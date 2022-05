Charlène de Monaco gagne à l’Albert-millions, Alina Poutine au Vladimilliards; Karine Le Marchand compte ses sous; Point de Vue voit Brigitte Macron se Bernadettiser, Closer, Marion Cotillard se célibatiser; Madonna veut que le Pape la confesse;

Unes des hebdos People

Cette semaine, évidemment, sur la Planète People, il faut laisser parler les petits papiers.

Retour de Charlène aux affaires ! La princesse de Monaco a repris sa vie publique en assistant à la remise du e-prix Monaco, une course de voitures électriques. Paris Match lui prête un sourire figé, Gala la trouve très élégante dans son tailleur pantalon noir et Voici balance les termes du contrat signé avec le prince : sa liberté va coûter 12 millions par an au Palais. Ce sera le montant de sa rente, ajouté à du personnel dédié pour la résidence genevoise qu’elle est en train d’acheter et qu’Albert va bientôt visiter. L’hebdo assure que la nageuse « n’a plus rien d’une petite chose fragile » et qu’elle a réussi à imposer ses volontés : vivre hors du rocher, voir les enfants pendant les vacances, quantifier ses apparitions publiques et même lui éviter tout contact avec son ennemie, la Princesse Caroline. Au traditionnel Bal de la Rose, pas question qu’elles se croisent. La vilaine belle soeur renoncera-t’elle à faire une apparition, papier crépon ?

Céline Dion fait son Adele. Comme la diva britannique, la québécoise a elle-même annoncé le report de sa tournée européenne sur Instagram et avec presque autant de sanglots dans la voix. Mais le message était bien plus sobre et malheureusement plus triste aussi. La chanteuse apparait habillée en noir, maquillée sobrement, parle posément dans un décor serein. Elle explique que sa condition physique ne lui permet toujours pas d’honorer la trentaine de dates prévues car elle l’empêcherait de « donner 100% d’elle-même » sur scène, ce que son public « mérite » pourtant. Un troisième report, et au Canada, comme dans Gala, le pavé est désormais jeté dans le Saint-Laurent : pourra-t’elle seulement rechanter, papier couché ?

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday prend un coup de vieux, Charlène de Monaco un retour de crosse; Vianney se fait revaliser la voiture; Fabien Galthié & Helena Noguerra sont amoureux; Rihanna veut accoucher en public, Nabilla 1 million & 1 palace pour Danse avec les stars

Que va-t’on bien pouvoir raconter sur Brigitte Macron, ces 5 prochaines années ? C’est l’exercice auquel s’est plié Point de Vue. Et preuve en est qu’il est bien difficile : après avoir mis bout à bout, tout ce qu’on sait déjà : elle fait du sport tous les matins, elle est la conseillère de l’ombre du président, elle travaille beaucoup, sans chichis, l’éducation est son champ de prédilection, elle est joyeuse et veut conserver sa vie de famille, le magazine du mercredi réussit à la comparer à … Bernadette Chirac. « Elles partagent de nombreux points communs ». Si j’étais l’une ou l’autre, je ne sais pas comment je le prendrais, papier Pierre Frey…

Dans Public, Laeticia Hallyday traverse une série noire. Et dans la vie ? Et bien rien de vraiment neuf, en fait. Certes la mort de Régine est une « douloureuse épreuve » mentionné en « Une » de Public. Mais, souvenons-nous quand même que, à la mort de Johnny, sa « grande amie" avait choisi le camp des ainés, Laura et David… De là à imaginer un chagrin de crocodile, il n’y avait qu’un pas… que le mag franchit sans vergogne ! Bon, mais il faut bien avouer que crise de goutte, plus vente ratée de la Savannah à Marne-la-coquette égal cocktail peu réjouissant qui vaut bien la mine plutôt renfrognée de la veuve du chanteur : aux cotés de Jalil Lespert à Los Angeles, derrière ses lunettes noires et son visage sans joie, elle tient son blouson serré sur ses épaules, comme pour lutter contre les frimas, réels ou virtuels, papier aquarelle.

Karine Le Marchand a t'elle des oursins dans les poches pour confondre ses travaux avec un placement de produit ? Il y avait déjà sur le soupçon de « je fais la promo des choix agricoles de la région en échange d’une subvention » (117 000 euros rendus par la présentatrice après le bad buzz) et maintenant il y a « je paye mes factures en temps d’exposition sur Instagram ». C’est ce que révèle un artisan à Public : « mais moi je m’en fous, je ne vends pas des produits qu’on achète en un clic ! » C’est sûr que quand on est plâtrier à Aix, on a d’autres chats à fouetter que de comptabiliser ses pouces en l’air, papier de verre…

À Lire Aussi

Seules à la maison : Brigitte Macron & Marion Cotillard sont dégoûtées de la laïfe (mais Sophie Marceau repeuple la sienne); La Reine d’Espagne danse la Macarena assise, Rihanna sort en chair et en plumes, Lenny Kravitz déambule en talons aiguilles

Marion Cotillard passe des vacances en célib’ mais pas en solitaire au cap Ferret. Closer est tombé sur l’actrice et sa tribu alors qu’elle partait faire un tour de bateau au banc d’Arguin, comme dans les Petits Mouchoirs. L’occasion pour le magazine d’entériner sa séparation d’avec Guillaume Canet. Avec ses enfants, des amis, sa mère, l’actrice semble zen. La paparazzade la montre très décontractée, en embarquant sur le Zodiac. Look grunge et casquette, elle s’assure surtout que les petits aient bien de la crème partout et que le gilet de sauvetage soit bien attaché, papier millimétré.

Alina Kabaeva, le secret de Poutine, gagne des millions et vit cachée en Italie. Ou en Suisse, on ne sait pas très bien. Paris Match a enquêté pour nous présenter l’actuelle femme du dirigeant russe, avec laquelle il aurait 3 enfants. Ou 5, on ne sait pas très bien. Ancienne championne olympique de gymnastique, leur relation s’illustre surtout par la somme des privilèges qui lui sont accordés. Le plus haut grade de l’Ordre du Mérite obtenu à 20 ans, la direction du principal groupe de presse russe avec un salaire à 8 chiffres à 30, plusieurs propriétés luxueuses données à sa mère, sa soeur ou encore sa grand-mère, un festival de gymnastique à son nom et plus récemment, un yacht à 700 millions de dollars, qui mouillerait en Italie et qui possède, comme le palais privé du président, une « acqua-discothèque ». Il s’agit d’une piste de danse qui peut etre arrosée, à tout moment du jour ou de la nuit, papier washi.

Kim Kardashian est passée à l’offensive pour imposer son couple. Son ex, Kanye West s’étant « retiré pour se soigner », la voie est libre pour se pavaner avec le petit Pete Davidson, 28 ans. Elle rêve qu’ils se fiancent dès l’été, apprend-on dans Public, et pour ça, il va falloir « amadouer un cerbère », la mère, Kris Jenner, et signer avec elle un contrat de respect de la marque « Kardashian ». Du coup, ensemble, ils multiplient les sorties sur tapis rouge, comme celui du Met Gala, où la Reine des influenceuses avait enfilé une robe mythique : celle que Marilyn Monroe portait quand elle avait susurré « Happy Birthday, Master President » à l’attention de John F. Kennedy. Toujours prête à raconter sa vie, elle a même avoué qu’elle avait dû perdre 7 kilos pour rentrer dedans et que dès les photographes partis, elle avait enfilé une copie pour le reste de la soirée, papier gauffré.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco mivorce en Corse, Audrey Fleurot à domicile, Vanessa Paradis vit son minonymat à L.A; Amel Bent accouche d’un troisième, Britney Spears couve une post partum; Ophélie Winter a la rage, Will Smith se laisse sadiser par Jada

Rihanna (encore) trompée ? Une anglaise de 45 ans, mère de famille ultra sexy assure avoir été approchée sur Instagram par Asap Rocky. Le rappeur en couple avec la barbadienne et père de son enfant à naitre, aurait multiplié les messages explicites et même invité la pipelette à le rejoindre après un concert. Jouant l’oie blanche, celle-ci n’aurait compris à qui elle avait à faire, qu’en demandant l’avis de ses filles, et sympa, par égard pour Rihanna, elle aurait refusé d’aller plus loin, papier vélin.

Le mari d’Amel Bent dort en prison. Sauvé in extremis de l’enfermement en 2020, cette fois, Patrick Antonelli est tombé pour s’être substitué illégalement à un garde du corps (de sa femme en l’occurence), pour avoir déclaré cette activité et touché une prime covid à laquelle il n’avait pas droit. Sa peine avait été ajourné pour qu’il puisse assisté à la naissance de leur fils et il s’est rendu lui-même pour effectuer ses 15 mois fermes. La chanteuse, magnanime, lui pardonne tout, gère les trois minots en solo et sera de retour au turbin, dès la mi-mai, vos papiers s’il-vous plait.

Victoria Beckham est une belle-mère vacharde. Les journaux People lui prêtent déjà une inimité pour sa belle fille, 10 jours après le mariage. Pourquoi ? Parce que Nicola Peltz a choisi une robe Valentino et non Victoria Beckham, pour dire oui à son fils ainé, Brooklyn. Du coup, pour bien montrer que Tatie Danielle a investi son corps, elle a posté un « Félicitations, M et Mme Beckham ! » au lendemain du mariage, s’asseyant royalement sur la volonté du couple de se faire appeler « Peltz-Beckham », papier Whatman.

À Lire Aussi

French pétasse, extorqueuse : Vanessa Paradis selon Johnny Depp, Italian pouf’ blindée : Carla Bruni selon Closer; Madonna se fait plaquer, Ophélie Winter se fait dompter, Franck Dubosc un peu des 2; Charlène de Monaco se paillimentait en Afrique du Sud;

Angelina Jolie, en Ukraine pour une visite presque discrète. L’actrice a choisi de se rendre à Lviv au chevet des réfugiés et initialement, la presse n’était pas conviée, seul un photographe « personnel » avait été autorisé à la suivre. Mais à l’ère des téléphones portables et des Internets, ma bonne dame, la venue d’une star de cette envergure ne reste pas longtemps secrète ! D’autant plus quand elle se prête gentiment au jeu des selfies, des photos de groupe, avec des enfants, des soignants, des passants… Il faut bien admettre son courage, voire don flegme quand elle est filmée très calme, se dirigeant vers un abri anti-bombardement alors qu’une alerte vient de se déclencher, papier cartonné.

Papier sulfurisé, papyrus et papier bulle, voici le méli-mélo de la fin, parchemin : François Xavier Demaison va avoir un premier enfant avec Anaïs épousée, il y a 3 ans. La chanteuse Diam’s raconte son parcours, de son succès à sa conversion à l’islam dans un documentaire qui sera diffusé au Festival de Cannes. Il y a (encore) de l’eau dans le gaz entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff : la chanteuse a retiré toutes les photos de son compagnon et producteur de son compte Instagram. Revoilà Katie Holmes accrochée à la bouche d’un monsieur ! Après la passade « chef », voici celle du «musicien ». Entendons-nous, l’ex de Tom Cruise aurait tort de se priver, mais il n’est peut être pas nécéssaire de l’imaginer casée pour de bon à chaque nouvelle promenade bras-dessus, bras-dessous et baiser échangé dans la rue… Sur Twitter, Madonna a demandé une audience au Pape François « pour discuter de sujets importants », comme ses trois excommunications pour blasphèmes : « je suis une bonne catholique, je le jure ! Enfin, non, je ne jure pas ! ». Est-elle crédible, papier bible ?