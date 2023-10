Cette flèche a été forgée dans un métal extraterrestre il y a 3 000 ans, Quand deux étoiles s'embrasent : le mystère de la Grande Éruption d'Eta Carinae au XIXe siècle

Une météorite découverte en 2023, photo d'illustration AFP

Et aussi : Images magnifiques des aurores boréales qui ont surpris les Européens récemment ! ; Perseverance a généré assez d’oxygène pour qu’un petit chien survive 10 h sur Mars ; Intrigante asymétrie des taches solaires : il y en a 2 fois plus dans son hémisphère nord qu’au sud !

Cette flèche a été forgée dans un métal extraterrestre il y a 3 000 ans !

Oubliez Mjölnir et autres armes fictives provenant des confins du cosmos : les artisans de l'âge du Bronze savaient eux aussi forger des objets avec des matériaux venus de l'espace. Une étude menée sur des artefacts trouvés en Suisse au XIXe siècle, plus particulièrement dans la région du lac de Biel, a permis de dater l'âge et l'origine d'une petite flèche de métal. Cette dernière, datant de 800 à 900 avant J.-C et conservée au Musée d'histoire de Berne, a été passée au crible d'analyses microscopiques et radiologiques.

> Lire la suite sur Futura Sciences

Images magnifiques des aurores boréales qui ont surpris les Européens récemment !

Les experts l'attendaient. Une éjection de masse coronale devait frapper le champ magnétique de la Terre la nuit dernière.

Ils l'attendaient et c'est bien arrivé. Et même de manière plus intense qu'ils l'avaient annoncé. La tempête géomagnétique provoquée a été classée G2. Comprenez qu'il ne s'agissait que d'une tempête « modérée ». Mais elle a tout de même offert le spectacle plutôt rare et merveilleux de quelques aurores boréales en France.

Tous les observateurs n'étaient pas les mieux placés pour en rendre compte.

> Lire la suite sur Futura Science

Perseverance a généré assez d’oxygène pour qu’un petit chien survive 10 h sur Mars

Le rover de la Nasa, Perseverance, a été envoyé sur Mars pour y chercher des traces de vie. Mais il a aussi emporté sur la Planète rouge un instrument destiné à préparer une future mission humaine sur place. Les chercheurs l'appellent Moxie, pour Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Son objectif : extraire de l’oxygène du CO2 contenu dans l'atmosphère de la planète Mars.

> Lire la suite sur Futura Science

Intrigante asymétrie des taches solaires : il y en a 2 fois plus dans son hémisphère nord qu’au sud !

Avec le cycle 25 de l’activité du Soleil qui s'approche peu à peu de son maximum, il y a de plus en plus de taches à la surface de notre Étoile. Mais, chose étrange, depuis deux mois consécutifs maintenant, les astronomes de l'observatoire de la dynamique solaire (SDO, Nasa) rapportent qu'il y a, sur l'hémisphère nord de notre Soleil, deux fois plus de taches que sur son hémisphère sud. Quelque chose comme 90 taches contre 45.

> Lire la suite sur Futura Science

Quand deux étoiles s'embrasent : le mystère de la Grande Éruption d'Eta Carinae au XIXe siècle

Au milieu du XIXe siècle, les astronomes ont observé une Grande Éruption du côté de celle qu’ils appellent Eta Carinae. À quelque 7 500 années-lumière de notre Terre.

> Lire la suite sur Futura Science