche pas ses mots dans une interview au Point.



Richard exprime « Un mélange d’incompréhension et de colère. Incompréhension devant le revirement opéré après la relaxe de la première instance alors que le dossier n’a pas bougé d’un iota. Incompréhension devant une construction juridique baroque, qui laisse pantois tous les observateurs avisés. Colère car je ne peux m’empêcher de comparer le traitement qui m’est réservé avec celui de la ministre que j’ai servie à l’époque [Stéphane Richard était directeur de cabinet de Christine Lagarde, alors ministre de l’Économie, de 2007 à 2009, qui, elle, a été condamnée pour simple « négligence », NDLR] et qui a assumé l’entièreté de la décision. »



Stéphane Richard ajoute : « Je tiens à souligner qu’aucun accompagnement financier n’est prévu : ni indemnités ni retraite chapeau. Je n’ai même pas droit au chômage en tant qu’ex-mandataire social… Je suis bien conscient qu’il y a des situations plus dramatiques, mais, si elles se confirment, je trouverai les conditions de ce départ peu reconnaissantes de l’engagement qui a été le mien au cours de ces années à la tête du groupe. »

Crise aux Antilles et vie chère

Il n’y a pas que la vaccination obligatoire pour les hospitaliers ou les pompiers, il y a aussi le coût de la vie dans ces îles rappelle L’Express.



« Ce constat ne date pas d'hier. En 2009, un rapport du Sénat comparait les prix dans les DOM et en métropole sur une cinquantaine de produits de consommation courante vendus en hypermarché. Bilan des courses, des écarts du simple au double, voire pire. L'eau de la marque "Cristalline" était particulièrement touchée : d'un 1,08 euro en métropole à l'époque, le pack de 6 bouteilles d'1,5 litre coûtait 2,64 euros en Guadeloupe. Un kilo de chocolat Nesquik coûtait 3,10 euros en métropole, contre 7,08 en Guadeloupe et 5,43 euros en Martinique. Dernier exemple : la lessive de la marque Xtra, dont le prix s'élevait à 6,07 euros, montait à 12 euros dans les deux départements d'outre-mer. »



« Comment expliquer ces différentiels ? Il y a d'abord le caractère insulaire, qui rend le coût d'acheminement des produits forcément plus important qu'en métropole. "Les aliments frais sont acheminés par bateaux dans des conteneurs réfrigérés, ce qui coûte cher, ou bien par avion. Le prix du fret à bondi ces derniers mois", précise Olivier Sudrie, maître de conférences à l'université Paris-Saclay et spécialiste de l'outre-mer. Le prix des importations n'explique cependant pas tout : comme le relèvent les sénateurs dans leur

rapport, les produits locaux de ces départements peuvent même être plus chers qu'en métropole. En témoigne l'exemple de la patate douce, produit local plus cher en Guadeloupe (2,60) et en Martinique (2,50) qu'en métropole (1,50). Cette dernière n'était pourtant pas produite dans les champs de patate de Picardie mais était importée... d'Israël »

Les citadins partent à la campagne ?

Etonnant effet de miroir : l’Obs demande à un « essayiste » Jean-Laurent Cassely (auteur avec Jérôme Fourquet du livre « La France sous nos yeux. Economie, paysages, nouveaux modes de vie ») si l’exode urbain qu’il annonce à la Une est simplement un phénomène médiatique: « Ces derniers temps, les médias parlent volontiers d’un exode urbain au profit de villes plus petites, de villages et de lieux à la campagne. Celui-ci est en revanche difficile à mesurer et à quantifier. Après avoir examiné, avec Jérôme Fourquet, pendant plusieurs années, comment le pays se transforme pour votre ouvrage « la France sous nos yeux », estimez-vous qu’il s’agit d’une réalitéconcrète ou d’un simple récit dans l’air du temps ? » demande l’Obs.



La réponse est un peu frustrante, on aimerait , en effet,avoir des chiffres : « Si la crise du Covid a accéléré et mis en lumière des tendances déjà existantes, le phénomène n’en est pas moins profond ». A défaut, l’Obs cite un sondage Elabe selon lequel « 19% des citadins souhaitent quitter la ville »

Où va l’argent de nos impôts ?

Pour répondre à cette question, L'Express a fait travailler François Ecalle, « l'un des économistes les plus affûtés sur ces questions budgétaires : ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes, fondateur du site Fipeco, il connaît par coeur les arcanes du Budget.»



L’Express lui a demandé de détailler à quoi servent concrètement nos impôts et taxes. « En creusant notamment trois domaines au coeur des missions de l'Etat et qui sont aujourd'hui les plus sensibles : l'éducation, la santé et le poste sécurité-justice. Ses calculs

exclusifs sont édifiants. On y apprend que sur 1 000 euros de prélèvements versés par les Français, 574 euros servent à financer le système de protection sociale, dont 45 % sont engloutis par les retraites. Les dépenses du système de santé absorbent 197 euros (235 en Allemagne), mais en bout de chaîne 25 euros seulement sont versés aux soignants. Idem pour l'éducation, qui mange 95 euros des 1 000 euros d'impôts, mais dont 41 à peine servent à payer les enseignants. Sur la mission sécurité-justice, 22 euros sont dédiés aux salaires des policiers, magistrats et personnels de l'administration pénitentiaire.»

La Chine lorgne sur la Nouvelle Calédonie

« Les Néo-Calédoniens doivent se prononcer ce 12 décembre, lors d’un nouveau référendum, sur l’indépendance de l’archipel. En coulisse, la Chine est soupçonnée de manœuvrer en faveur du séparatisme. Pour mettre la main sur la région » selon l’Obs.



La France est en état d’alerte. E mai 2018, Emmanuel Macron avertit les 270 000 Néo-Calédoniens du danger : « Dans cette région du globe, la Chine est en train de construire son hégémonie, pas à pas. Il ne s’agit pas de soulever les peurs, mais de regarder la réalité. » Paris suspecte le géant asiatique de convoiter sa collectivité d’Outremer, car dans ses 18 575 kilomètres carrés, elle concentre tout ce que Pékin recherche dans le Pacifique. C’est d’abord là que se trouvent de 25 % à 30 % des réserves de nickel de la planète. Une manne indispensable pour le premier consommateur mondial de ce minerai qui alimente ses usines de batteries électriques, et déjà client numéro un de Nouméa : il en a importé pour 900 millions d’euros en 2018. Une Nouvelle-Calédonie indépendante, c’est aussi la perspective d’un soutien diplomatique supplémentaire à l’ONU. C’est enfin une position stratégique à prendre entre l’Australie et les Etats-Unis − qui viennent de consolider leur alliance en signant le pacte Aukus −, alors que le Pacifique est en train de devenir le théâtre d’une bataille géopolitique entre la Chine et les Occidentaux. L’archipel dispose en outre d’infrastructures militaires : il héberge des forces armées françaises et a servi de base arrière américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Prix : train ou avion ?

Plutôt train ou avion ? « A moins d'un mois des vacances, alors que les prix des billets connaissent une poussée de fièvre, un élément surprenant attire l'attention. Sur certaines destinations, à horaires comparables, le coût du billet de train SNCF est égal à celui d'Air France, voire plus cher, pour un même trajet. Comparé à ceux affichés par les compagnies aériennes low cost, la différence est même parfois spectaculaire » sur un trajet comme Paris-Nice.



« En choisissant le trajet le moins cher, notre voyageur s'en tire à 175 euros l'aller-retour avec Air France, contre... 230 pour celui avec la SNCF. » résume l’Express, qui n’intègre pas le prix du transport entre l’aéroport et la ville. Plus de 50 euros de taxi entre Paris et Roissy par exemple.