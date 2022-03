Charlène de Monaco veut mivorcer (divorcer à demi); Michel Berger aimait une autre que France Gall; Gérard Depardieu range la cuisine de sa fille, Jennifer Lopez ne se lave pas les cheveux en voyage; Stromae & Kim Kardashian esclavagisent leurs employés

Une des hebdos People

Charlène de Monaco est revenue mais reste invisible. Tous les hebdos en parlent : le communiqué lisse et froid est discrètement arrivé dans les rédacs. Officiellement, donc « leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la Princesse Charlène peut désormais poursuivre sa convalescence en Principauté ». Mais y a un « mais » : pas une photo n’a fuité, ni à la descente de l’avion, comme à l’aterrissage d’Afrique du Sud, ni à l’arrivée à Roc Agel. Car le retour est mi-figue, mi-raisin. La Princesse est revenue mais n’a pas posé un pied au Palais. Les plus prudents évoquent un retour progressif à la vie protocolaire, d’ici un mois ou deux. Mais de son côté, Voici évoque plutôt un levier de négociation pour la séparation. La Princesse voudrait le divorce, mais Albert serait prêt à tout pour l’éviter. Voilà ce qui est sur la table : Charlène pourrait vivre dorénavant en Suisse, les enfants viendraient la voir à toutes les vacances, et elle accepterait d'apparaitre sagement aux côtés d’Albert, lors d’une poignée d’évènements phares du Rocher, définis à l’avance. C’est à prendre ou à laisser.

Stromae abuse de ses danseurs. Des horaires de travail à rallonge, debouts dans le froid de Janvier, cinq jours durant et pire : ces professionnels recrutés sur casting n’ont même pas été payés. Ils ont reçu 150 euros de défraiement pour l’ensemble de la prestation, très loin du salaire légal minimum et pas même suffisant pour faire face au budget transport de certains. Pourtant, on ne peut pas dire que la production manquait d’argent : « Fils de joie », tube du dernier album, est selon les propres dires du chanteur, « le clip le plus cher de (sa) carrière ». Muet pour l’instant, Stromae était-il au courant de ces traitements ? Public rappelle sournoisement que selon ses sources, il est particulièrement exigent et « contrôle tout dans les moindres détails ». On peut douter, alors ?

Kim Kardashian aussi est une esclavagiste. Une fois n’est pas coutume, l’influençeuse aurait mieux fait de se taire quand elle a balancé en pleine interview : « bougez votre cul et mettez-vous à bosser. On dirait que plus personne ne veut travailler de nos jours » à l’attention des femmes entrepreneures. Accessoirement, non, elle ne cite ni Macron, ni Trump, mais plusieurs ex-assistantes sont montées au créneau pour raconter à quel point elles s’étaient « bougez le cul » pour la bimbo… et pour rien. L’une d’elle raconte qu’elle n’a pas été payée pendant ses 5 mois d’activité et pire, elle s’est même fait remonter les bretelles parce qu’elle avait un boulot à côté. Le clan est par ailleurs connu pour engager des stagiaires lycéennes bénévoles, Voici révèle d'ailleurs les intitulés loufoques des postes à pourvoir : «courses à l’épicerie » ou « aide pour le chien ». Ça c’est de la formation !

Et les "bullshit jobs" devraient continuer à pleuvoir puisque la famille entière est repartie pour un tour de Télé-réalité. Quelques mois seulement après l’arrêt en grande pompe de l’émission historique, il se murmure que les soeurs siliKonées ont signé un contrat à 9 zéros pour être à nouveau talonnées tous les jours que Dieu fait par des équipes de tournage. Il faut dire que le produit d’appel est inédit cette saison : le divorce d’avec Kanye West qui continue de se jouer en direct. Après les dérapages du rappeur ces dernières semaines, le nouveau petit-ami comédien de Kim, Pete Davidson est sorti de sa réserve. Fini de se laisser marcher sur les pieds ! Il utilise les mêmes armes que son ennemi juré, les textos, bien entendu, diffusés à dessein par un gentil copain, entre intimidations et provocations. A la question : t’es où ? Il répond : « au pieu avec ta femme », photo à l’appui. On est en plein Truman Show au pays des cinglés.

Adele pourrait prendre finalement son service à Las Vegas. Des pourparlers sont en cours pour que les concerts aient lieu entre Juin et Septembre, mais adieu le Caesars Palace qui a fait la fortune de Céline Dion ! Il est rop tard pour modifier le planning mais le théâtre « Planet Hollywood », juste à côté pourrait faire l’affaire. Ce serait moins chic, mais ça permettrait de sauver les meubles. Pour mémoire, la chanteuse avait annulé sa série de shows pharaoniques 24H seulement avant le lever de rideau, rejetant tout sur le dos du covid et de sa chorégraphe qui voulait la faire marcher sur l’eau au milieu de la scène. La gamelle représente quand même un manque à gagner de 150 millions d’euros, on comprend alors pourquoi les organisateurs veulent mettre la diva sur scène, même si c’est au McDo !

Jennifer Lopez et Ben Affleck jouent à Nicole et François Toulemonde dans les rues espagnoles. Comme tout un chacun pendant ses RTT, elle ne s’est pas lavée les cheveux, a enfilé une salopette et des baskets, une queue de cheval vite fait et hop dehors. Les rues de La Grande Canarie sont calmes, le printemps pointe, l’occasion en or d’une ballade tranquille en amoureux avec Ben Affleck, en t-shirt / baskets, pareil. On pourrait presque oublier que les Benifer sont le couple le plus traqué par les paparazzis depuis leur retour de flamme, il y a un an. Toujours pas d’annonce d’un éventuel mariage, mais l'actrice enchaine les films à message. Après « Mary me », c’est « The Mother » qu’elle tourne en ce moment sur les terres ibériques.

La dernière amoureuse de Michel Berger voulait que ça se sache, mais en fait non. Il faut suivre ! Paris Match fait la réclame pour un livre écrit à quatre mains avec l’ultime compagne du chanteur, une top allemande. Beatrice Grimm s’était résolue à raconter les derniers mois du chanteur alors qu’il naviguait entre Los Angeles et Paris, que son mariage avec France Gall agonisait et que leur histoire à eux prenait corps. Yves Bigot, son co-auteur raconte comment elle a été effacée de la carte par le clan Berger, n’ayant même pas été invitée aux funérailles. Le témoignage avait valeur de réhabilitation, mais au dernier moment, il y a un an, patatras, la sexagénaire se retire du projet et souhaite même que le manuscrit soit « broyé » sans plus d’explication. Et bien c’est raté, le livre est sorti cette semaine.

Anne Hidalgo tacle Brigitte Macron gratis ! La Maire de Paris livre un interview de femme à femme à Closer. La journaliste demande si la candidate socialiste serait un peu cougar, en évoquant (naïvement ?) les 7 ans d’écart entre son mari et elle. « Ah non ! contrairement à d’autres, je n’aurais jamais pu tomber amoureuse d’un adolescent. » Bim ! Brigitte Macron vient de prendre une balle perdue au milieu d’un tir nourri qui visait ses détracteurs Fabrice Luchini, Cyril Hanouna, Vincent Lindon ou les autres candidats à la Présidentielle, « mégalomanes ». Et rassurez-vous, on apprend aussi des fondamentaux : Anne Hidalgo aime le fromage, elle apprécie que son mari prépare son diner et elle assume le temps qui passe. Formidouble !

Anthony Delon a décidé de tuer le père et entre dans les détails sordides de la violence d’Alain Delon. « Fais le tour de l’étang pour me montrer que t’as des cou…les ». Injonction faite en pleine nuit quand il avait 12 ans. Déchainement de coups et assiette littéralement jetée par la fenêtre pour s’être mal tenu à table. Promenade dans le jardin au petit matin à la demande de Mireille Darc, parce que ce père ne supportait pas de le voir au réveil. Le fils évoque dans cette autobiographie « une éducation à la dure », promet qu’il ne reste plus que de l’amour entre eux, qu’il a su se construire et le comprendre malgré tout. Mais difficile de ce côté de la page de conserver une image présentable d’Alain la Grosse Tête ! En 2022, on parlerait plutôt de père violent et abusif. A quand le mea-culpa rédempteur ?

Bosser en famille ne réussit pas à Audrey Fleurot. Closer donne son couple «en pleine crise », après que son compagnon, Djibril Glissant, ait réalisé deux épisodes de la deuxième saison de la série phare de TF1, « HPI ». Sanguin, le magazine révèle que Monsieur a été très exigent sur les tournages, au point que des disputes auraient éclatées. Eclats de voix et portes qui claquent, l’ambiance sur le plateau était tendue. L’hebdo avance même que le travail s’en ressent, l’enquêtrice haut potentiel étant moins joviale, moins concentrée. Elle qui vantait les mérites d’un père qui gère la maison pendant qu’elle est en déplacement…

Et pour finir sur une note sucrée : Quand Gérard Depardieu s’invite à diner chez sa fille, il apporte tout ce qu’il faut, cuisine, fait la vaisselle à la main, et range tout avant de partir. Phil Collins est très affaibli : à 71 ans, il en fait 20 de plus, mais continue à donner des concerts pendant lesquels il reste assis sur un fauteuil de bureau. Rihanna semble avoir décidé de ne pas s’acheter de vêtements pour femme enceinte : elle se balade ventre (et pas que) à l’air par tous les temps. Sandra Bullock, 57 ans, veut mettre sa carrière entre parenthèse pour se consacrer à sa famille. Voici entérine la séparation de Guillaume Canet et Marion Cotillard, l’actrice aurait emménagé chez une amie. Hailey Baldwin la très maigre épouse de Justin Bieber, 25 ans, a frôlé l’AVC : patraque, elle s’est rendue à l’hôpital pour s’apercevoir qu’un caillot avait temporairement bloqué l’oxygénation de son cerveau. Son chanteur canadien de mari n’en dort plus. Sophie Marceau dit «Essayer d’avoir 20 ans quand on en a 50, c’est ridicule ». Si Madonna pouvait l’entendre…