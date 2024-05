Étrangeté du vivant : un oiseau-tueur géant ! ; Il n’a jamais autant plu au printemps dans ces départements !

Le printemps météorologique, qui a débuté le 1er mars, n'est pas encore terminé, et pourtant c'est déjà le plus pluvieux enregistré depuis le début des relevés météo (1959) dans certains départements. - Photo AFP

Étrangeté du vivant : un oiseau-tueur géant !

Le Bec-en-sabot du Nil (Balaeniceps rex) est une espèce d'oiseau aquatique, principalement retrouvée dans les régions humides de l'Afrique subsaharienne. Cette créature atypique est l'un des plus grands oiseaux d’Afrique, pouvant mesurer jusqu'à 1,5 mètre de haut et peser jusqu'à 7 kg. Caractérisé par son bec massif en forme de sabot, il se distingue également par ses longues pattes, son plumage gris cendré et ses grandes ailes, qui lui permettent d'effectuer des vols sur de courtes distances - même s'il préfère évoluer gracieusement dans les zones marécageuses.

Il n’a jamais autant plu au printemps dans ces départements !

Du 1er mars au 16 mai, Météo France a relevé :

En Ardèche : 635 mm, contre 220 mm pour la moyenne 1991-2020, soit 288 % la normale.

En Lozère : 528 mm, contre 221 mm pour la moyenne 1991-2020, soit 239 % la normale.

Dans le Gard : 459 mm, contre 189 mm pour la moyenne 1991-2020, soit 243 % la normale.

Mexique : les singes tombent des arbres par dizaines à cause de la chaleur historique

Dans un contexte El Niño empiré par le réchauffement climatique anthropique, le Mexique étouffe depuis plusieurs jours sous un dôme de chaleur qualifié d'historique. Le record de température de toute l'Amérique du nord y a été récemment battu. Lorsque le mercure est monté à plus de 50 °C !

Les scientifiques enregistrent un record de vitesse d’augmentation du CO2 dans l’atmosphère !

Il monte, monte, monte chaque année un peu plus : le taux de CO2 dans l'atmosphère vient de passer la barre des 426 ppm (parties par million). C'est 4,7 ppm de plus qu'au mois de mars 2023, dont la valeur était déjà en elle-même un record.

Voici les races de chats qui ont la plus grande espérance de vie

Un chat né au Texas en 1967 aurait vécu plus de 38 ans ! Une chatte, plus exactement. Du nom de Creme Puff. Mais elle est morte en 2005. Aujourd'hui, c'est une autre chatte, Flossie, qui, à presque 30 ans, reste officiellement le plus vieux chat vivant au monde. Mais de manière plus générale, l'espérance de vie d'un chat se situe plutôt autour des 15 ans.

