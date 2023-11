Jazmin Grimaldi colle une insta-droite à Charlène de Monaco; Madonna veut se beurrer en Normandie, Adriana Karembeu se marraquiche; David Guetta attend un 3ème, Paris Hilton s’offre une petite London; Gérard Depardieu se terre au Portugal; Adele se marie

Unes des hebdos People

Mais aussi : Estelle Lefébure pose ses valises dans le sud; les enfants de Brad Pitt le déparentisent une nouvelle fois; Bianca Censori et Kanye West appuient sur pause et Alexia Laroche Joubert quitte déjà Miss France

Monaco hisse les couleurs et sort toute la famille princière. C’est « l’union des Grimaldi » soulignée par Point de Vue. Fini les petites disputes et les petits gningnins, en façade en tout cas : tous se sont présentés au balcon du Palais pour la fête nationale. Charlène rayonnait, en intégral rouge, des bottes au béret tout au long de la journée, puis en version paillettes de gala pour le soir. Des perles, des chapeaux, les petits enfants en costume cravate et bien peignés : tout était au poil ! Ah ? Ah non : l’ainée d’Albert, Jazmin a jeté un peu d’huile piquante sur le feu « Je souhaite à mon Père, à ma famille et à tout Monaco, une belle fête nationale. J’espère un jour être acceptée ouvertement avec et par vous tous. » Et bing, l’uppercut est pour Charlène, qui cultiverait une hostilité féroce pour les deux ainés du Prince Albert.

Gérard Depardieu se terre au Portugal. Introuvable depuis la parution d’une enquête de Mediapart qui met en lumière toute sa lourdeur, l’acteur a été paparazzé par Closer qui le dévoile en fauteuil roulant, en Une. Sur le cliché, il est à l’aéroport de Lisbonne direction Paris. Poussé par une aide à domicile, on apprend qu’il a de plus en plus de mal à marcher. Ses retours sont fréquents, notamment pour voir Julie, sa fille, mais il ne reste jamais longtemps. Comme le souligne le mag, depuis les accusations de « de gestes sexuels déplacés », ce ne sont pas les projets boulot qui se bousculent. Allez, boa sorte.

Madonna veut devenir fermière normande. C’est en tout cas, le souhait qu’elle a formulé avec toute l’exubérance qu’on lui connait, lorsqu’elle a pris congé de ses spectateurs parisiens : vous avez « le meilleur beurre au monde. Je vais déménager en Normandie et traitre les vaches moi-même, rien que pour obtenir ce beurre moi-même. » Hervé Morin a répondu du tac au tac sur twitter, que tout était prêt, oui oui qu’elle vienne !

Sophie Marceau déprime, Britney Spears délire; Brigitte Macron royal-cancane, Stéphane Plaza se Pierre-Palmadise; Céline Dion ne supporte plus sa famille, Kourtney Kardashian saoule ses sœurs; Clara Luciani accouche, Rihanna strassise ses enfants

Adriana Karembeu s’installe avec Stomy Bugsy… à Marrakech ! La mannequin et le chanteur, en couple depuis plusieurs mois seraient en recherche active d’une villa. Est-ce pour faciliter la garde alternée de la petite Nina qu’elle a eu avec Aram Ohanian et qui vit là-bas ? En tout cas, pour l’instant, ils sont hébergés par des amis, peut-être Vitaa, Slimane, Gims ou Diams qui habitent le Royaume.

Estelle Lefébure aussi a mis le cap au sud pour se rapprocher du père de son fils : l’ex de David Hallyday s’est installée près de Nice à la rentrée : un gros changement pour celle qui avaient de petites habitudes bien ancrées à Boulogne Billancourt, près de Paris. Des sorties entre filles ou le collège de Giuliano, 12 ans qu’elle dit avoir remplacé avec bonheur par son rôle de jeune Grand-Mère. Elle a pu emmener le petit Harrisson, 16 mois, le fils d’Ilona à la plage et à l’aquarium. Le pied.

Les enfants de Brad Pitt ne veulent plus de lui comme père. Alors que sa première fille, Zahara, a, elle aussi, comme son ainé Maddox renoncé à porter le nom « Pitt », un texto de Pax, le deuxième fils a été exhumé par le Daily Mail : rédigé en 2020 et effacé depuis, il y traite l’acteur de « connard de classe internationale », « d’être humain horrible » et décrit à quel point il lui en veut d’avoir détruit sa famille l’accusant de manquer « d’empathie » à l’égard de ses plus jeunes enfants « qui tremblent de peur en sa présence ».

La banquise entre Charles III d’un côté de l’Atlantique et Harry & Meghan de l’autre se réchauffe. Le Prince exilé aurait enfin parlé avec son père lors d’une discussion « chaleureuse » à l’occasion des 75 ans du souverain. Il faut dire que de mignons petits émissaires avaient entamé le travail de fonte : Archie et Lilibeth ont envoyé leurs vœux en chanson à leur lointain Grand-père. 1-0 pour l’Amérique en attendant les retombées d’un nouveau livre-révélation, émanant d’un proche des Sussex…

Florence Foresti &Calogero se recasent, Meghan Markle appuie sur pause (conjugale); Will Smith divorce dans la fureur; Cristiano Ronaldo risque 99 coups de fouet pour adultère; Rocco belle-mérise Madonna; Gabriella de Monaco se charlotte-de-gallise

David Guetta attend un enfant. Le DJ français a appliqué bien à propos sa main sous le ventre de sa compagne lors d’un gala à Séville, pour être sûr de se faire bien comprendre. L’ex de Cathy qui a déjà deux grands enfants, Tim-Elvis, 19 ans et Angie 16, s’apprête donc à pouponner à nouveau, cette fois avec Jessica Ledon, mannequin cubain trentenaire, rencontrée il y a près de 7 ans. Toujours chic, le musicien a commenté : « la sortie la plus importante de l’année ».

Et Paris Hilton, elle, s’est offert une petite fille surprise ! Onze mois après l’arrivée de son petit Phoenix par mère porteuse, l’héritière a repris exactement les mêmes chemins pour l’arrivée de London : une annonce laconique mais indiscutable sur Instagram, c’est-à-dire une petite tenue toute rose brodée avec le prénom et le recours à une mère porteuse. Elle partage l’arrivée de cette enfant avec son mari l’enfant d’affaires Carter Reum.

Adele a confirmé son mariage secret avec l’entraineur Rich Paul avec toute la spontanéité qui la caractérise : alors que l’animateur d’un show auquel elle participait a demandé à son public qui s’était marié récemment, elle a dit « Moi ! » confirmant ainsi les rumeurs persistantes de ces dernières semaines.

Il y a de l’eau dans le gaz entre Bianca Censori et Kanye West. Depuis le voyage de Madame dans son pays natal et l’intervention de son entourage pour lui ouvrir les yeux sur sa relation toxique, le couple sulfureux aurait décidé stopper leur relation, après un an de frasques et d’outfits douteux. Pas sûr que la séparation soit encore actée, mais peut-être est-il opportun de croiser les doigts ?

Ségolène Royal retrouve un homme; Georgia Meloni vire celui qui l’humiliait; Laeticia Hallyday tâte du jeunot, Alexandra Lamy jette le sien; La Reine d’Espagne se lance dans le rap; Vincent Cerutti mord les fesses d’une collègue; Madonna s’effeuimille

Avons-nous touché le fond ? Gala consacre deux doubles pages à North West, la fille ainée de Kima Kardashian et Kanye West, présentée comme « la relève », qui « fait de l’ombre à ses parents », « plus hype que sa mère ». Vous ne connaissez pas North West ? C’est normal, elle n’a que 10 ans et son fait d’arme est d’être une enfant gâtée avec un melon déjà gros comme une pastèque. Rien ne sonne juste là-dedans : « Quand on lui demande qui est son icone mode » - mais pourquoi on lui demande ? « Elle répond « moi-même » » - tête à cl… Le magazine s’extasie : « Une belle leçon d’estime de soi » et ne relève pas quant à la question d’après « comment vous décririez-vous ? » la pauvre gamine surmédiatisée répond « la meilleure de tous les temps ». Mes confrères préfèrent la voir comme « libre, puissante et rebelle ». A 10 ans ! Amis psys, prenez votre ticket !

Au Brésil, alors que la température ressentie montait à 60 degrés celcius, une fan de Taylor Swift est morte pendant son concert, toutes sortes de boisson sont restées interdites dans l’enceinte de la salle, malgré les demandes répétées de la chanteuse.

P. Diddy sauve les meubles avec un accord à 8 chiffres. Accusé par son ex-compagne de violences conjugales, il aurait passé un accord avec elle de plusieurs millions de dollars pour éviter d’aller en justice. Cassandra Ventura, 37 ans aujourd’hui a passé plus de 10 ans avec le rappeur américain et l’accuse d’être « vicieux, violent et manipulateur ». Il l’aurait notamment obligé à avoir des rapports sexuels filmés avec des escort boys, l’aurait battu et jetée dans la drogue alors qu’elle n’avait que 19 ans. Un gros pavé pour une réputation déjà bien maronnasse : un ancien employé avait notamment balancé qu’il imposait sa nudité tout le temps, quand ce n’étaient pas des ébats sexuels, et qu’il commandait de lui monter des repas post-coïts (c’est lui qui les nommait ainsi) dans sa chambre.

Charlène de Monaco rugbyse, Stéphanie balise; Céline Dion retrouve le moral, Madonna le perd; Taylor Swift devient milliardaire, Stéphane Plaza veut sauver ses millions; Fabien Galthié se pubi-aère; Laura Smet attend son 2nd, Meryl Strip son divorce

Pour finir avant de prendre un bain : la Reine Letizia d’Espagne a offert un joli coup de pub à l’une de ses amies journalistes en faisant la queue 40 minutes, au milieu de tous, pour une dédicace. Vianney veut passer son bac agricole. Shakira est finalement condamnée pour fraude fiscale et va devoir verser près de 7 millions d’euros au fisc espagnol. Samuel Le Bihan est à nouveau célibataire : c’est fini avec la mannequin Stefania Cristian. Tori Spelling, la Dona de Beverly Hills, dort avec 2 ou 3 chiens sur son lit, un cochon et une poule dans sa salle de bain : voilà pourquoi son ex-mari avait décidé de faire chambre à part et ce, dès 2017. Alexia Laroche Joubert jette l’éponge : elle quitte son poste à la direction des Miss France et se recentre sur son poste à la tête de la boite de prod Banijay. Le chanteur Robbie Williams et sa femme voyagent en première classe, pendant que leurs quatre marmots âgés de 3 à 11 restent en classe éco. Maitre Gims a la grosse tête et l’avoue lui-même : il s’est embrouillé avec Guillaume Canet parce qu’il ne lui a proposé qu’un rôle mineur dans son « Astérix ».

Albert de Monaco se fracasse le menton; Mariah Carey se dégivre au séchoir; Kourtney retantise Kim Kardashian, René-Charles remérise Céline Dion; Emmanuel Macron Tom Cruisise à Deauville; Brad Pitt &Ines fêtent leur 1 an d’amour, Philippe Bouvard ses 70