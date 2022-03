Hausse des prix de l’essence : ces applications qui vous permettent de faire des économies

Comparer les prix :

Plusieurs applications et sites internet vous permettent de comparer les prix de l’essence à la pompe autour de votre localisation, vous permettant de savoir où il est le plus pertinent de faire le plein et d’économiser de précieux centimes. Sur ce plan, Essence & Co est souvent décrite comme l’application la plus complète. Comme la plupart des autres applications, elle permet d’afficher les stations-services et les prix dans les différentes stations, sous forme de liste ou de carte. Des fonctionnalités supplémentaires comme établir un itinéraire vers la station (via l’utilisation d’une application type Waze), des possibilités de budgétiser sa consommation directement sur l’application la rendent très polyvalente. Dans la liste des applications offrant des bonnes performances, on retrouve Gasoil Now, avec des fonctionnalités relativement similaires (et notamment l’option itinéraire) et un design un peu plus soigné. De très nombreuses autres applications existent, plus ou moins poussées et ergonomiques : Gaspal, Gas Now, Zagaz, Fuel Flash, etc. A l’exception de cette dernière, seulement téléchargeable sur Google Play, toutes sont disponibles à la fois sur Android et sur IPhone. Pour ceux qui préfèrent aller directement sur internet, prix-carburants.gouv.fr, le site du gouvernement reste la source fiable par excellence. Son équivalent mobile existe et s’appelle tout simplement Prix des carburants.

Economiser du carburant :

Plusieurs applications permettent également d’économiser du carburant en adoptant les bonnes pratiques et en roulant « mieux ». C’est notamment le cas Fuelio, l’application permet de gérer les coûts de votre voiture et suivre ses habitudes afin de mieux les corriger. Les conseils des applications visent aussi à une conduite plus éco-responsable donc économe en carburant, c’est le cas d’Eiver ou de Consobox. Là encore, le gouvernement propose une application pour inciter à rouler de manière plus responsable et écologique.

Partager le coût du trajet :

Dans une démarche économique et écologique, le covoiturage peut aussi être une bonne manière de moins souffrir des prix de l’essence, en partageant l’addition. BlaBlaCar est particulièrement connue en France mais il existe d’autres options et notamment pour les déplacements du quotidien : BlaBlaCar Daily, mais aussi Klaxit, Karos ou Citygos, etc. Autant de possibilités de partager la note (et rendre les trajets plus conviviaux).