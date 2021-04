Revue de presse people du 10 avril 2021.

Une question revient en boucle cette semaine, vous l’avez sûrement entendue : Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de charmes, leurs rires plein de larmes ? Auraient-elles perdu leur flamme ? Où sont les femmes ?

Alessandra Sublet, à nouveau célib', profite de ses copains ! Après deux ans, le couple que la présentatrice de 44 ans formait avec Jordan, de 13 ans son cadet a cassé, « parce qu'il tournait en rond », selon un proche. Les hebdos people les avaient plusieurs fois montrés complices, partageant de folles aventures en mode « sports et loisirs ». Mais c'est vrai que « quand tu te retrouves à te coucher alors que lui, il joue à WarZone, (un jeu video sorti il y a un an, ndlr), c'est sûr, il y a un décalage » avait avoué la comparse de Nicolas Canteloup. Et pour changer d'air, elle a d'ailleurs décidé de quitter Paris pour s'installer dans les environs de Nice. Voici qui révèle toute l'affaire cette semaine, laisse même entendre qu'elle pourrait à présent choisir de réaliser son rêve : devenir comédienne.

Charlotte Gainsbourg dans la rue. Comme elle est revenue vivre en France après 7 ans à New-York, en même temps, ca devait arriver. Pas de masque, un chien en laisse et un regard noir pour le photographe qui la piste. A part ça ? Elle n'a pas pris une ride, elle porte son masque dans le cou, et rit à gorge déployée quand elle joue avec son chien, assise sur une pelouse du VIIème arrondissement… Et même si, en toute normalité, elle évoque la difficulté de la vie à deux, notamment quand les enfants s'en vont, elle continue, depuis plus de 20 ans, à filer l'amour avec Yvan Attal.

Dans l’avion : Jill Biden est une petite rigolote ! Elle sait faire des Poissons d’Avril comme personne. Cette année, elle a trompé tout son monde, agents du Secret Service comme journalistes alors qu’elle a joué les hôtesses de l’air sur un vol qui la ramenait à Washington. Déguisée, perruque courte noire, uniforme, badge au nom de Jasmine et masque noir, la first lady a proposé des glaces à tout son staff et personne ne l’a reconnue. Ce n’est que parce qu’elle a refait le même trajet en sens inverse sans perruque qu’ils ont découvert sa véritable identité. Et apparemment, c’est une récidiviste : le président a raconté que chaque année, il se réveillait le 1er, la peur au ventre de se faire encore avoir. Il a aussi raconté qu’alors qu’il était Vice Président des Etats-unis, et voyageait à bord d’Air Force Two, sa femme avait surgit d’un coffre à bagage, causant une peur bleue à tout l’équipage. Sacrée Docteur Biden !

Kim Kardashian goûte à nouveau au plaisir de se balader les fesses à l’air ! (Ah bon, mais elle en avait vraiment perdu l’habitude ??!) Un de ses proches dit dans Chez les naturistes : Depuis son divorce,(Ah bon, mais elle en avait vraiment perdu l’habitude ??!) Un de ses proches dit dans Public que « son mari lui disait constamment de se rhabiller et contrôlait tout ce qu’elle portait. Maintenant elle peut s’exprimer. » Oui ! Libérez Kim ! Et dans le Daily Mirror, on apprend même que ce qu’elle préfère par dessus tout, faire toute nue, c’est dormir et bronzer. Et c’est sûr que vu la taille de ses maillots de bain, ils ne laissent que peu de marge pour camoufler une éventuelle trace de bretelle….

Sur Internet : La soeur de Kim, Khloé Kardashian a, elle, vécu un véritable traumatisme cette semaine ! Une photo d’elle a été diffusée sans son consentement. Au secours ! Elle prenait de la coke ? Elle se rasait le crâne ? Elle emballait Kanye West ?? Non, elle était en maillot, comme d’habitude. Elle posait, comme d’habitude et elle souriait, comme d’habitude. Ben alors ? La photo n’était pas retouchée. Arrrgghh ! Les équipes de l’influenceuse ont fait des pieds et des mains pendant des heures pour effacer toute trace de cette photo sur la toile, et l’assistant qui l’a posté par erreur doit sûrement croupir dans une geôle sans clim et sans internet, à l’heure qu’il est, même si pas un furoncle, pas un poil mal rasé ne dépassait du cliché originel.

A La Librairie : Rihanna, vêtue d’un chapeau ridicule, en fourrure oversized et d’un jean Gucci à 12.000 euros dont les jambes se terminent par des plumes, a fait rouvrir la librairie Amazon en pleine nuit pour faire son shopping tranquille (Là-bas Amazon a des librairies, mais n’aurait pas le service livraison en une heure ?? Le monde est sens dessus-dessous). C’est Public qui nous l’apprend et nous montre la chanteuse en photo, seul dans le magasins, des bouquins sous le bras. Du coup on sait ce qu’elle va lire ce soir : « Show Dog » de Phil Knight, le fondateur de Nike. Cette biographie dit-on ravira aussi bien les "amateurs de sports, que ceux qui s’intéressent à l’économie et au Management… » Qu’elle est studieuse, cette Riri !

Toujours à l’hôpital : Loana n’a pas assisté aux « 20 ans du loft ». La gagnante de l’ancêtre de la télé-réalité est encore alitée, cette fois, atteinte d’une forme sévère du Covid qui a nécessité une intubation. Pour qu’elle n’ait pas trop de regrets, elle qui misait tout sur ce show, avouons qu’elle n’a rien raté. Pas de coup d’éclat, pas d’instant mémorable même si l’émission est un certain succès d’audience. Quelque 1,2 million de téléspectateurs avaient choisi de voir les lofteurs en vieux. Et objectivement, il n’y a pas de gros dégâts, ils sont restés les mêmes mais sont juste un peu plissés. Public nous révèle les derniers petits secrets de l’émission : la piscine n’est pas la scène qu’on croit. Il ne s’agissait que de préliminaires, tout s’est passé après, à l’intérieur. L’une des candidates, Delphine (Tiens, elle s’appelle Castex, amusant, non ? Mais aucun lien) était sortie mystérieusement « pour raison médicale » au bout de 15 jours : eh bien elle était enceinte. Et enfin, Laure de Lattre, qui avait l’étiquette de la bourgeoise fatigante, à l’époque, s’était fâchée avec toute sa famille farouchement opposée à sa participation au jeu. Aujourd’hui elle ne veut plus entendre parler de cette expérience, et n’est pas venue à la réunion des anciens…

Dans le placard : Selon Public, Emma Watson est une Diva. L’hebdo révèle le visage caractériel de Hermione Granger dans Harry Potter. Plusieurs anecdotes le prouvent, pour l’hebdo : elle a claqué la porte d’un tournage, jugeant le script trop tiré par les cheveux; elle est hautaine et sourit rarement selon une ancienne collègue, et un jour, alors qu’elle avait deux heures de retard à un gala dont elle était l’invitée d’honneur, elle a refusé de se plier au jeu du tapis rouge, ou même d’être photographiée avec les célébrités présentes. Charming, isn’t it ?

Au restaurant : Eva Longoria a enfin remis des talons hauts. Depuis la naissance de son fils, il y a bientôt 3 ans, l’interprète de la très sophistiquée Madame Solis dans « Desperate Housewife"passait son temps le cheveu terne, en leggings, ou en costume de survêtement, haut et bas coordonnés et tristounets. Et bien pour aller diner avec son mari, elle a repris le make up, la belle robe et la sexytude ! Résultat, une photo du couple chic qui tourne dans vos hebdos et qui donnent envie de s’habiller nous aussi ! Même si c’est pour aller diner dans la cuisine…

Et puis, quand même « I Love Amercia », aussi…

Les anciens présidents américains forment un petit noyau dur de V.I.P à but lucratif : Les Obama écrivent des livres et des biographies « Feel Good », Clinton participent à des centaines de conventions par an, George W Bush milite pour l’immigration, Donald Trump lui… fait les mariages et les baptêmes ! Oui ! Vous pouvez louer Donald et Melania comme Guest Stars pour tous vos évènements importants ! Aucun tarif n’a été communiqué pour l’instant, mais vous pouvez remplir une demande sur leur site Internet. Il vous faudra préciser si vous souhaitez les deux, ou l’un sans l’autre, le lieu, la date, bien entendu, mais aussi quels sont les autres invités notables, et si des médias seront présents. Et s’ils ne sont pas dispo pour l’anniversaire de Grany, pas de problème, il existe aussi une autre solution payante : leur faire enregistrer des félicitations ou des voeux dédicacés !

Et pour finir en vrac, Stromae a un enfant de 2 ans avec lequel il fait de la trottinette, Emma Stone, elle, a eu son premier, Ophélie Meunier et son compagnon, Mathieu attendent leur deuxième; Corinne Masiero se trouve timide, peureuse et lâche; et pour Benabar, les victoires de la chanson sont une compétition corrompue. Bonne semaine !