Brigitte Macron non-fête ses 70 ans, Michelle Obama tricote; Laurent Ruquier& Hugo Manos sont en pré-mariage, Florence Foresti en pré-largage, Michèle Laroque & François Baroin en post; Hugh Grant kiffe son cul d’enfer, Madonna veut se dégonfler la face

Notre première dame a eu 70 ans et toujours de l’humour. Sachant que Beyonce viendrait bientôt à l’Élysée, elle a tout organisé pour que son mari ne reste pas seul avec la star : « elle est bien trop belle ! ». Faussement jalouse mais vraie boute-en-train, Gala consacre sa Une à Brigitte Macron, l’occasion de maintenir sa côte de popularité au plus haut. Toujours positive, toujours proche des gens, l’ancienne professeur de lettres partage ainsi le souvenir familiale de la nomination d’Emmanuel Macron au gouvernement : alors qu’on imagine parents, enfants et petits-enfants réunis dans la cuisine, pour discuter de l’acceptation du poste, « alors on fait quoi ? » a demandé le futur président. « Moules-frites, comme d’habitude ! » a répondu du tac-au-tac un des petits-fils. Proche des gens ET le sens de l’essentiel !

Des moules frites également au menu pour William Leymergie, Sophie Davant et 4 de leurs 5 enfants. La famille recomposée était réunie en Normandie pour célébrer les deux ans du couple. Jolie paparazzade à la une de Closer. Le duo d’animateur se promène, enlacé, très complice. Et tant pis s’il n’y a pas de mariage - la présentatrice d’Affaire Conclue semble en avoir fait le deuil, l’important, c’est de continuer à se faire rire !

Eux aussi ont changé d’avis sur le mariage : maintenant c’est oui ! Laurent Ruquier et Hugo Manos qui disaient « n’être pas du tout attirés » par l’officialisation, et même qu’« ils ne le feraient jamais » et bien ils ont menti : la cérémonie va avoir lieu en Juillet et selon Closer, il est question d’une célébration en France, suivie d’un séjour en Grèce entourés de leurs proches. Et selon Laurent Ruquier lui-même, il parait même « qu’il y a d’autres surprises » à attendre. Suspense suspense.

Et puis encore un « Oui » pour fermer le ban : Didier Bourdon a fini, au bout de 20 ans, par épouser Marie-Sandra Badini, mère de deux de ses enfants. Voici fait sa une sur la cérémonie « intime et centrée sur leur clan », les Inconnus, Pascal Legitimus et Bernard Campan en tête.

En face, au rayon rupture, on trouve Florence Foresti que Public nous murmure célib’ ou en passe de l’être. Le mag a photographié l’humoriste dans les rues de Paris, pendant le week-end de Pâques, « seule, alors qu’elle s’égosillait au téléphone ». Son chéri, un petit suisse de 33 ans, qui jusqu’ici squattait chez elle quand il venait à Paris, s’est pris une chambre d’hôtel alors qu’il séjournait dans la capitale. Alors, oui, il faut l’avouer, ça sent le roussi. Du coup, mes confrères craignent que la spécialiste de l’auto-dérision ne « reparte en vrille » et retrouve la dépression, dont elle avait fait le thème de sa série autobiographique « Désordres ».

Clap de fin aussi inattendu pour Michèle Laroque et François Baroin. L’actrice et le maire de Troyes se sont séparés après 15 ans. Closer parle « d’usure" et « d’une décision prise sans heurts ». Ils s’étaient rencontrés en 2008, aux 80 ans de Line Renaud et « ne s’étaient plus quittés ». Jusqu’à maintenant.

C’est décidé : Meghan Markle va sécher le couronnement. Harry se rendra seul aux festivités, « la duchesse restant en Californie avec le Prince Archie et la Princesse Lilibeth ». (C’est mot pour mot ce que dit le communiqué diffusé par le couple, qui je vous le rappelle, s’il en était besoin, se sentaient prisonnier de la Firme) Il n’en fallait évidemment pas plus pour que Meghan soit accusée de « snober » la couronne. De l’autre côté de l’Atlantique, les invits sont parties, ça y’est, un carton très bucolique, rempli de symboles comme les fleurs emblématiques du Royaume-uni (la rose d’Angleterre, Le trèfle irlandais, le chardon écossais et la jonquille galloise - merci Point de Vue) groupées par 3, pour Charles troisième du nom. Harry et Meghan ont bien reçu la leur, donc, mais pas Fergie. L’ex-belle soeur du monarque, pourtant invitée à passer Noel avec la famille royale, n’est pas sur la liste. Pas rancunière, elle s’y attendait un peu, et a déjà prévu de faire une petite « Coronation Tea Party" de son côté. Ses filles Eugénie et Béatrice, comme leur père, le Prince Andrew, eux seront au deuxième rang à Westminster.

Hugh Grant se trouve « ratatiné comme un scrotum ». L’acteur anglais est en train de virer « pépé incorrigible », fait montre de son humour corrosif à tout bout de champs, mais vit, finalement une vie apaisée et bien remplie. Pour lui, les tournages sont devenus « chiants comme la pluie », notamment parce qu’on ne s’y envoie plus en l’air ‘sauf chez Tarantino ». A l’affiche de « Donjons et Dragons », un long métrage tiré d’un jeu vidéo, il avoue n’y avoir jamais joué, mais avoir, lui aussi, un « cul d’enfer » comme son partenaire, René-Jean Page. Autant de petites pépites qui font le sel de ses interviews - et de Gala, donc, cette semaine. L’éternel Charles de « Quatre mariages et un enterrement », qui a été longtemps réfractaire au mariage, malgré une histoire de 13 ans avec Liz Hurley, et encore plus aux enfants (« 4 minutes avec eux, c’est mon maximum »), a désormais la bague au doigt, et 5 descendants de moins de 12 ans. « C’est crevant d’être un jeune père dans le corps d’un vieil homme ! ». Un vieil homme qui ressemble à un scrotum de 62 ans bien conservé quand même…

Madonna aimerait se dégonfler. Selon son entourage la star aurait (enfin !) entendu les critiques moqueuses sur son apparence et voudrait revenir un lool plus naturel. Pour y arriver, il va lui falloir se faire de nouvelles injections pour annuler les premières, et sans doute repasser sur le billard. Objectif ? Ravalement terminé pour la tournée de juillet. Y a du boulot !

Dupont Merad et Dupond Boon font interview commune dans Match. Comme des jumeaux bien assortis, les deux acteurs reviennent sur les conditions de tournage de leur dernier film : ils habitaient tous les deux chez Dany Boon à Bruxelles et quand l’un faisait le petit déjeuner le matin, l’autre décantait le vin le soir. « Un vrai petit couple » pour Kad Merad. Le duo de Bienvenue chez les Ch’tis réussissent tout à fait à nous convaincre de leur sincère amitié : ils passent des vacances ensemble, connaissent leurs mères respectives. Bon, Dany Boon reste très vexé que son acolyte ne lui ait pas annoncé son mariage, mais il passera sûrement l’éponge.

Gérard Depardieu est un gros dégueulasse et ça pourrait bien être vrai aussi au sens figuré. L’acteur est visé par 13 témoignages concordants. Gestes et phrases salaces et malaisantes, l’acteur semble être parfaitement hermetique au mouvement #MeToo. « Des grognements de bêtes » à l’oreille « des coups de langues » accompagnées de propositions lubriques, la somme de tous les détails, dévoilés par Médiapart, est sordide. Les victimes sont toutes de jeunes premières, techniciennes ou maquilleuses de cinéma qui en plus de leur prise de parole doivent aussi dénoncer l’omerta. Personne n’aurait su s’interposer : « Oh ca va, c’est Gérard ! ». Obscène.

Edwy Plenel a porté plainte contre Maïwenn Le Besco. La réalisatrice sanguine, aurait agressé le patron de Mediapart dans un restaurant. « Surgie de nulle part », elle lui aurait tiré les cheveux, renversé la tête et mimer un crachat avant de sortir en furie. Pas un mot, pas une explication. De son côté, le journaliste pense que les articles sur les accusations de viol à l’encontre de Luc Besson sont au coeur du problème. La réalisatrice qui a été mariée avec le réalisateur, et a eu un enfant de lui à 16 ans, lui aurait ainsi manifester son soutien.

Kanye West est sorti du palmarès des richissimes du showbizz après ses sorties anti-sémites lui ont faitperdre tous ses contrats, et des millions. Le magazine Forbes a dévoilé son classement des stars américaines les plus riches : en tête Steven Spielberg avec plus de 4 millards de dollars, suivi de Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian et Rihanna.

Et pour finir avec quatre ou cinq Dunes Blanches du Cap Ferret : fiançailles à l’eau pour Rupert Murdoch à peine 15 jours après avoir décidé de se marier avec Ann Lesley Smith, une pépé de 66 ans, il a annulé la cérémonie, sans explication. Michelle Obama genre de rythme et d’image : désormais elle se passionne pour le tricot, l’un de ses « passe-temps favoris ». Halle Berry tend le bâton pour se faire battre : l’interprète de Catwoman s’est postée nue, un samedi après-midi, accoudée à son balcon, avalant quelques gorgées de vin blanc. Résultat attendu : avalanche de commentaires, haineux pour beaucoup. Helena Noguerra et Fabien Galthié sont en couple depuis 7 mois. Hilary Swank est devenue maman : l’actrice de 48 ans a accouché de jumeaux, un garçon et une fille. Il se murmure que Timothée Chalamet sortirait avec la plus jeune des Kardashian, Kylie.

Taylor Swift est célibataire ; la chanteuse a mis fin à une relation de 6 ans avec le comédien Joe Alwynn. Kate Middleton est une rebelle ! Elle a osé la manucure rouge vif, pourtant bannie chez les Royals pendant le règne d’Elisabeth II.