Et les meilleurs gadgets du CES 2024 que vous pouvez d’ores et déjà acheter sont…

Le Consumer Electronics Show (CES) est le plus grand salon mondial de la technologie. Il se déroule chaque année à Las Vegas (États-Unis).

Certifié par l'Edhec et l'Inhesj en management des risques criminels et terroristes des entreprises en 2010, il a écrit de nombreux articles et ouvrages dans ces domaines.

Titulaire d'un DEA en Veille et Intelligence Compétitive, il enseigne la veille stratégique dans plusieurs Masters depuis 2003 et est spécialiste de l'Intelligence économique.

Jean-Paul Pinte est docteur en information scientifique et technique. Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille et expert en cybercriminalité, il intervient en tant qu'expert au Collège Européen de la Police (CEPOL) et dans de nombreux colloques en France et à l'International.

Atlantico : Le salon CES 2024 vient de se clôturer. C’était l’occasion pour bien des constructeurs de présenter leurs nouveaux gadgets et autres produits de pointe. Quelles sont, selon vous, les technologies à ne pas laisser passer, celles qui se démarquent le plus ?

L’édition 2024 du CES, le salon mondial de l’innovation à Las Vegas, a fermé ses portes vendredi 12 janvier. Pendant quatre jours, plus de 4.000 exposants ont déferlé sur la capitale des casinos, occupant l’équivalent de 43 terrains de football. Et sur les 20.000 nouveautés annoncées, voici quelques-unes des plus étonnantes et des plus innovantes.

Sans surpris l’Intelligence Artificielle a été la grande stard de cette édition. Elle a été présentée à toutes les sauces. Le raz de marée ChatGPT a déferlé sur le monde et ses usages autour de l’IA générative n’ont cessé de décupler depuis.

Outre l’IA, le CES est devenu une place forte depuis plusieurs années pour deux thématiques : les télévisions et les voitures. Sur la première, cette édition 2024 aura été marquée par les écrans transparents, avec un duel sud-coréen entre LG (OLED) et Samsung (Micro-Led).

Avantage : une intégration maximale dans un intérieur où l’écran se fond littéralement dans la déco lorsqu’il est éteint, ou encore un affichage dédié, comme celui d‘un feu de cheminée, des poissons d’un aquarium… OLED chez LG, micro LED chez Samsung, ces modèles au fort potentiel de séduction, restent pour le moment à l’état de prototypes, chaque constructeur profitant du CES pour monter ses muscles…

Les réfrigérateurs connectés pour lesquels il fallait scanner un à un les aliments qu’on y déposait pour mettre à jour sa liste de courses, c’est fini !

Grâce à l’IA, cette corvée est désormais automatisée sur les réfrigérateurs Family HUB AI Vision de Samsung. Couplée à de l’intelligence artificielle, une caméra identifie les entrées/sorties de produits, en tient à jour la liste dans l’application Samsung Food, suggère des recettes adaptées et prévient même lorsqu’une date de péremption approche.

Asus a présenté au CES son ROG Phone 8, son nouveau smartphone dédié au gaming.

Dopé par la puce Snapdrogon 8 Gen 3 avec 12, 16 ou 24 Go de RAM, ce terminal de 6,78 pouces avec triple capteur photo arrière (dont un capteur de 50 mégapixels) dispose sur son cadre de deux boutons dédiés au jeu, les AirTriggers. Autre singularité : un ventilateur externe nommé Aero Active Cooler X qui propose deux gâchettes particulièrement appréciables pour des FPS. Il sera vendu dès le 31 janvier à partir de 1.099 euros. Ventilateur : 79 euros.

Avec son Smart Home AI, LG propose son assistant domestique pour nous épauler au quotidien.

Associant robotique et intelligence artificielle, le petit robot monté sur deux roues et doué de reconnaissance faciale possède plusieurs vocations : la sécurité domestique, la surveillance de nos compagnons à quatre pattes, mais aussi l’interaction avec les objets connectés de la maison. Capable d’effectuer des rondes de sa propre initiative, d’éteindre des appareils laissés allumés, il apprend à mesure de ses déambulations, comprend le contexte des conversations et les intentions de ses interlocuteurs dont il reconnaît l’humeur. A noter que, parallèlement, Samsung a présenté Ballie, son robot domestique compagnon, capable, en plus, de projeter des images.

Concernant la deuxième grande thématique, les véhicules occupent l’ensemble du West Hall, avec des voitures volantes, autonomes, connectées…

Malgré les skis tout-terrain, chaussures-rollers et autres véhicules connectés, les traditionnelles voitures ont la côte au CES.

Les visiteurs ont pu par exemple voir la surprenante Afeela, une voiture proposée par Sony et pilotée par une manette de Playstation 5 lors d'une démonstration surprenante.

Le constructeur allemand Volkswagen a aussi annoncé l'arrivée de ChatGPT dans ses voitures. Le robot conversationnel d'OpenAI va être intégré à l'assistant vocal des modèles les plus récents de la marque.

Honda a également dévoilé deux modèles électriques très futuristes, qui seront commercialisés en 2026.

Et, une fois n'est pas coutume, le CES a été le théâtre de démonstrations de voitures volantes, comme la française eVTOL ou encore l'AeroHT.

D’aucuns annoncent déjà la disparition probable du smartphone après la présentation du Rabbit R1. Faut-il effectivement s’attendre à ce que le désormais “vieux” téléphone portable s’efface ?

Le Humane AI Pin a suscité beaucoup de bruit en 2023, cet appareil laisse entrevoir un avenir dans lequel de tels dispositifs pourraient remplacer les smartphones. Cependant, au CES 2024, un autre produit va faire parler de lui : le Rabbit r1.

Doté d’une intelligence artificielle, son PDG et fondateur insiste sur le fait que le but n’est pas de remplacer immédiatement les smartphones. Le R1, vendu à 199 dollars, est un appareil d’IA autonome aux ambitions démesurées.

Selon le site Frandoid, le Rabbit R1 est un hardware très simple. Physiquement, il évoque une actioncam ou une console Playdate, compact à souhait avec un écran tactile de 2,88 pouces, un appareil photo rotatif et une molette de défilement. En gros, il fait la moitié de la taille d’un smartphone.

Sous le capot, on trouve un processeur MediaTek de 2,3 GHz, 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage, le tout dans un châssis arrondi conçu par Teenage Engineering.

Mais la véritable innovation réside dans le logiciel : Rabbit OS et sa technologie d’IA sous-jacente. Contrairement aux grands modèles de langage comme ChatGPT, Rabbit OS s’appuie sur un « grand modèle d’action » (Large Action Model – LAM). C’est essentiellement un contrôleur universel pour applications.

Dans l’esprit, Rabbit OS fonctionne un peu comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Il peut gérer votre musique, commander une voiture, faire vos achats, envoyer des messages et bien plus, le tout via une interface unique.

Le R1 propose également un mode d’entraînement spécifique. Vous pouvez enseigner à l’appareil une tâche, et il est censé pouvoir la reproduire seul par la suite.

Ainsi, si quelqu’un demande au R1 de comm de commander un Uber pour le bureau, de sélectionner de la musique pour le trajet et d’informer son équipe d’un léger retard, le LAM (méthode qui permet à l’appareil d’apprendre à effectuer des actions et de les répéter de manière autonome.) interagit directement avec les applications nécessaires pour exécuter ces tâches.

L’approche de Rabbit est ingénieuse. Convaincre les développeurs de supporter un nouveau système d’exploitation est un défi, même pour les géants technologiques. Le LAM de Rabbit renverse cette dynamique en formant simplement le modèle à utiliser les applications.

Rabbit OS pourrait être à l’App Store ce que ChatGPT est à la recherche sur Internet. Il y a évidemment de nombreux défis et nous avons beaucoup de doutes, mais l’idée est fascinante.

Le R1 est en précommande, et Jesse Lyu, le PDG, espère une livraison en mars, avec l’ambition de devancer l’AI Pin de Humane sur le marché.

Quelles sont, à l’inverse, les innovations qu’il faut éviter cette année ?

Il est difficile de définir des innovations comme inutiles tant la masse d’originalités proposée chaque année au CES est dense.

Cette année encore et pour la troisième année consécutive, le média iFixit nous présente son Worst In Show, qui recense les pires inventions du CES dans plusieurs catégories. Cette année, les catégories concernées sont entre autres la sécurité, l’impact environnemental, la réparabilité, ainsi que le respect de la vie privée.

Les innovations de cette année semblent avoir particulièrement inquiété les experts, notamment en ce qui concerne la normalisation du non-respect de la vie privée, la sécurité, ainsi que la surconsommation dispensable selon le site Iphon.

La catégorie « qui a demandé ? » est remportée par un chariot de courses alimenté par l’IA. Sa particularité est qu’il affiche des pubs pendant que vous faites vos courses.

Bmw et Amazon décrochent le titre du pire outil concernant la vie privée. L’experte qui a décerné ce titre le justifie par le fait qu’une voiture totalement connectée répondant à distance pourrait par exemple constituer un facteur aggravant de violence domestique. Selon la directrice de l’Electronic Frontier Foundation Cindy Cohen, cette technologie pourrait par exemple empêcher une femme subissant des violences domestiques de fuir.

Le prix du pire outil pour la sécurité personnelle est remporté par Ecovac DEEbot X2. C’est un aspirateur intelligent utilisant l’ia. Ce dernier est critiqué pour ses faibles mesures de sécurité, mais également pour le stockage des données utilisateur non chiffrées.

Revolution Cooking remporte l’award du pire appareil pour l’environnement. C’est un appareil de cuisson connecté à infrarouge, destiné à remplacer les fours et les micro-ondes traditionnels. Il est critiqué pour la quantité « excessive » d’électronique qu’il utilise.

L’award du pire appareil pour la réparabilité est décerné aux écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4. Ce sont des écouteurs sans fil avec batteries intégrées non remplaçables. Ils sont pointés du doigt pour leur courte durée de vie, ainsi que l’absence de solution pour les réparer.

Pour finir, le casque de réalité augmentée pour voiture XREAL Air 2 remporte le titre « d’appareil le plus susceptible de causer l’enshitifcation ». Ce dernier terme désigne quelque chose d’initialement conçu pour être utile ou agréable, mais qui devient progressivement plus ennuyeux, moins fonctionnel, voire plus invasif à mesure que le temps passe.

Dans un autre ordre d’innovation, le projet de taxis volants prévu pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 suscite la controverse à la Mairie de Paris. Les élus dénoncent un "gadget inutile" et une menace écologique, arguant que la consommation de ces engins est deux à trois fois plus élevée qu'une voiture à moteur thermique. Alors que le Groupe ADP vise à démontrer l'innovation technologique française, l'Autorité environnementale souligne des lacunes dans l'étude d'impact, mettant en doute les avantages environnementaux du projet.