Charlène veut exfiltrer les enfants princiers de Monaco; Laeticia Hallyday vend la Savannah (et envoie les meubles en tournée); Brad Pitt et Jennifer Aniston saint-valentinise à Paris; Céline Dion s'y QGtise; Clara Luciano s'éprend d'un quinqua (pop) star

Unes des Hebdos People

Mais aussi : Kylian Mbappé pourrait bientôt gagner 1,2 million par semaine; Valérie Pécresse se dit « hyperbouillante »; Ségolène Royal adopte le look négligé et Johnny Depp quitte le sien;

Bonnet blanc ou blanc bonnet, cette semaine, les People naviguent entre deux eaux.

Charlène, au fond du trou ou bien presque arrivée au sommet ? Les hebdos nous donnent des nouvelles contradictoires cette semaine. Public de son côté, nous indique que la Princesse n’a toujours pas gagné l’autorisation de sortie de sa « clinique psychiatrique » et veut y voir une preuve de sa fragilité psychologique persistante. Et à bien y lire, l’hebdo en rajouterait même une louche revenant sur la visite express des jumeaux du couple cet hiver. En fait, les enfants n’auraient même pas pu voir leur mère, « Jacques et Gabriella auraient été terriblement choqués de voir leur mère dans cet état de fatigue et de faiblesse ». Mais pour Voici, qui met également l’ancienne nageuse olympique en Une, l’histoire est tout à fait différente : L’épouse d’Albert II aurait largement regagné en confiance, serait sevrée des médicaments et tenterait maintenant de se soustraire à ses obligations princières, se limitant au stricte minimum. Depuis la Suisse où elle se sent particulièrement sereine, nous explique l’hebdo, elle serait en train d’organiser sa nouvelle vie, et reste informée quotidiennement de ce qui la concerne sur le Rocher. L’intervention de la Tante Caroline auprès de l’ancien directeur d’école des enfants pour s’enquérir de leur socialisation, l’a par exemple particulièrement irritée, estimant que la soeur du souverain « outrepassait son rôle ». Charlène négocierait donc pied à pied avec son mari pour que leurs enfants soient moins exposés et vivent comme elle, une semi-retraite (dorée). Bref, version A ou version B, le résultat est le même, la Princesse n’est pas prête de réintégrer le bousin.

La maison de Johnny en France est enfin vendue ! Marnes-La-Coquette, la Savannah, 900 mètres carrés habitables dans un domaine privé à 20 kilomètres de Paris, dernière demeure du chanteur : fini ! La promesse est signée pour 10 millions d’euros, 2 de moins qu’espérer. Pour Closer qui a mis ce scoop en Une, Laeticia Hallyday est ainsi en passe de solder la dette fiscale de Johnny. Les clés seront rendues en Mai, il va donc falloir tout vider avant, mais sa veuve a promis de conserver des traces de cette vie : le bureau de l’idole des jeunes notamment sera entièrement reconstitué et « partira en tournée » dans toute la France, avec objets, livres et costumes du chanteur.

Brad Pitt et Jennifer Aniston ensemble à Paris pour la Saint-Valentin. Les deux acteurs, mariés entre 2000 et 2005, remettent-ils le couvert ? Ils ont été vu au restaurant, en tête à tête, le jour de la fête des amoureux. Malheureusement, selon une cliente, l’éternelle Rachel de Friends n’avait pas fait beaucoup d’efforts vestimentaires, portant une simple veste sur un jean, laissant ainsi peu d’espoir à une "benifer ». D’autant plus que l’actrice n’en finit plus d’expliquer à quel point elle est amie avec son ex, « Brad et moi sommes copains, de très bons amis » et ils « échangeraient » même régulièrement. La discussion a donc surement plutôt tourné autour d’Angelina Jolie et de la plainte que Brad Pitt vient de déposer contre elle. Il a décidé de contester la vente de ses parts du château de Miraval, en Provence. Selon lui, la mère de ses enfants a délibérément violé l’accord qu’ils avaient passé ensemble : à l’époque, ils avaient promis par écrit de se proposer d’abord mutuellement les parts de l’autre, en cas de désir de vente.

Céline Dion va poser durablement ses valises à Paris. Gala en rêve, en tout cas. Dans les colonnes de l’hebdo, et malgré les annulations à répétition ces dernières semaines, il est question que la chanteuse arrive chez nous mi-mai avant le début de ses concerts européens et qu’elle y reste jusqu’en Septembre. Depuis la capitale elle rayonnerait en Allemagne, en Suisse, en Grèce… L’hebdo nous apprend que la plus française des québécoises a ses habitudes dans un Palace du 8ème arrondissement. C’est là que la presse avait campé il y a deux ans et décortiqué tous les looks loufoques de la diva, jusque’à l’overdose. Au point que les québécois moque gentiment notre fascination/répulsion pour Céline. « Tous républicains qu’ils soient, ils (les français) gardent pour la royauté une nostalgie inoxydable» et «ils veulent une Céline Dion royale !». Nous la traiterions ainsi comme une princesse quand eux, les canadiens l’aimeraient à l’inverse pour sa grande simplicité d’accès…

De royal, chez nous, il ne reste effectivement plus grand chose. Même Ségolène semble aujourd’hui avoir usurpé son nom : l’ex candidate à la présidentielle, s’est rendue comme le tout Paris, cette semaine, voir les oeuvres de Charles Rey. Et son look n’est pas passé inaperçu : « Royal au bar PMU » selon Public : une casquette gavroche vissée sur la tête, une grosse doudoune et… un jogging, carrément. C’était tout l’opposé pour son ex, François Hollande, accompagné de sa compagne, Julie Gayet, qui arboraient, eux, l’élégance réglementaire parisienne.

1,2 millions d’euros pas semaine, c’est la proposition (indécente) du PSG à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester jouer à Paris. Ce salaire ferait du jeune français le footballeur le mieux payé au monde. Champion du Monde 2018, il est courtisé depuis des semaines par le Real Madrid qui voit ainsi reculer ses espoirs d’accueillir Kylian en Espagne. Impossible pour eux de s’aligner avec de telles sommes : là-bas, le salaire ne serait « que » de 50 millions d’euros l’année. De quoi se payer un ou deux Raiders au distributeur du club, quand même…

Clara Luciani s’affiche dans Voici avec son boy-friend. Enfin, son man-friend, puisque Alex Kapranos a 50 ans. Il s’agit du leader du groupe britannique « Franz Ferdinand ». L’histoire parait solide et dure depuis plus de 2 ans : les tourtereaux ont passé le confinement en Ecosse, terre natale de Monsieur et depuis, c’est à Paris qu’ils roucoulent main dans la main. La paparazzade est à voir dans Voici, jeans et longs manteaux bleu-marine, assortis et souriant, entre ex toxique et passades de quelques semaines, l’hebdo se lâche : « ça la change de ses histoires passées ».

L’interview People de Valérie Pécresse. Gourmande, « hyperbouillante », aimant la boxe et buller : la candidate à l’élection présidentielle s’est livrée à Closer et dresse un portrait d’elle-même plutôt contre-intuitif. On apprend encore qu’elle est plutôt aventureuse, qu’elle est partie visiter la Russie à 16 ans, puis l’Asie, avec des copains, sac au dos. Ado la jeune Valérie était un peu « coeur d’artichaut », fan du film « Hair dont elle avait tapissé ses murs de posters ». Aujourd’hui, la première des Républicains assume sa position, sa famille, son style de vie et à l’instar d’Angela Merkel met un point d’honneur à continuer à faire ses couses elle-même. « Les gens sont toujours étonnés de me voir pousser un caddie. »

« Plus belle la vie », finira, finira pas ? La poule aux oeufs d’or de France 3 commence à fatiguer. Et pour cause, la série est à l’antenne depuis 18 ans, c’est plus que Santa Barbara et Dynastie réunies… Près de 4500 épisodes ! Pour Public, il faut s’accrocher : les audiences chutent aussi les négociations pour continuer à tourner sont tendues, mais ça peut encore passer, notamment, si les acteurs acceptent de baisser (encore) leurs salaires pour passer sous la barre des 300 euros par jour de tournage. Chez Voici, en revanche, c’est plié : le contrat est rompu, la série n’attire « plus que » 2,5 millions de téléspectateurs, et dès la fin du mois de décembre, les 250 personnes de l’équipe n’auront d’autre choix que de trouver un nouveau boulot.C’est peut-être une bonne occasion de passer à autre chose, non ?

Et la tournée de génépi pour finir : La Serbie récompense Johnny Depp, remercié de "s’ouvrir à la communauté artistique locale ». Bon, très bien. Gala évoque la présence de l’acteur avec des cheveux châtains « suspects ». C’est vrai que sur la photo, ils ont enfin l’air propre. Mylène Farmer a assisté incognito au spectacle de sa copine Muriel Robin. Pour la saluer discrètement, l’humoriste avait rebaptisé l’un de ses personnages « Madame Farmer ». Tout le monde veut jouer dans Léo Matteï, la fiction de TF1 avec Jean-Luc Reichman : l’ex d’Alexandra Lamy, Thomas Jouannet et le rappeur vintage, Stomy Bugsy, le fondateur du Ministère A.M.E.R dans les années 90, sont annoncés dans les prochains épisodes. Nathalie Portman et son mari, le français Benjamin Millepied seraient sur le point de s‘installer durablement en Australie. Estelle Denis et Raymond Domenech ont beau être séparés depuis plus d’un an, ils sont restés très proches, jusqu’à partir ensemble en vacances à Noël. Britney Spears a signé un contrat de plus de 13 millions d’euros pour écrire ses mémoires. Gerard Depardieu a ouvert un compte Instagram : premier post, première bourde, un cliché de l’acteur en compagnie de Vladimir Poutine a vite été retiré.

