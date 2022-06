Brad Pitt a peninsulé Marion Cotillard en secret; Christine Bravo s’est sexariée par envie de péniche; le mari de Nabilla engage un tueur à gage; Joalukas fils-à-papaïse; Stéphane Plaza se désexualise; Florence Foresti toy-boïse un petit suisse

Unes des Hebdos People

Mais aussi : Alexandra Sublet s’envoie en l’air toute seule, Stéphane Plaza a arrêté malgré lui; Madonna a choisi celle qui la jouera; Harry et Meghan refusent de prendre le car; Amber Heard persiste et signe et Jean Dujardin est nul en anglais.

Madonna a enfin choisi qui jouera son propre rôle dans son biopic. Il s’agit de Julia Garner, 28 ans, une actrice confirmée qui a déjà reçu deux prix de Meilleur Second Rôle dans une série et qui a interprété l’inquiétante Anna Delvey, cette fausse héritière allemande qui a, en vrai, escroqué la haute société new yorkaise. La star aurait été particulièrement exigeante pour sélectionner son double : 12 candidates ont été présélectionnées et ont intégré une sorte de camp d’entraînement avec des tests de chant et de danse à la sortie. Le tout en string et en latex ?

Christine Bravo, bienheureuse sexagénaire s’est marié en Corse, dans un torrent d’enthousiasme et de plaisir ! L’animatrice ne tarit pas d’éloge sur son troisième « époux » -comme elle le nomme, Stéphane Bouchot, gros amateur de péniche comme elle. D’ailleurs, elle ne fait pas mystère de sa vie sexuelle épanouie depuis qu’elle l’a rencontré. (Heum ! Le grinch peut aussi rougir de ses bêtises parfois). Les mariés sont arrivés à la fête en bateau, Madame Bravo-Bachot (c’est le patronyme qu’elle a choisi) portait une robe toute simple pimpée par une amie et des mules Zara repérées par sa fille. Laurent Ruquier lui a offert un poivrier (l’arbre)

Menace de mort et chantage ? Nabilla est la fille spirituelle de Don Corleone et Ma Dalton. Venue à Paris pour accoucher, l’influençeuse et son mari aurait inonder d’insultes et de menaces un agent immobilier parce qu’il leur aurait promis un appart qui finalement n’était plus disponible. Drame ! Alors que d’autres options auraient été proposées un mois avant l’arrivée du couple sur le sol français, Monsieur Nabilla a même avancé qu’il avait placé un contrat de 15.000 euros sur la tête de l’agent, de ses collaborateurs et de sa famille. Hé ho ! Mais ça va pas non ? C’est la vraie vie ici ! L’hebdo, vengeur revient sur les milles et une malhonnêtetés du couple. Au menu, des bagarres dans la rue pour des regards de travers, les disputes violentes accompagnées d’insultes en tout genre au sein même du couple, et enfin, une ribambelle de contrats non honorés. Des marques de lentilles oculaires, de maillots de bain, ou de tourisme affirment qu’ils ont été contacté par Nabilla elle-même pour recevoir des produits en échange de posts qu’ils attendent toujours.

La poilade de Florence Foresti en Une de Voici ! L’hebdo est tombé sur l’humoriste et son amoureux dans la rue à Paris. Ils sont tous les deux en jogging (en pyjamas ?), lui en total look flapi gris, et elle, réussit l’exploit d’être sexy-mimi en ensemble short/t-shirt éponge jaune canari. Depuis leur coming-out à Roland Garros, la star et son toy boy de 15 ans de moins ne se cachent plus ! Ils marchent main dans la main, promènent le chien, rigolent bien… Alexandre Kominek, a 32 ans, il est suisse, a débuté en France, au Jamel Comedy Club et ça fait un an qu’il a craqué pour notre rigolote nationale. Le mag nous informe qu’il a déjà la clé de chez elle, « c’est récent, il y passe même la nuit seul quand il est en déplacement. » selon un proche. Et, marchant sur les plates-bandes de Psychologie Magazine, on apprend que l’idylle est une affaire qui roule parce que les deux tourtereaux sont « liés par une blessure commune », celle d’être des ados complexés, lui se voyait gros, elle se pensait moche. « Ils se comprennent » nous dit-on. Super ! (?)

Le petit dernier de Yannick Noah a fêté ses 18 ans sur une péniche avec un gâteau en bonbons et un cornet bourré d’enfants de star. C’est Gala qui a gagné le pompon du reportage exclusif et multiplie les photos posées de Joalukas et ses amis : Joalukas et Stella Belmondo, Joalukas et Vittoria de Savoie; Joalukas et Jade Hallyday… le fils de David et Cathy Guetta, la fille du 2B3 Filip Nikolic, le fils de Guy Forget étaient là aussi… Que du beau linge garanti VIP. Pour les festivités, la péniche a fait un petit tour sur la Seine avant d’appareiller pour permettre au 200 invités de danser sans le mal de mer, jusque’à 3 heures du matin. Le producteur Jean-Claude Camus, le grand-père, la productrice Isabelle Camus, la mère et le père ont tenu la distance, heureux !

Louane, victime d’empoisonnement ? La chanteuse pense avoir absorbé la drogue du violeur à son insu. Alors qu’elle avait retrouvé une amie en fin d’après midi, dans un café à Paris, elle aurait été prise de vomissements et de vertige après un seul verre. Conseillée par un médecin dans la foulée, l’interprète de « Jour 1 » a porté plainte. Les résultats de la prise de sang seront connus dans quelques jours.

Alexandra Sublet est devenue pilote ! Après des heures de cours dans le sud où elle s’est installée récemment, l’animatrice/actrice a effectué son premier vol seule à bord, et a posté l’info sur Instagram. Décollage, atterrissage impeccables, la performance a suscité de nombreux éloges, parmi ses amis les People. Estelle Lefébure et Sylvie Tellier ont répondu par des applaudissements en emojis, « Magnifique » du coté de Cyril Lignac. De notre côté, on va tenter un simple mais toujours efficace « Bravo » ?

Marion Cotillard voit Brad Pitt en secret. Enfin, a vu, en Février dernier, lors de la dernière visite de l’acteur à Paris. Dans le jargon journalistique, on dit que l’info « a du poil aux pattes », mais qu’importe. Il faut dire qu’imaginer un déjeuner copain-copain entre l’ex de Jenifer Aniston, et « notre » Môme fait chaud au coeur. L’article nous apprend que l’entrevue a eu lieu dans un Palace parisien près de l’étoile, que les deux protagonistes étaient souriants… et puis c’est tout. Les deux acteurs seraient amis depuis un tournage, il y a 7 ans. Il avait même un temps été dit que c’est elle qui avait précipité la chute du mariage avec Angelina Jolie.

Ceinture pour Stéphane Plaza. «Je ne fais plus l’amour. J’y pense intellectuellement. J’imagine faire l’amour mais je ne le fais plus. » C’est la révélation qu’il a faite dans Télématin, alors qu’il était interrogé sur l’organisation de son temps. Décidément, l’agent immobilier le plus cathodique de France n’a rien à cacher. Il y a quelques semaines, il faisait son coming out et annonçait fièrement être hétérosexuel. Et donc en manque, peut-être…

Au jubilé de la Reine, Harry et Meghan aurait dû arriver à la cathédrale… en bus, avec les cousines, les grands-oncles, la troisième zone quoi… Très peu pour eux, merci bien. Selon Public, et une commentatrice anglaise, les Sussex ont fait exprès d’arriver en retard pour rater le car et ont « détourné » une voiture pour arriver seuls. Selon ces mêmes sources, le petit-fils d’Elisabet II est toujours furax après son voyage express en Angleterre et l’accueil particulièrement frigorifique qui lui a été réservé.

Kim Kardashian a de trop grosses fesses. En tout cas pour rentrer dans la robe de Marylin Monroe. Des centaines de fans de la pin-up, accusent son ersatz d’avoir bousillé la pièce unique empruntée pour parader au Met Gala. Il s’agissait du fourreau couleur chair, repiqué de centaines de brillants, que l’icnone du glamour portait quand elle a susurré « Happy Birthday Master President » à JFK. Et malgré un régime draconien, photo avant/après à l’appui, la fermeture éclair n’a pas tenu le choc autour les prothèses fessières XXL de Miss Kardashian.

Amber Heard s’enlise. L’ex de Johnny Depp, lourdement condamnée pour diffamation en rajoute une couche. Dans sa première interview depuis le verdict, la jeune actrice assure de pas en vouloir aux jurés, mais dénonce l’iniquité du procès. L’ex de Vanessa Paradis aurait fait témoigner « des employés payés ». Des témoins qu’il avait payé ou ses propres employés ? La formulation prête à confusion. En tout cas, même si elle affirme encore aimé l’acteur, la haine qu’elle suscite sur les réseaux ne se tarit pas. Il faut dire qu’elle distribue les bâtons pour se faire battre comme des petits pains : alors qu’elle se dit fauchée, en incapacité de payer son amende (près de 10 millions de dollars), elle a été aperçue sortant d’un jet privé à New York, un sac Yves Saint-Laurent au bras…

Jean Dujardin est nul en Anglais et ça lui joue de mauvais tour. Closer croit même savoir que cette lacune lui a valu son amitié avec Michel Hazanavicus, le réalisteur de « The Artist ». Voilà l’histoire (de cour de récréation) : Bérénice Béjot, compagne du réalisateur et co-star du film muet a passé toute la promo du film à se moquer ouvertement de son partenaire de jeu, « l’humiliant et l’empêchant de s’exprimer ». La suite, c’est à nous, lecteurs de la lire entre les lignes, car elle n’est pas très explicite : Jean Dujardin, sans doute blessé par tant de méchanceté aura décidé de ne plus être son ami et de ne plus jouer avec lui. Résultat de cette brouille de joueurs de billes, le dernier opus de OSS 117 a été confié à Nicolas Bedos, et pour le spectateur, c’est dommage, zut à la fin !

Et voilà déjà notre choix cornélien pour finir : mozarella, burrata ou strataciella ? On prend tout. Cyril Lignac et Déborah choisissent Paris pour composer leur nouvelle famille : l’appartement, l’école pour la rentrée, tout est prêt. Il ne manque plus que la naissance imminente du bébé ! Mélanie Thierry et Raphaël se sont mariés après 20 ans de relation, et 2 enfants. Charlotte Valandray a reçu une troisième greffe de coeur. Nicolas Sarkozy réussit à accompagner sa fille tous les matins à l’école, ce qu’il n’avait jamais fait pour ces trois ainés. Justin Bieber a annulé ses dates de concert aux états-unien raison d’une paralysie faciale persistante. Double effet Kiss Cool pour Rebel Wilson : l’actrice et comique australienne a été forcée de faire son coming-out, par un quotidien de son pays. Les procédé d’un journaliste en particulier, sont largement décriées : il lui aurait donné 48H pour s’exprimer sur sa relation avec une cheffe d’entreprise avant de publier l’info lui-même. David Beckham a emmené sa fille Harper, 10 ans, en oedipe trip à Venise : au menu, gondoles en tête à tête et red carpet au bras de papa, avec robe de bal et baskets assorties.