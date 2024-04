Déstabilisation de la Cisjordanie et attaques par drones : que réserve l’Iran à Israël ?

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s'exprime lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien (sans photo) au ministère des Affaires étrangères à Damas, le 8 avril 2024.

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : Selon le journal Bloomberg, les Américains craignent qu'une attaque massive de l'Iran contre Israël soit imminente. Quel est votre avis sur la question ?

Alexandre del Valle : Alors les spécialistes du renseignement craignent des cibles de type ambassade, consulat, pour qu'il y ait une sorte de proportionnalité, et parce que ça a déjà été fait dans les années 90, donc ambassade, consulat.

Mais ce qui est nouveau, apparemment, l'Iran voudrait aussi frapper le sol israélien, mais bien sûr pas directement, parce que l'Iran n'a aucun intérêt à une guerre directe avec Israël. Mais l'Iran, cette fois-ci, voudrait aussi blé des cibles israéliennes à travers l'utilisation de proxys, donc les Houthis, les Irakiens chiites, les milices, mais aussi, bien sûr, le djihad islamique et le Hamas, qui n'ont plus grand-chose à perdre, parce que le plan d'Israël étant de les réduire, l'Iran va utiliser peut-être l'acheminement d'armes dans ce qui reste de pas tout à fait conquis par les Israéliens à Gaza, mais aussi, pourquoi pas, depuis le Liban, le Hezbollah est réticent, mais l'Iran voudrait utiliser soit le Hamas, soit le djihad islamique, soit le Hezbollah, soit d'autres groupes moins signés, soi-disant plus ou moins indépendants, et à partir de pays assez proches, essayer d'atteindre un objectif un peu plus massif en Israël. Donc soit deux fronts ouverts simultanément, soit trois, puisque des armes clandestines arrivent en Cisjordanie, soit à partir des Houthis, de l'Irak, les Hezbollah en même temps.

Donc voilà, il y a une vraie volonté iranienne de frapper soit des objectifs externes, soit des objectifs internes à Israël, voire les deux à la fois.

Et si une telle attaque massive devait effectivement se produire, comment pensez-vous qu'Israël et ses alliés, tels que les États-Unis, réagiraient ?

Alors, il y a plusieurs scénarios. Si des cibles américaines sont également touchées, ça peut être tentant pour les Israéliens d'avoir des représailles assez massives, puisque l'Amérique sera elle-même touchée et pourra moins appeler à la retenue israélienne.

Si les proxies sont assez malins et arrivent à se retenir pour ne pas toucher du tout de cibles occidentales et américaines, ce serait un peu plus difficile pour les Israéliens d'avoir une marge de manœuvre pour riposter de manière assez massive. Mais en tout cas, l'attaque contre le consulat tuant plusieurs Iraniens, dont un haut gradé, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc on peut s'attendre à des représailles proportionnelle.

Mais ça ne veut pas dire que ce sera suffisant pour qu'Israël attaque l'Iran. Donc on va plutôt aller vers une logique d'utilisation de cela par Netanyahou pour terminer le travail à Rafah. Donc s'il y a une attaque iranienne à travers des proxies assez radicales sur des cibles israéliennes, ça va donner la légitimité à Israël de liquider totalement ce qu'il reste des grandes forces.

Pour l'instant, Israël est obligé de faire un peu attention avant de raser Rafah, ce qui est le problème des populations civiles. Cette surenchère de l'Iran qui veut répondre à la réponse risque de donner un prétexte à Israël pour aller beaucoup plus rapidement sur Rafah, voire attaquer le Hezbollah.

Donc je ne suis pas sûr que l'Iran ait un grand intérêt à perdre ses proxys avant la guerre Israël-Iran. Il y aura peut-être une guerre Israël-Iran pour l'arme atomique. Je n'ai pas l'impression que l'Iran ait un grand intérêt à ce que cette guerre soit précipitée.

L'Iran acheminerait des armes de contrebande en Cisjordanie, à en croire plusieurs officiers américains, israéliens et iraniens. L'objectif final vise apparemment à déstabiliser Israël. Que sait-on de cette opération au juste ?

L'Iran déploie une stratégie indirecte, hybride et multifactorielle. Ainsi, plutôt que d'opter pour une confrontation directe avec Israël, l'Iran recourt à tous les moyens pour lui porter préjudice. Son objectif n'est pas tant de détruire l'État d'Israël que de déstabiliser la région du Proche et du Moyen-Orient. Cette stratégie vise également à mettre en difficulté les différents gouvernements arabes, souvent critiqués par leur population pour leur apparente passivité face représailles israéliennes après les attaques terroristes du Hamas.

Récemment, Israël a intensifié ses opérations directes contre les intérêts iraniens, comme l'attaque ayant conduit à la mort du plus haut gradé du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique en Syrie. Cela soulève la question des représailles possibles de l'Iran. Pourquoi pas des attentats terroristes similaires à ceux observés en Argentine dans les années 90 ou en France ? L'Iran a déjà été impliqué dans des attentats par des acteurs intermédiaires, prétendument liés au Hezbollah, et ce depuis longtemps. Au cours des deux dernières années, cette tactique semble avoir gagné en intensité, notamment depuis les représailles après le 7 octobre.

L'Iran entretient de nombreux liens, notamment avec le Hezbollah, à travers des réseaux criminels, et cherche à les renforcer. Ces derniers jours, il a accru le trafic d'armes, incluant des armes légères ainsi que des roquettes, en Cisjordanie, via un itinéraire passant par l'Iran, l'Irak et la Syrie. L'objectif est de créer un troisième front de déstabilisation pour Israël, en plus du Hezbollah et du Hamas dans la bande de Gaza. Ce front émergent en Syrie et en Cisjordanie, également appelé Samarie, pourrait constituer une menace sérieuse pour Israël.

La contrebande d'armes, principalement orchestrée par des réseaux bédouins, représente un défi majeur pour Israël. Les bédouins, étroitement liés au-delà des frontières, exploitent des solidarités transfrontalières similaires à celles observées chez d'autres groupes, tels que les druzes. Bien que les bédouins puissent être enclins à la loyauté envers Israël, certains entretiennent des contacts avec des groupes de l'autre côté de la frontière, y compris en Irak, en raison de liens tribaux transnationaux.

Ces réseaux de contrebande, souvent associés à des activités criminelles, constituent un moyen privilégié d'acheminer des armes à travers les frontières. Par exemple, des armes interceptées chez les Houthis étaient d'origine iranienne, confirmant les efforts de l'Iran pour armer ses alliés, y compris au-delà de ses proxies traditionnels. Les armes destinées à la Jordanie ont pour finalité d'alimenter la Cisjordanie, témoignant ainsi de la stratégie continue de l'Iran visant à déstabiliser la région.

Comment l'Iran s'y prend-il pour faire parvenir des armes à la Cisjordanie ? Quelle est l'efficacité de l'opération ?

L'Iran a grandement contribué à la déstabilisation de la région, notamment au Yémen. Bien que les tensions existaient déjà, l'Iran a exploité cette situation à son avantage, avec un succès remarquable. Aujourd'hui, le Yémen est plongé dans le chaos, divisé entre différents groupes soutenus par divers acteurs régionaux. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, ont gagné en influence depuis 2014, contribuant à la fragmentation du pays.

Cette réussite de l'Iran au Yémen s'inscrit dans un contexte plus large de déstabilisation régionale. Durant le Printemps arabe, l'Iran a su tirer parti des fractures politiques et sociales pour étendre son influence. Par exemple, en soutenant des factions telles que les Houthis au Yémen et en nommant des alliés influents, comme Yahya Sinouah, à des postes clés, l'Iran a sapé la stabilité de la région.

La déstabilisation de Gaza constitue un autre exemple marquant des efforts iraniens. En favorisant la montée en puissance du Hamas, l'Iran a indirectement provoqué des affrontements majeurs avec Israël, entraînant une escalade de la violence et une délégitimation de la politique israélienne sur la scène internationale.

En outre, l'Iran a joué un rôle significatif dans la déstabilisation de l'Irak et du Liban. Au Liban, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a exercé une influence prépondérante, affaiblissant les institutions étatiques et marginalisant d'autres groupes politiques. En Irak, la démocratisation post-invasion américaine a permis aux forces pro-iraniennes de prendre le contrôle, contribuant ainsi à l'instabilité politique et sociale du pays.

Dans l'ensemble, l'Iran a réussi à déstabiliser plusieurs pays de la région, renforçant ainsi son influence régionale au détriment de la stabilité et de la sécurité dans le Proche et le Moyen-Orient.

De quels moyens Israël dispose-t-elle pour lutter contre cette agression ?

Aujourd'hui, Israël se trouve dans une position délicate. Israël est extrêmement vulnérable. Face à un acteur comme celle du Hamas, Israël est pris au piège. Soit il choisit de ne pas réagir massivement, laissant ainsi le Hamas opérer comme une base terroriste qui régulièrement attaque Israël et ses citoyens, prenant même des otages. Soit Israël réagit, mais une réaction partielle n'est pas viable. Pour éliminer efficacement la menace, il faudrait une action à grande échelle, ce qui entraînerait malheureusement un nombre de pertes civiles inacceptable pour la plupart des pays.

L'Espagne, par exemple, commence à reconnaître la Palestine. C'est perçu comme une victoire pour les victimes de Gaza, ce qui rend la réaction d'Israël encore plus délicate. C'est une guerre asymétrique, où les adversaires ne sont pas des États traditionnels, mais des groupes qui parviennent à déstabiliser des États en se cachant derrière des civils, tout en se présentant comme les plus faibles face au plus fort. Dans ce contexte, toute réaction d'Israël est facilement délégitimée.

Je ne vois pas de solution évidente. Une réponse globale semble être la seule option. Les accords d'Abraham, initiés par Trump et Jared Kushner, visaient à réunir les États arabes, Israël et les pays occidentaux pour contrer la menace iranienne. Cependant, le récent acte irréparable du Hamas a mis un frein à ces accords, obligeant même l'Arabie saoudite à reconsidérer sa position. La vraie solution semble résider dans une collaboration israélo-arabe, tout en trouvant une issue à la question palestinienne.

Le problème de cette question palestinienne est complexe. Pour certains Israéliens, les Palestiniens représentent un problème à résoudre, une population indésirable. Certains suggèrent qu'ils devraient partir, qu'il s'agisse de la Cisjordanie, du Sinaï ou d'autres régions. Cependant, forcer les Palestiniens à quitter leurs terres serait moralement inacceptable et rencontrerait une forte opposition de la communauté internationale.

Éradiquer ou terroriser les Palestiniens pour les faire fuir n'est pas une option viable. Les conséquences politiques et morales seraient désastreuses pour Israël, qui risquerait de se retrouver isolé sur la scène internationale. La solution doit être sécuritaire mais aussi inclusive, impliquant toutes les parties concernées. Comme l'a montré l'exemple de l'Irak, une approche inclusive peut être longue et difficile à mettre en œuvre, mais elle est souvent la seule solution viable sur le long terme.