Blue Origin décroche un contrat de 3,4 milliards de dollars avec la Nasa pour se poser sur la Lune ; Tempête solaire : nous n’aurions que 30 minutes pour réagir et éviter le pire

Blue Origin décroche un contrat de 3,4 milliards de dollars avec la Nasa pour se poser sur la Lune

La National Team de Blue Origin réalisera le deuxième alunisseur des missions de la Nasa. Afin de ne pas dépendre du seul atterrisseur lunaire fourni par SpaceX, l'Agence spatiale a été contrainte par le Sénat américain d’en choisir un second. Ce sera Blue Moon qui pourrait être même prêt avant le Starship lunaire de SpaceX.

Tempête solaire : nous n’aurions que 30 minutes pour réagir et éviter le pire !

Les tempêtes géomagnétiques ont longtemps été totalement imprévisibles. Aujourd’hui, grâce à des mesures satellites et une intelligence artificielle, des chercheurs promettent de pouvoir alerter quelque 30 minutes avant qu’elles se produisent. C’est déjà ça.

Débris spatiaux : ClearSpace-1 veut faire le ménage autour de la Terre

ClearSpace-1, première mission d’élimination d’un débris spatial, sera lancée au cours du second semestre 2026. Cette mission de démonstration aura pour but de récupérer et désorbiter un débris de 112 kilogrammes laissé par l’Agence spatiale européenne.

Une découverte prometteuse pour recycler le plastique : ces micro-organismes le digèrent à 15 °C !

Certains micro-organismes peuvent décomposer le plastique. Le procédé reste toutefois difficilement industrialisable. Car il a lieu à des températures trop élevées. Mais des chercheurs viennent de mettre la main sur de nouveaux microbes actifs dès 15 °C qui pourraient aider à résoudre les problèmes de recyclage.

Avec Axiom Space, l’Arabie saoudite s’offre un séjour à bord de la Station spatiale internationale

Après une première mission réussie en avril 2022 à bord de la Station spatiale internationale, la seconde mission commerciale d’Axiom Space est prête à décoller. Elle amènera un équipage de quatre astronautes privés, dont deux Saoudiens, à bord du complexe orbital pour un séjour d’une dizaine de jours au cours duquel 20 expériences seront réalisées.

