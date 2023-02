Charles III investit pour séparer Harry& Meghan; Pierre Richard& Johnny Depp tombent amireux, Estelle Lefébure& David Hallyday aussi; Aya Nakamura victime d’un chantage à la sex-tape, Kylie Minogue d’une nouvelle disette; Elon Musk détruit des truies

Le Roi Charles sort l’artillerie pour faire revenir son fils : selon Public, il lui aurait proposé une belle rente s’il venait à son couronnement… mais seul. Choisir son père ou sa femme ? Quoi qu'il arrive, le dilemme est cornélien. Mais Buckingham aurait particulièrement bien travaillé son dossier et fourbit à Meghan une excuse toute trouvée : l’anniversaire d’Archie ! L'aînée des Sussex aura en effet, 4 ans le jour même où la couronne sera posée sur la tête de son Grand Pa. Son Prince de père pourra donc faire un aller-retour express, en sauvant les apparences. Enfin, s’il en reste à sauver, car cette semaine, la vieille jument qui a dépucelé Harry est sortie du bois. Et d’ailleurs, elle n’était pas si vieille que ça, 19 ans au moment de la saillie quand le poulain roux en avait 16 ou 17. Tu parles d’une « femme plus âgée ». Sasha Walpole a aujourd’hui 43 ans et 2 enfants. Elle « est conductrice d’engins de chantier » selon Closer. Pourquoi s’est-elle mise à raconter l’histoire ? « J’ai gardé le silence parce qu’Harry était un ami. Je n’ai pas cherché l’attention. » Et là ?

Après Pierre Palmade, c’est au tour d’Aya Nakamura d’être victime d’un chantage à la sex-tape. La chanteuse a porté plainte contre un corbeau qui lui réclame 250.000 euros. Le vilain est un cambrioleur, qui après s’être emparé de deux tablettes au domicile de la chanteuse, en a épluché le contenu et décidé de monnayer deux vidéos olé-olé. Le malhonnête demande donc sa rançon pour détruire les images et menace de les diffuser.

Charlène de Monaco s’éclate en solo à Paris, Laeticia Hallyday s’y dé-Jalil-ise; Maïwenn pourrit l’ambiance, Johnny Depp, sur pied; Christophe Dechavanne s’hypo-découple, Marc Lavoine se slow-recouple; quand Dion est boss, appelez la Chiéline

Pierre Richard et Johnny Depp, à la vie à la mort. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Jeanne du Barry, le dernier film de Maïwenn. Et on apprend dans Closer que le Français a sorti le grand jeu pour séduire l’ex de Vanessa Paradis : « du vin et des blagues ! ». « Le premier jour, il a tellement ri qu'il ne me quittait plus. »

Lili Rose Depp a séché le défilé Chanel pendant la Fashion Week. Bon, dit comme ça, ça ne paraît pas être l’info du siècle sauf qu’il se pourrait bien qu’elle ait refusé d’y être vue aux côtés de sa mère. Aux Etats-unis, la fille de Vanessa Paradis comme un tas d’autres enfants de stars est au cœur d'une polémique qui ne désenfle pas : les népo-babies. Au départ, il y a un journaliste qui a décidé de faire une liste exhaustive de tous les » fils et filles de » qui réussissent dans le showbiz avec ce titre accrocheur : « Elle a les yeux de sa mère. Elle a aussi son agent ». Les Etats-Unis, pourtant si friands de réussite quoiqu’il arrive, se découvrent envieux des facilités rencontrées par ces petits chéris et les pointent d’un doigt vengeur. Tout le monde s’en mêle : les internautes postent tous les jours leurs découvertes sur qui est l’enfant de qui et de grandes stars se sentent obligées de voler au secours de leurs jeunes confrères. Marion Cotillard par exemple : « à partir du moment où on a du talent, on va pouvoir faire une carrière. Si on n'en a pas, ça va s'arrêter assez vite. Surtout que parmi ceux qui étaient sur cette couverture (celle de l’article), il y a des gens extrêmement talentueux. »

Emmanuel & Brigitte Macron (très) tactiles à Deauville; Céline Dion : un livre révèle le côté (très) obscur de son défunt marygmalion; Charlène de Monaco se belle-mémérise, Joy Hallyday se pétassise, Cher se madonnise, Loana se repaupérise

Les fils de Pamela Anderson sont « ses pom pom girls ». Ce que la bimbo voulait dire par là, c’est que Brandon et Dylan, 26 et 25 ans sont ses plus fidèles soutiens. Et ils font un travail remarquable selon Gala. Grâce à eux, l’actrice a commencé à montrer une image beaucoup plus riche que la simple(tte) bombe au maillot de bain rouge d’Alerte à Malibu. Ce sont ses fils, qu’elle partage avec son ancien mari Tommy Lee qui l’ont convaincu de raconter son histoire à travers un doc et une biographie. Ils sont malins, équilibrés « Ma mère adore tomber amoureuse. Et elle doit aimer l’idée que l’amour… s’estompe », et c’est à leur bras désormais qu’elle se rend sur les tapis rouges, existant à travers autre chose que ces divorces.

Jennifer Lopez sermonne Ben Affleck qui s’emm… comme un rat aux Grammy Awards. La chanteuse a été prise en flag de remontrance : « Arrête ! Aie l’air plus sympathique… Aie l’air motivé ! » Il faut dire que de son côté, l’acteur n’a pas desserré la mâchoire, semblant au comble de l’ennui durant toute la soirée. Les internautes, qui l’ont aussi remarqué, en ont fait des blagues toute la soirée : « peu importe la journée pourrie que vous ayez eu, vous ne serez jamais aussi malheureux que Ben Affleck aux Grammys. »

A propos des Benifer, Estelle Lefébure et David Hallyday pourraient bien suivre leurs traces. Selon Coser, ils sont redevenus complices comme jamais : l’ex d’Arthur et le fils de Johnny multiplient les retrouvailles autour d'événements familiaux - comme le mariage de leur fille aînée et la naissance de leur premier petit-enfant, jusqu'à partager à présent des projets professionnels. Pour le magazine, il n’en fallait pas plus pour mettre de l’eau dans le gaz entre David et sa femme actuelle. « Trop de non-dits, trop de disputes », Alexandra Pastor a même pris un peu large pendant un temps. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu’elle serait disposée à donner une nouvelle chance à son mariage.

Brad Pitt & Charlotte Casiraghi s’isolent pour le nouvel an; Stéphane Tapie révèle l’histoire secrète entre Brigitte Macron et son père; Mais qui est la cougar qui a sauvagement déniaisé Harry ? Carla Bruni buvait, Karine Le Marchand trinquait

La plus petite des Kardashian fait aussi dans le mauvais goût, et malheureusement, ce n’est pas étonnant. Kylie Jenner a décidé d’organiser une fête d’anniversaire pour ses deux enfants, nés à 4 ans d’écart mais quasiment le même jour. Bien sûr, il y a les cadeau un poil démesurés, comme les trois véhicules à pédales pour son fils de 1 an - mais en même temps quand on a déjà offert à sa fille de 5 ans un sac hermès et et une bague en diamant, ça parait presque cheap. Mais que dire de la déco ? Selon Public, la fête a coûté 500.000 dollars. Elle a recouvert sa maison de ballons, engagé des animateurs pour des ateliers créatifs, rempli des piscines de balles, gonflé des aires de jeux extérieurs et… gros impair, recyclé le décor du concert de son ex Travis Scott, une grosse tête dont la bouche ouverte fait office d’entrée, qui a fait 10 morts, il y a deux ans, étouffés dans la foule. Funeste ? Déplacé ? Irrévérencieux ? La toile a choisi et a largement hué cette décision.

Britney Spears a frôlé un retour à la thérapie forcée. Gros pataquès et petits mensonges au Pays des Merveilles Destroy de la star de la Pop : mardi devait se tenir une « Intervention » pour la forcer à se soigner. Son entourage, redoutant un danger de mort, carrément, avait planifié de l’emmener dans une maison louée pour l’occasion, de lui présenter la situation en présence de plusieurs médecins et de la forcer à rester là plusieurs mois pour stabiliser son état. Tout a capoté. Les plans dévoilés, la star hurle son indignation depuis, sur Internet, entre « je vais bien, tout va bien, il n’a jamais été question d’intervention », « tout ça va trop loin » et compte Insta éteint et rallumé aussi vite.

Louane dévoile être toujours en proie à ses troubles alimentaires. « Je sais que je n’en suis pas complètement sortie ». Et elle rajoute se savoir limite parfois. Boulimique d’abord, Elle raconte avoir voulu se soigner seule, mais être tombée dans l’hyperphagie, c'est-à-dire des crises où l’on mange beaucoup trop. A seulement 26 ans, la chanteuse a déjà affronté bien des catastrophes. Les attaques grossophobes au collège, la perte des ses deux parents à un an d’écart et maintenant ce corps qui ne la laisse pas en paix. Aucun doute que ça fait beaucoup à digérer pour une si jeune personne.

Elon Musk est-il un apprenti sorcier ou boucher ? Paris Match offre sa Une au (mauvais ?) génie du business et lève un peu plus le voile sur sa folie. Ses méthodes de management, notamment, sont difficiles à excuser. On le sait maintenant, 8 salariés de Twitter sur 10 ont été virés comme des malotrus, et les derniers ont reçu cette charmante mise en garde : « Twitter va devenir extrêmement hardcore. Les salariés devront travailler de longues heures, à haute intensité ». A prendre ou laisser : ils avaient 48H pour donner leur réponse via un clic informatique. Le deuxième homme le plus riche du monde (il est passé derrière Bernard Arnault depuis le rachat de la plateforme) invite ses salariés à travailler « comme s’ils avaient une bombe attachée autour de la tête ». Charmant ! Son manque de commisération prend même une saveur âcre, quand le magazine pointe une enquête en cours sur les expériences « limites » que Neuralink multiplient à la pelle pour mettre au point « l’homme augmenté », graal du fondateur de Tesla. Cochons, singes, moutons, 1500 animaux seraient déjà morts sur le billard, rejetant les puces électroniques qu’on tente de leur implanter dans le cerveau. Un chiffre « anormalement élevé » pour ce genre d’essais.

T’as vraiment craqué ton pantalon, ou tu es juste content de me voir ? Voilà ce qu’aurait pu demander Jennifer Aniston à Harry Styles après un incident TRES embarrassant pour le chanteur. En plein concert, il s’est agenouillé en sa direction, tout émoustillé de savoir « Rachel » de Friends dans le public. Elle était son idole de jeunesse et il l’a fait savoir plusieurs fois. Agenouillé, donc, il donne un petit coup de rein, et paf tout a craqué ! Enfin l’entrejambe de son pantalon de scène. Grand Ouvert ! Le pauvre a d’abord emprunté un t-shirt qui traînait pour se cacher, puis il a pu finir son set avec un drapeau enroulé autour des hanches, qu’un fan a bien voulu lui envoyer depuis la fosse. « Ca n’était pas du tout prévu dans le spectacle » a-t'il pu articuler entre deux sourires gênés, vivant probablement là son deuxième pire cauchemar après celui où il partait nu à l'école.

Vos hebdos préparent la Saint Valentin comme ils peuvent. Point de Vue par exemple propose un palmarès des plus beaux partis du moment, basé sur la fortune, la notoriété et le prestige… Oui, on peut se demander pour qui est écrit cet article : pour les coureurs de dote ? Pour les Dame Rallye qui cherchent à (très bien ) marier leurs filles ? Malaisant, comme on dit aujourd’hui. Heureusement, Public a choisi de revenir avec humour sur les pires cadeaux d’amour des stars. La palme revient à Brad Pitt : du temps de leur mariage, il avait offert une boite de bonbons à la menthe à Angelina Jolie, car « il la taquinait souvent sur sa mauvaise haleine ».

Pour finir, avec un financier pistache : André Dussollier entre toujours sur scène du pied gauche. Sami Naceri, 61 ans, a une nouvelle petite amie, Athéna, 28 ans. Pas assez de place sur le selfie : Kim Kardashian a dû rogner un cliché d’elle avec Oprah Winfrey et Jennifer Lopez pour le publier sur Twitter, sorry JLO ! La rivale de Shakira, ClaraChia Marti, 23 ans, a été hospitalisée après une crise d’angoisse : la maîtresse de Gerard Piqué est violemment harcelée par les millions de fans de la chanteuse. Angèle est polyamoureuse, plutôt bi-sexuelle. Valérie Trierweiler est célibataire : son histoire avec le rugbyman Romain Magellan, aura duré 5 ans, tout comme celle de Kylie Minogue avec Paul Solomons. La chanteuse était retourné vivre en Australie pendant le confinement, lui était resté à Londres. L’amour à distance, ce n’est pas pour tout le monde.