Enquête sur le côté obscur de l’exploration spatiale ; Transport spatial : Thomas Pesquet décollera-t-il du Centre spatial guyanais en 2030 ?

Un décollage de fusée Soyouz.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Enquête sur le côté obscur de l’exploration spatiale

Entre les décollages ratés, la gestion de la mort à bord de la Station spatiale internationale et l'inadaptabilité du corps humain dans l'espace, l'exploration spatiale est aussi un spectacle funeste, éthiquement discutable. Enquête sur les anciens et futurs morts de l'espace.

Lire la suite sur Futura Sciences

Transport spatial : Thomas Pesquet décollera-t-il du Centre spatial guyanais en 2030 ?

Si l'ESA décidait de financer un système de transport habité opéré depuis le Centre spatial guyanais, une étude montre qu'il pourrait être réalisé dans des délais très courts et à un coût raisonnable. Les explications de Christophe Bonnal, expert senior à la direction des lanceurs du Cnes et auteur principal de cette étude présentée lors de la conférence sur l'exploration spatiale et organisée par la Fédération internationale d'astronautique.

Lire la suite sur Futura Sciences

Sortie de Thomas Pesquet dans l’espace : une intervention extravéhiculaire « complexe » nous explique son entraîneur

C'est à 14 h 00, heure de Paris, que Thomas Pesquet et Shane Kimbrough sortiront dans l'espace pour débuter la première des deux EVA prévues. Ils ont pour tâche d'installer un nouveau panneau solaire, ce qui s'avère complexe. Hervé Stevenin, instructeur de l'Agence spatiale européenne, qui dirige l'entraînement aux sorties extravéhiculaires des astronautes européens, nous explique la complexité de la tâche et pourquoi les astronautes européens sont très bien considérés par la Nasa.

Lire la suite sur Futura Sciences

Cosmologie : la découverte de cette énorme structure pose problème aux astronomes

Des galaxies, des amas, des gaz et des poussières. C'est ce qui compose l'objet découvert par des chercheurs dans le ciel. Un objet gigantesque. Un croissant de quelque 3,3 milliards d'années-lumière de long. De quoi remettre en question quelques hypothèses élémentaires de la cosmologie.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les astronomes sont stupéfiés : les immenses filaments de galaxies seraient en rotation !

Depuis plus de 10 milliards d'années, les galaxies et les amas de galaxies se rassemblent pour former des sortes de filaments cosmiques interconnectés longs de centaines de millions d'années-lumière. Des observations soutiennent maintenant la thèse que ces filaments sont animés de mouvements de rotation qui les rendent torsadés. On ne sait pas encore très bien pourquoi mais certaines pistes sont prometteuses.

Lire la suite sur Futura Sciences