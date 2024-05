Cela fait 27 mois que les températures sont hors-normes en France ! ; Ce saumon avait des défenses comme celles des phacochères !

Cela fait 27 mois que les températures sont hors-normes en France - Photo AFP

Et aussi : L’incroyable photo des glaces du Mont-Blanc entrecoupées de sables du Sahara ; Voici la plus grande menace pour les ours polaires à court terme ; Les 3 vidéos les plus incroyables des tornades qui se sont déchainées aux États-Unis ce week-end

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Cela fait 27 mois que les températures sont hors-normes en France !

Malgré le ressenti maussade de beaucoup de Français lié à la pluie ces derniers jours, avril 2024 n'a pas dérogé à la règle qui dure depuis février 2022 : le mois d'avril qui vient de s'écouler est le 27e mois au-dessus des normes en ce qui concerne la température moyenne en France. La fin du mois d'avril a été plutôt fraîche, mais Météo France précise que ces deux semaines de temps frais n'ont pas réussi à contrebalancer les deux premières semaines de grande douceur.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Ce saumon avait des défenses comme celles des phacochères !

Vous connaissez le tigre à dents de sabre ? Eh bien, voici maintenant le « saumon à dents de sabre » ! Certes, c'est un peu moins effrayant, mais certainement plus étonnant.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

L’incroyable photo des glaces du Mont-Blanc entrecoupées de sables du Sahara

Un glaciologue français a partagé une image spectaculaire d'un sérac du Mont Blanc, à plus de 4 200 mètres d'altitude : les différentes couches du bloc de glace, qui est issu de la fracturation du glacier, apparaissent entrecoupées de bandes de sable. La photo a été prise au Mont-Blanc du Tacul, un sommet situé entre l'aiguille du Midi et le Mont-Maudit.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Voici la plus grande menace pour les ours polaires à court terme

Le réchauffement climatique menace la survie des ours polaires. C'est malheureusement connu. Mais de manière plus large et immédiate, ce sont les énergies fossiles qui pèsent sur ces animaux emblématiques. Leur combustion aussi bien que leur production. Car du côté de l'Alaska, le sous-sol d'un refuge pour la faune sauvage de près de 8 millions d'hectares cache environ 11 milliards de barils de pétrole qui attisent les convoitises.

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<

Les 3 vidéos les plus incroyables des tornades qui se sont déchainées aux États-Unis ce week-end

C'est un outbreak historique de tornades qui s'est produit aux États-Unis entre vendredi et dimanche : si le nombre définitif de tornades confirmées sera connu plus tard, environ 150 signalements ont été effectués. L'événement avait été très bien prévu par les services météo et les chasseurs de tornades ont pu publier des vidéos toutes plus incroyables les unes que les autres, découvrez notre Top 3…

>>> Lire la suite sur Futura Sciences <<<