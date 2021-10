Kanye & Kim Kardashian, c’est reparti; Pete Doherty n’a pas vomi à son mariage, Neymar & Mbappé, (peut-être que) si à l’anniv de leur (peut-être) ex commune; Charlène de Monaco refile à l’hosto, Jenifer travaille trop; Gwyneth Paltrow patronne sadique;

Bernard Tapie en Une de Match et Gala, Karine Ferri atteinte du covi, Jenifer au bout du rouleau et Audrey Lamy, Maman

Cette semaine, c’est la vie et l’album photo de Tapie, bien entendu, qui colonisent toutes les nouvelles People. Reste tout de même quelques petites infos tombées du panier, lisez plutôt :



Audrey Lamy a accouché d’une petite fille. C’était au milieu du mois d’Aout, nous confie Closer et tout s’est bien passé. L’occasion pour le mag qui n’a pas de photos de l’enfant, ni son prénom, de ressortir des photos du couple que la petite soeur d’Alexandra-Chouchou Lamy forme depuis 13 ans avec Thomas Sabatier et avec lequel, elle a déjà un fils, Léo, née en 2016. Des gestes tendres, une tête posée sur l’épaule, des éclats de rire… Leur complicité se voit comme le nez au milieu de la figure.



Cardi B a pris la fashion week de Paris pour Disney land. En 48H, la reine trash du rap US a étrenné 10 tenues, enfin costumes plutôt, loufoques et parfois effrayants. Un ensemble en cuir, hérissé de clous et de pointes aux épaules, une improbable combinaison « télétubies » intégrale verte, avec cagoule de poupon intégrée, ou encore une veste brodée de seins en cuir doré, portée avec une coiffe molle, lunettes de soleil intégrées. Le tout en portant la main au paquet de son fiancé dès qu’une caméra se braquait sur elle. La grande classe ! Hey Cardi ! Ca, ce n’est pas Paris !



Jenifer s’est fait paparazzer au bout du rouleau par Voici. Cachée derrière son masque et de grosses lunettes fumées, la chanteuse apparait maussade. «Entre l’enregistrement de son album, la promo de The Voice et le bébé, les nuits sont courtes » rapportent un proche. Et comme si ça ne suffisait pas, le magazine nous apprend que son homme trouve qu’elle travaille trop et qu’elle ne passe pas assez de temps à la maison, quand il s’occupe de leur fils, de l’habiller, de le promener. Qui va faire tout ça, quand le projet d’ouvrir un resto à Paris va prendre forme ? Ah, satanée charge mentale…



Charlène est une nouvelle fois opérée sous anesthésie générale, ce vendredi. L’info est lâchée par le Palais, dans Nice Matin. Ce devrait être la dernière d’une série noire autour de son infection ORL- on croise les doigts. Le dernier cliché postée sur le fil Instagram de la Princesse, la montrait souriante, attablée, studieuse, devant un libre ouvert, mais particulièrement amaigrie, la mine fatiguée. En début de semaine, la nageuse olympique avait tout de même trouvé la force d’apporter officiellement son soutien au nouveau Roi Zoulou, empêtré dans une bataille de succession, donnant lieu à un cliché Instagrammé juste avant la panne.



Madonna, 63 ans et son ton boy de 27 ans ? Des enfants de coeur. Vincent Cassel 57 et sa jeune épouse, 24 ? Des petits joueurs. Emmanuel et Brigitte Macron ? Des amateurs ! La dernière maitresse en date de François Mitterrand est sortie du bois et ils avaient… 50 ans d’écart ! Beurk. La romance, révélée dans un livre aura duré 8 ans, jusque’à la mort de l’ancien président. Claire (un nom d’emprunt) avait 22 ans quand l’histoire démarre. Elle recevra deux coups de fils quotidiens, visitera fréquemment les appartements privés de l’Élysée, et essuiera même des crises de jalousie. En revanche, elle apprendra sur le tard que Mitterand était un récidiviste et qu’il jonglait déjà entre deux familles. Le projet du socialiste, selon l’auteur du livre ? « Lui qui croyait aux forces de l’esprit, c’était un moyen de prolonger sa vie ».



Pete Doherty s’est marié près d’Etretat. Deux petits jours après avoir annoncé leurs fiançailles, l’ex very bad boy du rock anglais et la musicienne Katia de Vidas, sont passé devant Monsieur le Maire en Normandie. Une cérémonie intime, racontée dans Voici, Public ou encore Closer. Une robe courte et blanche pour elle, surmontée d’un chaste voile, costume sombre, sobre pour lui. Il y a quelques semaines, déjà, nos mags le décrétait « accro à la crème fraiche" plutôt qu’à l’héroïne, qu’il ne consomme plus, selon les dires du chanteur, depuis deux ans et demi. La soirée s’est terminée par un concert improvisé, à la cool - et plus à l’alcool.



Gwyneth Paltrow est une horrible patronne. On imagine pourtant bien cette ex actrice oscarisée devenue gourou du bien-être être au comble de la bienveillance et de la résilience. Mais non. En deux ans, plus de la moitié des effectifs de sa boite a démissionné : 140 personnes, au total. Dans leur ligne de mire : les salaires, 40% en dessous de la norme dans l’industrie de la cosmétique et trop de pression qui virait parfois au harcèlement. « Management par la peur », l’ex de Brad Pitt favoriserait des chouchous, qu’elle jèterait ensuite sans raison. L’un des employés démissionnaires a même indiqué que la boss se désintéressait largement du business, préférant passer ses journées à essayer des fringues quand l’entreprise avait désespérément besoin d’un président.



Kanye West et Kim Kardashian, prêts pour remettre le couvert. La procédure de divorce est suspendue et les deux tourtereaux n’ont jamais été vu autant ensemble que ces derniers jours. Public, Voici et Closer se font l’écho de la même soirée dans une resto de Los Angeles, celui-là même où ils avaient leurs habitudes durant leur sept années de mariage. Arrivés séparément, ils sont repartis ensemble, dans une voiture conduite par le rappeur cyclothymique. Tout ça pour ça…



Dimanche dernier, le PSG prenait une rouste à Rennes, 2-0 et Public sait pourquoi : Neymar et Kilian Mbappé avaient trop fait la fête ! Les deux méga stars du club parisien étaient à l’anniv. du mannequin français Cindy Bruna, qui célébrait ses 27 ans. Des danses lascives, un gâteau haut de deux mètres, beaucoup de champagne et de séances photos en tirant la langue, les joueurs, ainsi que Mat Pokora et Christina Millian, ou le pilote de F1, Lewis Hamilton ont mis le paquet pour passer une bonne soirée dans le resto italien de Marco Verratti. Un peu trop d’excès donc, pour être en forme au taf, deux jours plus tard. Pour certains commentateurs, Neymar a même fait le pire match de sa carrière. Voilà ce qui arrive quand on a plus 20 ans…



Les premiers jours de liberté Britney Spears se traduisent (encore) par des photos à poil. Enfin, une en particulier, reprise dans Public et Closer. La star, qui, vous le savez, est à présent délestée de la tutelle paternelle, pose dansant devant sa baignoire, en vacances sous les tropiques. De petites fleurs dessinées cachent le minimum pour ne pas être censurée sur les réseaux. Elle a posté aussi sa première leçon de pilotage, légendée « Je suis au septième ciel », montrant qu’elle maitrise, donc le sens propre, comme le figuré. Les prochaines étapes pour elle et son fiancé ? Déménager, pour quitter sa maison-prison, et se marier. Rendez-vous est pris, le 2 Décembre à Hawaii, jour des 40 ans de la chanteuse.



Sans lien apparent avec Britney Spears et son père, Gala propose un dossier « Familles, je vous hais » où l’on apprend les comportements toxiques de certains parents de célébrités qui pourtant ont réussi à pardonner. Tirons-leur notre chapeau donc ! Robert Downey Junior par exemple a été initié à l’herbe à 6 ans. Par son père. L’interprète d’Iron Man avoue avoir été addict à bien pire de 8 ans à 35 ans. Il a quand même réussi à lui rendre hommage, le jour de sa mort. Gala évoque aussi Laeticia Hallyday qui s’est réconcilié avec son père, à la mort de Johnny, avant d’entamer une relation « avec un homme de son âge » - prends ça dans les dents, Johnny ! Et puis, Hugh Jackman apparait tout sourire aux côtés de sa mère, alors qu’il a mis une bonne trentaine d’année à lui demander des comptes : Elle l’a laissé sur le carreau à l’âge de 8 ans. En pleine dépression post-partum, elle a quitté l’Australie avec ses 2 filles ainées pour rejoindre l’Angleterre, son pays natal. Et elle a laissé, Hugh, ses deux frères et leur père se débrouiller au pays des Kangourous. Rude.



Et dernières bribes pour finir : La fille de Ben Affleck parle français, et pendant une escapade à Paris cet été, c’est elle qui commandait au resto en VO. Les Cambridge mouillent toujours plus le maillot : en visite dans un zoo universitaire, William a pris un python dans ses bras, et Kate, une énorme mygale velue dans les mains, sans même levé le sourcil. C’est sûr, cette femme s’entraine quotidiennement avec la SAS. Le plat préféré de Victoria Beckham est.. (roulements de tambour effrénés) : des toasts parsemés de sel ! Ah, le péché de gourmandise… Les Sussex sont invités pour Thanksgiving chez le rappeur Snoop Dogg. Zlatan Ibrahimovitch s’est offert une Ferrari dorée pour ses 40 ans, un modèle à 2 millions d’euros. François de Rugy et Séverine Servat divorcent. Carla Bruni a défilé pour Balmain sous les ovations du public.

David Hallyday boude l’hommage de Laeticia à Johnny; Albert de Monaco s’épuise à élever ses enfants seuls; Patrick Bruel est blanchi; Karine Le Marchand & Kylian M’Bappé se font défoncer par leurs proches, Beyoncé & Jay Z encenser par les Corses

Anne-Sophie Lapix & Johhny Depp n’ont rien en commun; Kim Kardashian sort en cagoule intégrale, Marion Maréchal (de la mairie) avec une couronne de fleurs; Le frère de Kate Middleton & la petite-fille de Johnny se sont mariés, Laeticia Hallyday a trinqué;