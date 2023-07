Kim Kardashian, Emily Ratajkowski &Tom Brady ont un lien troub(p)le, Leo DiCaprio &Gigi Hadid, un truc à cacher; Public voit Guillaume Canet &Marion Cotillard back in love, Laeticia Hallyday &Jalil Lespert bien refroidis; Madonna refuse d’être ressuscitée

Unes des hebdos People

Mais aussi : Kourtney Kardashian famivorce; Alain Delon libéré-délivré; Sophie Davant dit oui à William Leymergie, mais au boulot, et à Saint Trop’, Kendji Girac balance du CO2 et Sean Penn balade ses mains sur sa copine Olga.

Mais qui est Hiromi Rollin ? La maitresse d’Alain Delon ? Sa « dame de compagnie » (mais qu’est-ce que c’est en 2023, une dame de compagnie ? Son intendante ? Sa tortionnaire ? Une coureuse de dote ? Si vos magazines ont chacun leur façon à eux de présenter l’affaire, tous reprennent le dossier en béton des enfants : cette dame a isolé leur père, était devenue particulièrement autoritaire, voire maltraitante avec lui. Elle l’aurait laissé seul des journées entières sans même accès à son portable, elle filtrait ses messages, ses visites et son courrier. Elle serait allée jusqu’à maltraiter le chien à coups de Taser. La relation toxique a pris fin dans une ultime scène dramatique, quand il a fallu cadenasser la maison avant son retour, faire intervenir les gendarmes et éteindre sa crise de nerfs qui s’est terminée au poste. Un vrai film.

Escapade romantique pour Marion Cotillard et Guillaume Canet. Selon Public, le couple qui n’en finit plus de se rabibocher, aurait passer une nuit dans un palace parisien, en amoureux, sans leurs enfants. Ils auraient commencé par partager un diner au vu et au su des autres clients de l’hôtel, se donnant du « mon Amour, aussi nombreux que bruyants », puis serait monter dans leur chambre pour repartir le lendemain. On sera obligé de croire le canard sur parole, puisqu’il n’y a pas de preuve photo.

Closer aimerait marier William Leymergie et Sophie Davant. En une, mes confrères claironnent « Elle a dit oui ! », mais il s’agit d’une proposition boulot et pas du tout de la botte. L’arrivée de « Soso » - c’est le surnom que les amis de la présentatrice lui donnent, sur Europe 1 serait téléguidée par Willy – celui de Monsieur, évidemment, qui reste son mentor. La nouvelle pas vraiment croustichoc habille une énième paparazzade sur une plage normande «les terres» de Sophie Davant, avec le chien et des chemises bleues assorties. Toujours pas de mariage en vue, mais toujours une entente solide, donc.

À Lire Aussi

Brigitte Macron non-fête ses 70 ans, Michelle Obama tricote; Laurent Ruquier& Hugo Manos sont en pré-mariage, Florence Foresti en pré-largage, Michèle Laroque & François Baroin en post; Hugh Grant kiffe son cul d’enfer, Madonna veut se dégonfler la face

Public, de son côté, aimerait séparer Laeticia Hallydy et Jalil Lespert. Selon le mag, la veuve de Johnny aurait « besoin de réfléchir à l’avenir de son couple », « de prendre du recul » tant leurs « priorités ne sont plus toujours alignées ». Et ce petit devoir de vacances, l’hebdo propose qu’elle s’y colle pendant une croisière en Italie où elle part en solo. Enfin, en grattant un peu, on comprend qu’elle part avec sa fille Joy et qu’elle rejoint des copains. Donc prendre du recul, d’accrod mais avant tout un apéro au soleil…

La love affair secrète de Leonardo DiCaprio avec Gigi Hadid. Selon Gala, l’acteur et le mannequin se verraient secrètement depuis des mois, et auraient réussi à déjouer les paparazzis grâce à une routine précise, rodée partout autour du globe : Monsieur se présente en premier, puis Madame. Ils n’arrivent ni ne repartent en même temps. « Ils se voient quand ils sont au même endroit » - en même temps, difficile de faire autrement… selon un proche. Les rumeurs leurs prêtent ainsi une liaison depuis près de 8 mois.

Kim Kardashian en eaux troubles avec Tom Brady. Ils se murmurent partout que la plus célèbre des sœurs K serait en crush sur l’ex de Gisèle Bundchen et qu’ils flirtent à chaque fois qu’ils se croisent. Même Kanye West estime (ironiquement) qu’ils devraient se marier. Mais à la dernière sauterie de Los Angeles, l’ex footballeur n’avait d’yeux que pour Emily Ratajkowski et ne lui a pratiquement pas adressé la parole. Ça s’appelle un vent, il me semble.

La sœur de Kim, Kourtney, a, elle décidé de faire un break de sa famille envahissante. Plus d’intimité, contrôler son image, se concentrer sur son mariage : voilà son projet. Réussira-t-elle à quitter le reality-show que sa mère lui impose depuis 14 ans ? Se crêpera t-elle encore le chignon avec Kim ? La suite au prochain numéro.

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday ne dit plus oui à Jalil, Hélène Ségara rompt, Paris Hilton ronronne, Albert et Charlène de Monaco coronchonnent; Match bradpittise Frédéric Mitterrand et paparazzade Pierre Palmade; Kim Kardashian s’envoie 2500€/jour sur la face

Katty Perry et Orlando Bloom s’essayent à l’élégance british. Sans succès. Le couple américain s’était fait chic pour assister à Wimbledon, lui en costume, et elle, bien peignée version fifties, mais les lunettes de soleil et les moues exagérées sont venues briser l’effort. De plus, l’acteur et la chanteuse ont une fâcheuse tendance à se bécoter sur le bout des lèvres, à l’antithèse du glamour. Conclusion ? Orlando fait plus rêver en elfe qu’en mari.

Brad Pitt est un vigneron d’opérette et son ex veut le faire savoir. Contrariée d’avoir été à nouveau la cible de l’acteur, Angelina Jolie a laissé sortir l’aigreur : son rôle en Provence est tout à fait passif. Il vient « regarder travailler les ouvriers français » qui eux, connaissent leur métier et sont seuls responsables. « Pitt vit entouré d’illusions, pas de grappes de raisin. Il n’est pas vigneron ». Bon, en même temps, vue d’ici, personne n’y avait jamais cru.

Kendji Girac profite à l’américaine. Le chanteur gitan fait la paparazzade de Voici cette semaine : en maillot, il s’est offert une virée sur un gros yacht avec sa femme, sa fille et des potos, le tout à Saint-Trop’.

Peut-être a-t-il croisé Sean Penn, qui après Rome, roucoule maintenant dans la ville de Bardot avec Olga Korotyayeva. Le couple a été aperçu (et largement photographié) dans les rues parmi les vacanciers. Grosses galochades et mains baladeuses en gros plan, l’acteur parait bien mordu de son actrice ukrainienne rencontrée, il y a un mois.

Madonna va mieux, elle a été aperçue en balade dans les rues de New York. Bon, elle doit un peu se tenir au lampadaire quand elle attend que le feu passe au rouge, mais elle a tenu à donner de ses nouvelles elle-même et à rassurer : « la priorité c’est ma santé, je vous le jure, mais l’idée est de reporter les dates de la tournée nord-américaine et à commencer en Europe en Octobre. » a-t-elle posté sur ses réseaux. Etpuis grâce à ceux qui l’avait enterré un peu trop vite, son choc septique a permis de révéler que la star avait déjà pris des dispositions fermes à sa mort : ses droits d’auteur seront équitablement répartis entre ses 6 enfant et un petit quelque chose est aussi prévu pour son manager actuel, pour peu qu’il respecte son absolue volonté : interdit de la faire revivre sous forme d’hologramme pour des concerts, « un gadget cheap qui ternirait son image ».

À Lire Aussi

Albert& Charlène de Monaco macarénisent, Tom Cruise se phacochérise; Kim Kardashian visite la chatte de Karl Lagerfeld; Karine Ferri imminaccouche; Adriana Karembeu et Stomy Bugsy se teen-patinent; Chris Martin, Bruce Springsteen& Rishi Sunack s’affament

Pour finir avec un Kouign Amann, et de 14 : une nouvelle jeune femme témoigne d’agressions sexuelles que Gérard Depardieu lui aurait fait subir sur un tournage. « J’ai offert l’intégrale de Molière à Tom Cruise. Il a regardé les livres comme des boites de sardines. Il ne savait pas quoi en faire. » Cette phrase savoureuse est signée Jean Reno (dans Voici). Harper Beckham : le gout du luxe s’apprend tôt la fille de David et Victoria a reçu un sac à main à 2500 euros pour ses 12 ans. Kim Kardashian flirte avec Tom Brady, l’ex-footballeur et ex-mari de Gisèle Bündchen. James Middleton le frère de Kate, va devenir papa pour la première fois à la fin de l’année.

À Lire Aussi

Daniel Ducruet & Stéphanie de Monaco s’instabibochent; Britney Spears terrorise Justin Timberlake, Gwyneth Paltrow concourdebitise Brad Pitt & Ben Affleck; Rihanna majusculise son fils; Karine Ferri raccouche; Kevin Costner subit un largo-traumatisme