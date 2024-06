Google Zero est là et c’est tout l’écosystème d’Internet qui s’en trouve bouleversé

Toute l’activité d’Internet repose essentiellement sur Google et son système de référencement. Mais l'arrivée de Google Zero pourrait bien bouleverser tout ce que nous connaissons jusqu'alors.

Atlantico : Toute l’activité d’Internet repose essentiellement sur Google et son système de référencement. Les sites Web reçoivent du trafic grâce à la recherche Google et cela permet d’être rémunéré grâce à la publicité. En quoi la stratégie « Google Zero », le fait que la recherche Google cesse d'envoyer du trafic en dehors de son interface, de son moteur de recherche vers des sites Web tiers, est-elle néfaste pour Internet et pour la survie de certains sites Internet ? En quoi consiste-t-elle d’un point de vue technique ?

Benoit Grunemwald : La stratégie "Google Zero" implique que Google retient les utilisateurs dans son propre écosystème en fournissant des réponses directement dans les résultats de recherche, plutôt que d'envoyer du trafic vers des sites Web tiers. D'un point de vue technique, cela inclut l'utilisation de "featured snippets", des boîtes de réponse et des éléments interactifs dans les résultats de recherche.

Cette stratégie conduit à une centralisation accrue des données utilisateur au sein de Google. Lorsque les utilisateurs restent sur Google pour obtenir leurs réponses, leurs comportements de recherche et leurs données personnelles sont exclusivement collectés et traités par Google. D’autre part, en réduisant le trafic vers les sites indépendants, il y a moins de dispersion et de consultation de contenu dans son intégralité, entrainant une réduction de la diversité des sources d'information.

Quelles sont les conséquences de cette stratégie Google Zero pour certains sites Web ou entreprises ? Google est-il en train de tuer les sites indépendants avec ses stratégies publicitaires ? Les règles de référencement sont-elles les mêmes pour tous au regard de la stratégie de Google ?

Dans cette situation, les sites Web et entreprises tiers reçoivent moins de trafic et, par conséquent, collectent moins de données de visite de la part de leurs visiteurs. Ceci peut limiter leur capacité à personnaliser leurs services et à mener des analyses de marché basées sur les comportements des utilisateurs sur leurs plateformes.

Google pourrait-il décider d’appliquer ce concept aux médias ? L’industrie des médias est-elle préparée à une telle éventuelle et aux pertes de revenus liées à Google ?

Google pourrait appliquer ce concept aux médias en fournissant des résumés d'articles de presse directement dans ses résultats de recherche. L’intelligence artificielle moderne permet cela, mais dans ce cas, le risque porte sur l’information du visiteur quant au contenu « modifié par une IA ». Le contenu revue peut ne plus refléter intégralement la pensée originale de l’auteur.