Ingenuity : Jean-Marc Moschetta nous explique les défis qui attendent le vol du drone de la Nasa dans le ciel de Mars ; De possibles signes d'une nouvelle physique avec le moment magnétique du muon

Ingenuity : Jean-Marc Moschetta nous explique les défis qui attendent le vol du drone de la Nasa dans le ciel de Mars

Ingenuity n'a évidemment pas qu'un seul objectif. Sur Mars, la Nasa est sur un terrain inconnu. Des essais au sol à la conception de l'engin et du design des pales au comportement attendu d'Ingenuity, de nombreuses inconnues devront être levées par son retour d'expérience. Les explications de Jean-Marc Moschetta, Professeur d'aérodynamique à l'Isae-Supaéro qui a codirigé, avec Hervé Bézard de l'Onera, la thèse de doctorat de Thibault Désert consacrée à la conception aérodynamique d'un drone martien « made in France ».

De possibles signes d'une nouvelle physique avec le moment magnétique du muon

Cousin lourd de l'électron, le muon se comporte comme un petit aimant en rotation et, depuis longtemps, défie les prédictions du modèle standard. Laboratoire pour tester des théories peut-être invérifiables avec le LHC, comme celles concernant la matière noire, il a fait l'objet de nouveaux calculs théoriques poussés dont les résultats viennent d'être mis à l'épreuve d'une nouvelle expérience menée par les physiciens du Fermilab aux États-Unis.

Antarctique : un important glacier pourrait atteindre un point de non-retour et provoquer une montée des eaux de 3 m !

L'ouest de l'Antarctique est considéré par les chercheurs comme un élément critique de notre système climatique. Son effondrement provoquerait une élévation du niveau de la mer de plus de trois mètres. Et aujourd'hui, des chercheurs confirment que Pine Island Glacier -- le glacier de l'île du Pin -- pourrait effectivement connaître des points de non-retour le conduisant à un retrait rapide et irréversible. Avec pour conséquence, une forte montée du niveau mondial de la mer.

Antimatière : le Cern refroidit par laser des antiatomes d'hydrogène pour la première fois

Après avoir été le premier laboratoire au monde à créer puis à piéger des atomes d'antihydrogène, le premier à pouvoir générer des faisceaux de ces atomes d'antimatière, le Cern est encore le premier à les refroidir avec le laser. Voilà de quoi ouvrir de nouvelles perspectives sur leur étude qui pourrait permettre d'aller au-delà de la théorie de la relativité restreinte, et surtout de comprendre où est passée l'antimatière du Big Bang qui manque toujours à l'appel.

La France, l'un des pays les plus durables au monde... Vraiment ?

Depuis quelques jours, un rapport est relayé jusqu'en haut lieu : le Green Future Index. Il place la France en 4e position des pays les plus durables. Mais il n'a rien de scientifique et éloigne notre regard de données plus robustes. De quoi s'agit-il vraiment ?

