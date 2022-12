Charlène de Monaco sur-pète la forme, Nathalie Marquay sur-perd la sienne; Rihanna TikTokise son enfant, Karine Ferri en tic-tacise un troisième; Florent Pagny revit, Brad Pitt relove; Mathilde Seigner se sent septa, Katy Perry sent l’aphro

Unes des hebdos People

Karine Ferri attend un troisième enfant ! Selon Public, la grossesse est avancée de quatre mois déjà et on connait déjà le sexe de l’enfant : un deuxième garçon. Et bien sûr, ce projet était l’unique raison du grand ménage opéré dans l’emploi du temps de la présentatrice de TF1. Le magazine en profite pour nous donner le programme de Noël : le mari, le breton Yoann Gourcuff viendra dans le sud, dans sa famille à elle, où « nous aimons être le plus nombreux possible avec le plus d’enfants possible». Alors, c’est bien parti !

Tout ou rien : Rihanna dévoile enfin la bouille de son fils, 7 mois après sa naissance et avec un avalanche d’images. D’abord, il y a une petite vidéo TikTok, dans un siège auto, où l’on distingue un bébé tout rond, qui ressemble à son papa et qui sourit tout le temps. Puis il y a des photos d’un shooting de Maman, où il apparaît emmitouflé dans une couverture dans les bras d’Asap Rocky, pendant que la chanteuse en robe transparente et chevelure mousseuse (douteuse ?) fait la promo de son nouveau parfum. Prochaine étape de la communication : le prénom !

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont tout piqué à… Jean-François Copé. L’histoire est à lire dans Gala : le Maire de Meaux s’est remarié avec son amour de jeunesse, Nadia. Le retour de flamme a déjà 10 ans et a vu naître une petite Faustine. Les amoureux s’étaient rencontrés à la vingtaine et leur histoire avait duré plusieurs mois. Puis selon la version de Madame, racontée dans un sourire, l’ancien ministre était parti, l’avait « quittée pour une blonde ». Ils sont retombés l’un sur l’autre après avoir chacun construit une première vie, puis ne se sont plus quittés. Pour Gala, il s’agit là d’une histoire solide qui a permis à Jean-François Copé de faire le deuil de son ambition présidentielle, qu’il chérissait pourtant depuis ses 7 ans. Soit bien avant d’apprendre à se raser, lui.

Florent Pagny prêt à repartir en tournée : moins d’un an après l’annonce de son cancer du poumon, le chanteur a vendu des tickets pour des concerts qui se dérouleront cet été. Voici, Public et Closer évoquent tous les trois cet « incroyable come-back ». Conscient de ne pas encore pouvoir faire de longue performance par manque de souffle, il va privilégier les participations à des festivals.

Nathalie Marquay au fond du seau. Voici a retrouvé l’ancienne Miss pour son premier Noël sans Jean-Pierre Pernaut et ce n’est pas la joie. Sortie exceptionnellement de chez elle, elle porte un long manteau et un chapeau cloche qui semble bien trop grand pour elle, lui cachant les yeux. Un petit carnet et une cigarette à la main, elle a l’air perdu, déboussolé. Le magazine nous explique qu’elle ne sort de chez elle que pour se rendre chez un chiropracteur et qu’il lui est arrivé récemment de rester prostrée dans sa voiture, garée devant un temple bouddhiste, les yeux fermés. Sans doute un lieu propice aux conversations paranormales qui lui permettent de voir des signes envoyés par son mari.

Jamie Spears se défend pour la première fois en 10 ans : « où serait Britney aujourd’hui, sans la tutelle ? » Le père de la star a répondu à une longue interview dans le Daily Mail. Et selon lui, retirer ses droits à sa fille était la seule option possible. En plus d’une situation psychique déplorable, « elle était complètement ruinée » à l’époque. La protéger d’elle-même et lui permettre de maintenir le lien avec ses fils ont été les moteurs de ce père conspué, et tant pis s’il tient encore le mauvais rôle. Durant tout ce temps, il affirme qu’il a été particulièrement présent pour les fils de la chanteuse, participant avec leur père, Kevin Federline, à toutes les décisions importantes.

Le couple de l’année 2023 sera-t-il celui de Brad Pitt ? Public, Closer et Voici nous le clament en chœur : avec Inès de Ramon, 32 ans, c’est du sérieux ! La jeune créatrice de bijoux est apparue à nouveau aux côtés de l’acteur. Pour la première de son dernier film d’abord, puis pour sa soirée d’anniversaire. Ils ont partagé un dîner avec quelques amis pour ses 59 ans et à voir sa tête renversée, hilare, elle a l'air de bien apprécier son humour. Et vous savez ce qui d’une femme qui rit…

Jamie Foxx a fêté ses 55 ans à Paris en compagnie d’une brochette d’amis et de Pascal Obispo : la fête a duré bien tard, avec beaucoup de champagne et d’impro au piano. L’acteur américain avait choisi le restaurant italien préféré de Kylian Mbappé et Léo Messi.

C’est Noël à Monaco et Charlène nous en met plein le Point de Vue. Qu’il est loin le temps où toutes les unes ne parlaient que de la dépression de la Princesse ! Il y a seulement un an pourtant elle enchaînait les hospitalisations en Afrique du Sud. « Je me sens aujourd'hui tellement mieux que ce que je ne l'ai été ces dernières années. Je ressens moins de douleurs et beaucoup plus d’énergie ». Aujourd’hui son aplomb se propage et sa sérénité s’affiche ! En Une, on découvre la famille princière qui semble s’être coordonnée deux à deux : les filles en capes bleu nuit, les garçons en manteaux sombres. Les obligations protocolaires partagées en famille semblent être à présent, un jeu d’enfant !

Michel Polnareff est taquin et c’est Marc Lavoine qui trinque. Alors que l’homme aux yeux revolver était venu lui remettre un prix, il demande à Polna : « je t’embrasse ? ». Réponse de l’interprète de la « Poupée qui fait non » ? « Pas dans le cou ». Ahahah, Marc Lavoine a du rigoler bien jaune, après des semaines de polémique parce qu’il a embrassé une candidate de la Star’Ac.

Katy Perry se costume en racine de Gingembre pour une pub. Comme quoi, rien ne vaut un good old fashion buzz. Faut-il le répéter ? Il n’est pas nécessaire de montrer ses fesses pour faire parler de soi (n’est-ce pas, Madonna ?). La photo est reprise dans tous les magazines ou presque : on y voit la chanteuse arborer un costume ridicule de racine aphrodisiaque. Seul l’ovale de son visage est visible : le reste de son corps est recouvert d’une sorte de mousses maronnasse dont dépasse des morceaux biscornus. L’idée était de promouvoir une boisson énergisante , inventée par une amie d’enfance et qu’elle subventionne. Et aussi sûrement de s’avancer pour Halloween l’année prochaine.

Miss France occupe le terrain après son élection en début de semaine ; Indira Ampiot était Miss Guadeloupe, elle a 18 ans et est fan de foot et de films d’action. A part ça ? Elle est très belle. Bon. Le concours n’a pas soulevé beaucoup de commentaires dans la presse People car « cette année, elles sont un peu lisses. » a t-on soufflé à l’oreille de Gala. Heureusement, qu’il y avait (encore) Jean-Pierre Foucault pour faire le pitre, déguisé en Elton John. En tout cas, bravo Mademoiselle Ampiot et bon courage pour votre année de Foire à la Saucisse, de Kermesses communales et de Cyril Hanouna.

Amber Heard lâche l’affaire et permet à Johnny Depp de tourner la page. Les crad’ex auraient ainsi trouvé un accord : l’actrice abandonne son projet d’appel, et les dommages et intérêts qu’elle devait verser à l’ex de Vanessa Paradis passe de 8 millions à 1. Une « décision difficile » qui intervient après que la dame ait « perdu foi dans le système judiciaire » américain. Du côté du Pirate des Caraïbes, on se dit soulagé et on enfonce le clou : pour les avocats, cette décision démontre que Mme Heard reconnaît les conclusions de la justice. Et ils ont fait savoir que la somme sera versée à des œuvres de charité, « ce qu’il fera réellement » ont-t-il précisé en mode Grinch.

Pour accompagner la bûche : Mathilde Seigner se veut vieille : « Beaucoup de mes amis ont entre 70 et 75 ans, je me sens proche de cette génération, j’ai les mêmes goûts ». Hilary Swank 48 ans attend des jumeaux. Le Prince Andrew a enfin réussit à fourguer son chalet à Verbier : en vente depuis plus de deux ans, la maison de 7 chambres a trouvé preneurs auprès d’un couple britannique pour 22 millions d’euros. Katie Holmes est à nouveau célibataire, sa dernière historiette avec un musicien a pris fin au bout de 8 mois. Enfin un point positif pour Laetitia Hallyday : l’expo consacrée à Johnny qu’elle a mis 2 ans à mettre en place a démarré à Bruxelles : une réussite selon les premiers visiteurs. Shakira a engagé un gladiateur en tenue pour faire visiter Rome à ses deux enfants. Le rappeur Puff Daddy a offert un Range Rover chacune de ses jumelles pour leurs 16 ans.