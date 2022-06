Comment utiliser gratuitement microsoft Word

Microsoft Word est sans doute l’un des traitement de texte les plus utilisés au monde, que ce soit par les particuliers ou les entreprises. Le problème le plus rédhibitoire est souvent son prix. Pourtant il existe plusieurs manières d’utiliser Word, sans payer.

La première solution, la plus pratique, est d’utiliser la version Web de Microsoft. La seule chose qui est demandée est de se créer un compte Microsoft. A partir de là, il suffit de se connecter à son compte pour accéder aux services Word, et cela permet même de retrouver ses documents depuis n’importe quel ordinateur puisque tout est stocké sur le cloud. Cette version gratuite et en ligne a bien évidemment des limitations par rapport à la version bureautique payante mais à bien des égards elle suffira aux utilisateurs de traitement de texte lambda, n’ayant pas besoin des fonctionnalités les plus avancées.

La seconde solution est la version mobile de Word. Celle-ci est téléchargeable gratuitement, là aussi moyennant la création d’un compte Microsoft. Cette version propose la plupart des fonctionnalités de Word – pas toutes – et peut se révéler très utile. Néanmoins elle a un désavantage assez clair : son utilisation sur smartphone. Taper du traitement de texte sur un écran tactile n’est pas forcément le plus optimal. Il est toujours possible d’utiliser un clavier pour smartphone afin de régler le problème, mais cela reste un élément à prendre en compte. Notez également que, même si l’application est téléchargeable sur tablette et autre, elle sera payante pour tout appareil d’une taille supérieure à 10 pouces. Cette application reste donc relativement pratique pour faire des petits amendements à un texte par exemple, plutôt que pour rédiger une note.

Une technique plus hasardeuse est de bénéficier des accès d’autres personnes. En particulier, les étudiants sont nombreux à avoir, via l’université, un accès à des comptes comprenant un pack Office – avec Word et toute la suite – qu’ils peuvent installer sur jusqu’à 5 appareils. Rien ne dit que ces cinq appareils doivent appartenir à la même famille. Seul problème, il est possible que l’accès soit révoqué à la fin des études…. ou pas.

Reste toujours la possibilité d’utiliser un compte Word à plusieurs, comme nombre de personnes le font pour Netflix. Ça ne rend pas Word gratuit mais permet de largement partager les coûts. Puisqu’un abonnement individuel coûte 69€ et peut fonctionner sur cinq appareils, tandis qu’un abonnement familial coûte 99€ et peut fonctionner pour jusqu’à six personnes, sur cinq appareils chacune. Pour une solution temporaire, il reste toujours l’essai gratuit de Microsoft Word.

Et si vous n’êtes toujours pas satisfait de ces possibilités, vous pouvez toujours vous tourner vers les options gratuites de traitement de texte : Open Office, Google Docs, ou Page sur les produits Apple.