Comment nettoyer votre clavier d’ordinateur portable

Les ordinateurs portables ont de plus en place dans nos vies. Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, nous passons beaucoup de temps à pianoter sur nos claviers. Mais entre la poussière, les cheveux et autres restes alimentaires, les claviers restent rarement propres longtemps. Voici quelques conseils pour le faire au mieux.

Plusieurs outils peuvent vous servir :

Les bombes à air compressé sont un choix efficace et polyvalent, qui peuvent même servir à nettoyer le reste de votre ordinateur portable, si vous avez le courage de le démonter.

Il existe des brosses spécialisées dans le nettoyage à des prix modiques. Mais toute brosse à poils souples, y compris des pinceaux ou même une brosse à dents peuvent faire l’affaire (tant que les poils ne sont pas trop durs).

Des chiffons en microfibres peuvent être utiles, tout comme des coton-tige. Utilisés avec un peu d’eau ou d’alcool, ils le seront encore plus.

Un mini aspirateur, à faible intensité peut aussi être un bon choix, mais attention à ne pas prendre une machine trop puissante qui risquerait de décoller des touches.

Une autre solution peut aussi être d’utiliser un outil adapté pour retirer les touches de votre clavier, si et seulement si c’est un clavier mécanique et si vous savez le faire, cela est sans danger, mais pour des utilisateurs expérimentés cela peut présenter un petit risque.

Comment nettoyer son PC ?

Pour nettoyer au mieux votre ordinateur, pensez à l’installer sur une surface plane dégagée, relativement large et préalablement nettoyée. Pensez bien à éteindre l’ordinateur et à le débrancher de toute alimentation avant d’agir.

S’il y a des traces de gras ou autres sur votre clavier, le mieux est d’utiliser votre chiffon ou vos cotons tiges imbibés d’eau (ou d’alcool en cas de tâches tenaces). Vous pouvez aussi prendre un cure dent ou une brosse à dents à poils un peu plus durs pour frotter. Une fois les tâches nettoyées, il est temps d’enlever les saletés qui ont pu se loger sur votre clavier.

Le plus simple pour se débarrasser des saletés est de placer le clavier de l’ordinateur à la verticale (ou à un angle entre 45 et 90 degrés) et de commencer par le secouer gentiment. Ensuite inclinez le dans un sens, puis dans un autre à mesure que vous passez la brosse/le chiffon et/ou la bombe à air comprimée et l’aspirateur. Cela devrait permettre d’enlever une bonne partie des saletés.

La dernière solution consiste à enlever les touches et les nettoyer individuellement. Cela demande toutefois plus de temps et de dextérité.