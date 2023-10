Britney Spears célibatifole en Polynésie, Laeticia Hallyday célibade-tripe à L.A; Kanye West interdit à Bianca de parler; Madonna shake son c. pour son fils, Sharon Stone dédicace sa ch., Bruce Springsteen a un ulcère et Ed Sheeran fait creuser sa tombe

Unes des hebdos People

Mais aussi : Vincent Cassel copie-colle son ex; Cher fait kidnapper son propre fils; Anna Wintour (re)snobe Kim Kardashian et Lorant Deutsch est célibataire.

La petite forme de Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny, célibataire depuis trois mois traine son spleen à Los Angeles. Closer la dit heureuse, mais la paparazzade sur la plage à L.A dit le contraire. La casquette vissée sur la tête, le sourire triste, elle lit un livre sur le deuil habillée des pieds à la tête, tandis que ces copines sont assises sur le sable en maillot. C’est pas la joie. Pour Public, elle n’a qu’un sujet en tête : les mémoires de David Hallyday, qui la « terroriserait ». Elle s’attend certainement à ce que son beau-fils explicite ces « choses qu’il ne peut pas pardonner» depuis la mort du chanteur, il y a 5 ans.

Cher a kidnappé son propre fils pour le faire sortir de la drogue et ça a raté. Ce sont des documents judiciaires qui ont fuité cette semaine où il est raconté, par la belle fille, que Elijah Blue, 47 ans, addict en tout genre depuis ses 11 ans s’est vu enlevé par 4 hommes musclés venus le cueillir dans une chambre d’hôtel à New-York. La chanteuse cherchait alors à le séparer de sa femme - son mauvais démon, et à l’envoyer en cure. C’était l’année dernière, mais depuis rien n’a changé : le rejeton a été encore récemment retrouvé inconscient dans la rue devant l’hôtel qu’il habite depuis 6 mois.

Revoilà Vincent Cassel sur les plages de Rio. On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait : à ses côtés, exit Tina Kunakey, qui a demandé le divorce, bienvenue à Narah, la copie conforme de son ex. C’est la une de Voici, et c’est flagrant ! L’ex a 26 ans, celle-ci 27, elles sont mannequins toutes les deux et se ressemblent comme deux gouttes d’eau. L’acteur français a l’air d’être aux paradis ente eaux turquoises et salles de sport. « Vincent a une grosse faculté à s’emballer rapidement. Dès qu’il a le cœur qui bat, il fonce » a confié une source à Voici. Marié dans l’année ?

À Lire Aussi

Charlène de Monaco reçoit Albert sur RDV; folle du c.. et violente, Britney Spears divorce; Sophie Davant est mouillophobe ; Gabriel Attal &Olivier Véran ensemble en Corse; 30.000 euros la bouteille de champ’ pour Usher, 60.000 la baignade pour les Macron

Madonna twerke pour les 18 ans de son fils. La Mémé de la pop avait privatisé un resto au dernier étage d’un building de New-York. Tout le monde était sur son 31 : ambiance costume trois pièces et bas résille. Madonna a posté elle-même un petit résumé de la soirée : on y voit les cadets, Mercy, Stella et Esther se déhancher comme des pros, et leur mère, accroupie entre deux jolies pépés, s’agitant lascivement. Le célébré apparait trs élégant, dans un costume blanc, trinquant avec sa mère. « David est celui de mes enfants qui me ressemble le plus ». Œdipe ? Qué Œdipe ?

Sharon Stone continue d'affoler les foules. A 65 ans, l'actrice de basic Instinct montre qu'elle n'a rien perdu de sa plastique : elle a choisi de poser pour la une d'un magazine de mode "Puss Puss" dans une postition suggestive, un peu "à la Madonna" : en bas résille, culotte noire, debout, jambes écartées, l'entre-jambe bien en évidence. Un choc pour ses fans, enfin surtout pour le Daily Mail qui préfère rééquilibrer la balance en rappelant que la Mam'Glam a besoin de huit heures de sommeil par nuit pour lui éviter les crises d'épilépsie... La star a en effet survcécu à une hémoragie cérébrale qui lui a laissé quelques sequelles dont elle commence à peine à parler.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été une nouvelle fois aperçus en pleine embrouille. Cette fois, le couple était en voiture, Monsieur au volant est en grande discussion, et Madame, côté passager le fusille du regard, la mine renfrognée. Les photos sont à voir dans Closer qui n’hésite pas à jeter l’huile sur le feu, appuyant sur le côté instables des deux acteurs, qui ne manqueront pas de tout réparer «à coup de grandes démonstrations d’émotions » dans quelques heures ou jours.

À Lire Aussi

Albert de Monaco fête les 20 ans de son (autre) fils sans Charlène; Elisabeth Borne clone son été, Kanye West low-clone Kim K; Madonna retrouve forme humaine &toy boy, Britney Spears se fait lécher cuisse &pied; Benjamin Millepied rechasse Natalie Portman

Kanye West et Bianca Censori : Les révélations sur leur relation passent un cap. Le Daily Mail assure que le rappeur impose une série de règles de vie à sa femme. La première d’entre elle : garder le silence. Il lui dit quoi porter, quoi manger et l’oblige à faire de l’exercice, quand lui ne s’impose pas grand-chose. Cela fait plusieurs semaines que des proches de l’architecte australienne s’inquiètent. « Elle n’a plus de libre arbitre », selon des amis qui se font blackboulés les uns après les autres. Le photo shoot imposé au milieu de la foule à Florence, la sortie topless avec juste un coussin pour cacher ses seins, sans parler de l’exibo-du-bateau à Venise : c’est sûr que l’emprise expliquerait bien des choses…

Victoria Beckham a sauvé David. A 23 ans, il a souffert d’une profonde dépression. Et pour cause, son effigie était fréquemment brulée à l’entrée des pubs anglais au motif qu’il était jugé responsable de la défaite de son pays à la coupe du monde 1998. (Vous parlez d’un crime !) Le pauvre garçon n’en dormait plus mais n’a pas voulu se soigner par peur du regard de son père. Sa femme Victoria, Spice Girl à l’époque l’a porté à bout de bras et a réussi à le sortir du trou. Touchant non ? Un documentaire Netflix consacré au power couple fit le plein de révélation et d’anecdotes partagées par les intéressés eux-mêmes.

Victoria Beckham était aussi la reine de la fashion week à Paris. Et le show s’est aussi déroulé dans les rangs de son défilé. LA BFF, Eva Longoria était en première ligne, tout comme Anna Wintour, la chef de meute - euh pardon, de mode, qui n’a même pas daigné regardé Kim Kardashain, pourtant venue s’assoir juste à côté d’elle. La Bimbo est arrivée avec 45 minutes de retard retardant d’autant le début des passages. Un nouveau désaveu bien remarqué.

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday se débarrasse de Jalil, Charlène de Monaco d’Instagram (et plus si non alb-finités); Michel Sardou s’est fait mordre par son perroquet, Britney Spears pincée par son homme de ménage; Virginie Efira accouche, Kanye West s’aère la raie

Et puis à la Fashion Week toujours : Non, Pamela Anderson n’est pas à l’article de la mort ou battu par son copain (qu’elle n’a pas, d’ailleurs). L’ex bimbo a juste décidé de ne plus porté de make-up. Et, il faut dire que le résultat est… mitigé. Magnifique sur certaines photos, déterrée sur d’autres, elle affiche parfois une image inquiétante. « C’est juste la liberté » a-t-elle admis, dithyrambique, au site américain Page 6. Elle ne passe plus ses heures à se préparer, et elle laisse même ses cheveux sécher à l’air libre. Selon Voici, c’est la mort de sa maquilleuse attitrée qui lui a fait sauter le pas.

Ed Sheeran, 32 ans a déjà creusé sa tombe, au sens littéral du terme. Le chanteur anglais a révélé avoir préparer sa sépulture au fond de son jardin. « C’est pas grand-chose, juste un trou avec un peu de pierre au-dessus. Mais je me suis dit que ce serait bien pour mes filles de pouvoir venir me voir là, si je meurs ». En fait d’un trou, la star a tout de même fait construire une chapelle, à un moment de sa vie où les mauvaises nouvelles s’enchainaient. Prévoyant ou carrément morbide ?

Britney Spears s’envole pour une île privée laissant à Los Angeles ses problèmes et son père, hospitalisé pour une grave infection. Jamie Spears aurait déjà perdu plus de 10 kilos et aurait rejoint un établissement spécialisé. La star et un petit groupe de copains sont allés faire redescendre la pression en Polynésie Française, dans un resort à près de 12.000 euros la nuit.

Public pense que Jenifer vit une période de grosse tension avec son ex, mais n’explique pas pourquoi. Passé, présent, pas évident de comprendre quand exactement se situe la brouille. Est-ce au moment de leur séparation, quand la chanteuse a décidé de retourner vivre en Corse avec leur fils ? Mais c’était il y a 7 ans quand même ! Le comédien Thierry Neuvic a-t-il toujours du mal à avaler la pilule ? Ce n’est pas clair.

À Lire Aussi

Thimothée Chalamet & Kylie Jenner se Bey-langoulent; Charlène de Monaco clignote aux côtés d’Albert; Rihanna baptise son fils Emeute-Rose, Virginie Efira le sien Hiro; Pamela Anderson s’embourgeoise, Lourdes Leon s’apoilise; Paris Jackson boude ses frères

Comme Bill Gates ou Jean-Jacques Goldman, Mick Jagger envisage de déshériter ses 8 enfants. Enfin, plus exactement, de ne pas tout leur léguer et de faire don de ses parts du catalogue des Rolling Stones à des œuvres de charité, soit environ 478 millions de d’euros. Pourquoi ? « Parce qu’ils n’en ont pas besoin ». CQFD

Et pour finir avant de monter dans le train, Marc Lavoine « pas interessé » par les Victoires de la Musique a demandé à être rayé des listes de nominés. Clotilde Coureau et Emmanuel-Philibert de Savoie font pays séparés et s’en trouve très bien comme ça. Lui à Monaco, elle à Paris, ils viennent de fêter leurs 20 ans de mariage. Bruce Springsteen ne montera pas sur scène cette année : souffrant d’un ulcère, il a repoussé ces dates à 2024. A 17 ans, Franck Dubosc et Valérie Lemercier ont passé une soirée à se galocher, « et rien de plus », selon le comédien. En pleine fashion Week, Brooklyn Beckham et sa femme, Nicole Peltz ont été refoulés à l’entrée du Raspoutine, un night-club Parisien qui organisait une after-party. Vanessa Paradis et Charlotte Rampling ont assisté à l’anniversaire de Anne Le Nen, la femme de Muriel Robin. La femme de Lorant Deutsch est partie après 14 ans de vie commune : l’acteur/auteur est désormais célibataire. Gérard Depardieu prie les femmes qu’il aurait heurté de l’excuser « de s’être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie ». Mais quelle galerie ?

À Lire Aussi

Charlène de Monaco rit à Marseille, Stéphane Plaza morfle à Bali, Anne-Elisabeth Lemoine & Bertrand Chameroy vélovent à Paris; Britney Spears vit nue, Alain Juppé danse la Country; Jen Aniston se fait décelluliter; Miley Cyrus lune de miélise avec sa mère